Mayra Jiménez: “Está pendiente ampliar el marco jurídico de los derechos humanos de las mujeres”

Ha pasado un año y ocho meses desde que el Gobierno lanzó el “Plan Estratégico por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres”, un plan de prevención y erradicación de este flagelo por los cuatro años de gestión.

La ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, asegura que todavía hay temas pendientes y de los cinco ejes de intervención, el Marco Legal y Normativo ha sido el más difícil de trabajar, seguido del relativo a la Persecución y Sanción del delito.

Durante su participación en el Diálogo Libre, Jiménez aseguró que la sociedad dominicana le debe a la mujer la ampliación de un marco jurídico y normativo que le asegure la inclusión del enfoque de género y derechos humanos.

Para esto anunció que está listo y ya fue consensuado para ser sometido en el Congreso Nacional el proyecto de ley Integral de Violencia contra las Mujeres que reconoce, tipifica y sanciona los diferentes tipos de violencia y establece el mecanismo de coordinación entre las instituciones que ofrecen servicios de prevención, atención, sanción y reparación. Esta iniciativa fue prometida por el presidente Luis Abinader en su discurso de rendición del 27 de febrero pasado. Además, dijo que tiene pendiente impulsar mejoras en la ley de Trata y Tráfico de Personas.

Citó también que hace falta ejecutar las medidas acordadas en los compromisos internacionales como el Convenio 189 sobre trabajo doméstico y el 190 sobre la violencia y el acoso de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), este último adolece de una ley especial para su ratificación en el Congreso dominicano. Más de 250,000 mujeres trabajan en el servicio doméstico.

Por otro lado, impulsa en la reforma de la ley de Compras y Contrataciones que del aumento de la reserva de contrataciones a micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), equivalente a un 30 %, el 10 % sea para empresas dirigidas por mujeres.

A pesar de las elaboraciones de propuestas de leyes y reformas, depende del Congreso Nacional lo poco o mucho que se pueda avanzar. La funcionaria hizo hincapié en la controvertida reforma del Código Penal. “Necesitamos un Código que sea garante de las mujeres”, manifestó.

El Ministerio de la Mujer quiere en un nuevo Código Penal la inclusión de las tres causales del aborto como eximentes de responsabilidad penal, entre otras reformas.

Entre los nudos críticos en la lucha contra la violencia de género siguen figurando los desestimientos de las víctimas, la no denuncia y la dificultad del arresto, entre otros escollos en el sistema de justicia.

“Tenemos desafios, necesitamos asegurar que las órdenes de arresto se cumplan rápidamente. Cuando los casos se hacen virales se hace sumamente difícil arrestar al agresor, parece que se meten debajo de las piedras... Se vuelve desesperante para las mujeres, para el sistema”, deploró.

Empero, aseguró que toda mujer que pide ayuda al Ministerio puede tener la seguridad de que estará segura y bien cuidada en una de las 16 casas de acogidas diseminadas en el país.

Aprovechó para reseñar el caso de Betty Berenice Abreu, de Montecristi. En enero pasado su expareja mató delante de ella a su hijo de nueve años e incendió la vivienda de esta con otros dos vástagos . A ella la hirió con un arma de fuego.

Desde entonces y hasta junio pasado, Betty y sus dos hijos estuvieron en una casa de acogida, sin que hasta el momento las autoridades ejecutaran el arresto del agresor, dijo Jiménez.

Salió del refugio en julio luego de demostrarlr al ministerio que estaría segura en su nuevo hogar.

No fue así. Hace unas semanas, la sobreviviente hizo un video que difundió en las redes sociales denunciando que su expareja, Ramón Leonardo Capellán, seguía asediándola y amenándola de muerte. “Cuando salió el video le dijimos: ‘Betty vuelva, no podemos asegurar su vida fuera del refugio’”.

Ante las debilidades que persisten en el Sistema de Justicia, el ministerio avanza con desafíos pedientes en los demás ejes de intervención: Prevención Integral de la violencia, Reparación de daños y Coordinación y Gobernanza. Para ello, Jiménez defendió las alianzas y las firmas de acuerdos interinstitucionales, los programas de formación y empoderamiento femenino.

Con el Ministerio de Educación trabaja la inclusión de 33 cátedras sobre “Una Vida libre sin Violencia“, con Salud Pública la consolidación del protocolo para identificar casos de violencia, con Industria y Comercio gestiona facilidades de financimientos a mujeres maltradas.

“Si no atacamos el problema de fondo, el problema cultural y estructural de la violencia, entonces, sabemos que dentro de unos años estarán otros funcionarios hablando de lo mismo y el problema será el mismo”, apuntó la ministra de la Mujer.

40 feminicidios en 6 meses; llama al uso de línea *212

El Ministerio de la Mujer contabilizó 40 feminicidios en lo que va de este año 2022. La ministra Jiménez dijo que la vida de las mujeres que acuden al Ministerio en busca de ayuda está segura en las casas de acogida. “Ninguna de las que hemos rescatado es una cifra”. Sin embargo, la funcionaria deploró la falta de confianza que se tiene en el sistema, razón por la que algunas mujeres desconocen o no se acercan al Ministerio. “Necesitamos que cada dominicana sepa que hay una línea de emergencia que trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año y que no importa en qué rincón del país usted esté”. Dijo que las ayudas a las mujeres han sido ampliadas durante su gestión, las líneas *212 han aumentado a 21 en todo el país y a 16 las casas de acogida. El tiempo de permanencia en esos lugares es de 30 días, prorrogable hasta tres meses, según la ley No. 88-03. Sin embargo, en palabras de Jiménez, el tiempo de una familia bajo custodia del Estado se ha prolongado más de lo esperado, la razón: “El agresor sigue prófugo”. Por la deficiencia en la ejecución rápida de los arrestos, mujeres como Betty Berenice llevan hasta medio año en refugios y sus hijos reciben la docencia a distancia, pero con vida. Cifras En lo que va de año, el ministerio ha atendido a 4,228 llamadas en su línea *212, ha brindado 15,392 atenciones psicológicas y 42,873 asistencias legales. En el primer semestre de 2022, el equipo legal del ministerio compuesto por 109 abogados ha trabajado en 20,964 casos, 20,112 corresponden a procesos abiertos sin una sentencia y de 852 hay sentencias. Del total de 852 decisiones judiciales, 492 han sido penales (violencia psicológica, violencia física, violaciones sexuales, feminicidios, etc.) y 360 de orden civil.