El día que Giannina Azar vistió a Beyoncé y enalteció (aún más) la moda dominicana

El sueño de Giannina Azar fue siempre ver plasmado su arte en los grandes escenarios. Desde que con cinco años bosquejaba a sus artistas favoritas en sus dibujos, su ilusión era ver sus diseños en los performances de las artistas. Y como toda trayectoria cuenta con un plan, en el caso de Giannina éste fue fríamente calculado, siendo el año 2017 el punto de partida. En ese momento, y con más de cuarenta años en el mundo de la moda, la diseñadora dominicana, la Maestra, como todos la conocemos, se armó de valor para crear una colección que la llevara al estrellato. Hablamos de Too Much, la propuesta de Azar para DominicanaModa de ese año y que contaba con 89 vestidos trabajados en pedrería. Inteligentemente, una semana antes del desfile lanzó un video con un modelo plateado en cristales por sus redes sociales, con la mira puesta en la llamada de algún artista. Llamó Thalía. A partir de ahí han vestido sus creaciones Jennifer López, Britney Spears, Gwen Stefani, o Natti Natasha, por nombrar algunas. Y ahora Beyoncé.

“Llegar aquí requiere pasar etapa tras etapa. Necesitaba tener la experiencia de los 45 años que ya tengo en la moda y el colchón monetario para poder invertir en esa colección tan grande. Requería tener un presupuesto para eso porque hacer cada uno de esos trajes cuesta un mínimo de 1,500 dólares (y hasta 5,000 dólares), dependiendo de la cantidad, porque son vestidos que confecciono de manera artesanal en el maniquí, en el lienzo color piel, dibujados a mano y cada línea es tallada a mano en cristales, ya sea de Swarovski (que son más caros), checos, japoneses… todo depende de la envergadura del evento”.

“No es una moda usual, la quise elegir no solamente porque mi sueño era vestir a artistas y estar en esos grandes escenarios sino porque es una línea en la que no hay tantos diseñadores en el mercado que lo hagan”, confiesa.

“Esa es la parte dura”, remarca Giannina Azar. Toda marca necesita un impulso y para conseguirlo conectó con Antonio Esteban e Inessa Shak, dueños de Style PR en Los Ángeles, el showroom más grande en esa ciudad, y que exhibe racks de todas las firmas de moda: Valentino, Ellie Saab, Gucci, Giannina Azar… y hasta allí se acercan los estilistas de las grandes artistas.

“Así se dio el estilismo de JLo, a su estilista le encantó mi ropa para el video de ‘El anillo’. Me llamó Antonio y me preguntó: ‘¿estás dispuesta a vestir a JLo? Porque eso tiene una envergadura y un costo que poca gente sabe’”.

Generalmente, para estar en esos showrooms el diseñador debe pagar entre 5 y 10 mil dólares mensuales, ya que representa una proyección muy grande para el creador. No así el artista, que además se queda con la pieza.

“Hay que verlo como una inversión para la marca, al menos así lo hago yo. Y eso es quizás lo que a muchos diseñadores les ha faltado para salir del patio por temor a invertir. Pero desde que inviertes te regresa todo para atrás, todas esas personas que siguen a JLo, Beyoncé, Shakira te llaman… Yo vestí a JLo para “El anillo” y repetí ese vestuario más de 20 veces, y eso sí lo cobré, claro. Y diferentes artistas también pidieron el vestido en otros colores. Invertí, pero se me recompensó con creces”.

¿Cómo pasa Giannina de Thalía y JLo a Beyoncé? En el caso de la diva del pop, fue Antonio Esteban quien la llama para decirle que la habían elegido para competir, con otros diseñadores, para crear el traje de la carátula de su nuevo disco. “Pon todo tu empeño”, le recomendó el dueño de Style PR. Con las referencias asignadas (plateado y tipo disco), Giannina armó su atuendo y lo envió a Los Ángeles. Y se hizo el pago requerido, ya sea por mensualidad o por artista. Y salió elegida. Aunque Giannina trata directamente con Antonio, a través del estilista de la artista siempre llegan las sugerencias o cambios. En total, la artista escogió cuatro modelos que próximamente lucirá en sus performances.

¿Hay presión después de ese gran salto? “No, para mí no ha sido difícil porque amo lo que hago y si amas lo que haces todo queda espectacular, un consejo que doy a todos los jóvenes que vienen subiendo”, explica la Maestra.

Yahora, ¿puede decir Giannina Azar que vive únicamente de la moda? “Claro que sí, si te lo propones y te trazas una meta se puede vivir de la moda. Hay que reinventarse constantemente e invertir constantemente en publicidad, ya sea redes sociales, medios de comunicación... sin ella quiebras ahí mismo”, contesta.

Mientras tanto se prepara para conseguir su próximo gran sueño:vestir a Madonna y Cher. “Sé que lo vamos a lograr porque estamos ya en esa negociación”.

"Isola di Capri" al RD Fashion Week

Además de contar con un gran equipo, a Giannina le ha funcionado crear muchas colecciones cápsulas, de 15 o 20 piezas, que le permiten reinventarse constantemente. Y con una de ellas llegó a Venecia, Italia, para participar en un Fashion Week. “Esos viajes no los veo como un trabajo sino que me permiten conocer diferentes culturas y me inspiran: por ejemplo, yo iba a presentar una colección totalmente diferente en el RDFW, pero al viajar a Italia, concretamente a la isla de Capri, cambié de idea y desde que llegué me puse a trabajar en “Isola di Capri” (Isla de capri), donde reflejo todas mis vivencias de mi viaje a Italia, Capri, Positano, donde compré manteles espectaculares con sus dibujos de limoncellos, que serán las telas de mi nueva colección. Verán unos 30 vestidos inspirados en el bellísimo colorido de esa isla y todo lo que lo caracteriza”.