Alfredo Pacheco: “Nunca cometeremos el error de pagar cosas que no estén claras y auditadas”

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, aseguró que nunca incurrirá en el error de pagar trabajos o servicios en esa institución que no estén claros y auditados.

El representante de la Cámara Baja habló durante el Diálogo Libre al responder preguntas de un staff de periodistas, encabezados por el jefe de redacción de Diario Libre, Omar Santana.

Fue cuestionado sobre los resultados de una auditoría realizada a ese hemiciclo por la Cámara de Cuentas, durante el periodo del primero de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2019, que reveló errores financieros.

Recordó que esa institución ha pagado más de un 90 por ciento de las deudas encontradas y que el otro monto restante corresponden de compromisos financieros que no están debidamente justificados.

Pacheco reveló a Diario Libre que de las deudas encontradas de anteriores gestiones en la Cámara de Diputados solo no ha pagado una obra, la cual no detalló, que fue impulsada durante la presidencia de Rubén Maldonado, porque hay aspectos que no tienen claros con respecto a la misma.

“Con relación a deudas, nosotros nunca vamos a incurrir en el error de pagar cosas que no estén totalmente clarificadas y debidamente auditadas. En eso somos bastante delicados”, recalcó.

“No se pagó dinero de más en las obras porque parte de ellas, que están dentro de un 10 por ciento, que no se ha pagado, nosotros retuvimos esos pagos y todo lo que no tenemos claro lo dejamos sin pagar, aunque teníamos la posibilidad de pagarlo... pero precisamente por esas situaciones no lo pagamos”, explicó en el sentido de que no se debe hablar sobre pagos excesivos de obras.

Pacheco dijo que tras hacer consultas con los incumbentes anteriores, en referencia a las gestiones de los presidentes de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho y Rubén Maldonado, esa institución hizo los reparos de lugar ante el órgano fiscalizador.

"No se pagó dinero de más en las obras (en la Cámara Baja) porque parte de las que no se ha pagado nosotros retuvimos esos pagos... todo lo que no tenemos claro lo dejamos sin pagar, aunque teníamos la posibilidad de pagarlo... " Alfredo Pacheco Presidente de la Cámara de Diputados “

Indicó que la Cámara de Cuentas otorgó un plazo de 90 días, a partir de la fecha de notificación de la auditoría realizada para que la Cámara de Diputados acoja las recomendaciones que les realizó con la finalidad de corregir los errores administrativos encontrados.



Precisó que en la Cámara Baja acogerá los requerimientos de la Cámara de Cuentas y que ya están trabajando en ese sentido.

Pacheco expresó que aunque esa institución aún tiene algunos déficits ha logrado la estabilidad financiera, lo que atribuyó al buen manejo administrativo que ha tenido durante su gestión.

"Las deudas que tenemos... son las que tenemos acumuladas y de otros aspectos que se han estado corrigiendo como, por ejemplo, filtraciones en el restaurante y en las oficinas de los diputados”, dijo.

Manifestó que también la auditoría realizada por la Cámara de Cuentas abarcó registros, de cuentas y recursos que se registraron en un renglón y que debían ser registrado en otro, que no alteran los números en sentido general.

Déficit encontrado

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, recordó que esa institución, pese a la situación económica que vive el país, se maneja con el mismo presupuesto desde el año 2016.

Indicó que como consecuencia de eso cuando asumió su gestión al frente de ese hemiciclo, el 16 de agosto de 2020, encontró deudas y que “nos amarramos” los pantalones para poder enfrentar la situación.

Informó que la Cámara de Diputados recibió algunos aportes económicos, los cuales no especificó, que les ayudaron a lidiar con la situación de déficit encontrada.

Pacheco informa que buscarán salida por el caso diputado Gutiérrez El presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, informó que ha estado estudiando la posibilidad de formalizar una propuesta ante ese órgano legislativo para buscarle una salida al caso del diputado perremeísta Miguel Gutiérrez, quien está preso en Estados Unidos y fue declarado incompetente por un tribunal. Indicó que el país merece que ese tema se defina cuando cumpla con el debido proceso, apegados a lo que establece la Constitución. “Hemos estado estudiando el caso, estudiando los plazos y en un momento determinado, cuando tengamos una serie de situaciones concretadas, nosotros vamos a formalizar algún tipo de propuesta porque yo creo que el país merece que este tema se defina cuando cumpla con el debido proceso, eso es constitucional. Cuando cumpla ese proceso nosotros vamos a hacer las propuestas de lugar a la Cámara (de Diputados), como tal, porque indudablemente que tendremos que tomar algún tipo de acción”, expresó. Pacheco precisó que “esa es una situación, más especial, que a nadie alegra, que a nadie le agrada y que nadie se siente contento”. Reiteró que tan pronto el diputado fue apresado en Estados Unidos la Cámara Baja tomó las medidas de lugar y que para poder retener sus salarios comenzó a excluir su pago a través de la nómina electrónica para emitir sus pagos por cheques y retenerlos. Ademá de Gutiérrez, otros diputados han sido vinculados a casos de narcotráfico y lavado de activos. La lista está integrada por el perredeísta Héctor (Pirrin) Feliz Féliz y los perremeístas Nelson Rafael Marmolejos, Rosa Amalia Pilarte y Faustina Guerrero de Maldonado. Sobre el tema, Pacheco informó que el Ministerio Público ha hecho indagatorias solicitando documentos, los cuales les fueron entregados como parte de la disposición que tiene ese órgano legislativo para contribuir con el proceso investigativo. Reveló que él se ha reunido con los mencionados diputados imputados en casos de narcotráfico y lavado de activos y que éstos le han expresado su disposición de contribuir con los procesos judiciales para aclarar su situación.