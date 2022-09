Faride Raful: “Entiendo que puedo seguir trabajando desde el Senado de la República 4 años más”

En el Partido Revolucionario Moderno (PRM) soplan los aires de la reelección no solo a nivel presidencial, pues la senadora del Distrito Nacional, Faride Raful, reveló sus deseos de competir por otros cuatro años más.

Señaló que se siente muy cómoda en su carrera legislativa por entender que desde ese puesto puede seguir trabajando.

“Entiendo que puedo seguir trabajando desde el Senado de la República cuatro años más, más los dos que quedan, por la consolidación de una representación más humana de lo que hace un congresista”, destacó.

Raful sostuvo que siempre ha criticado la simbología del poder, por entender que hay que acercarse más a la población.

“Yo quiero construir un poco más de democracia, de cómo funciona la dinámica de los poderes del Estado en las generaciones que vienen detrás, me preocupa que jóvenes de 16 o 17 años no sepan cuántos poderes tiene el Estado, ni sepan qué hace cada uno”, reafirmó.

Dijo que si Dios y el electorado le dan la oportunidad entiende que podría seguir representando de manera digna, honesta, estóicamente, tranquila y con mucho trabajo, al Distrito Nacional.

Raful, asimismo, aseguró que trabajará por la reelección del presidente Abinader, de cara a las elecciones del 2024.

La senadora cuestionó la incorporación de Robertico Salcedo y Víctor Ito Bisonó a la dirección ejecutiva del PRM, lo que dijo no es personal, sino por considerar que se deben agotar procesos políticos antes de llegar a un cargo de esa magnitud en un partido.

Indicó que, como dirigente perremeísta ahora y en su antiguo Partido Revolucionario Dominicano (PRD, se ha ganado sus espacios, en diferentes procesos durante su trayectoria política.

"Para llegar a esas posiciones de poder en un partido político, yo creo que tenemos que tomar en cuenta el trabajo político de cada uno de sus dirigentes para construir esa institución" Faride Raful Senadora del Distrito Nacional “

“Yo creo que la política es sumar, sumar sobre la base de aportes importantes y que vengan de todos los litorales y apruebo permanentemente eso, porque, solamente con nosotros, no ganamos. Ahora bien, para llegar a esas posiciones de poder en un partido político, yo creo que tenemos que tomar en cuenta el trabajo político de cada uno de esos dirigentes para construir esa institución”, enfatizó.

La legisladora expresó que por eso planteó en la dirección de su partido su parecer y , como es un tema interno, se ha dilucidado.

Precisó que está feliz con la entrada al PRM d tanto e Ito como de Robertico y de todos los que se quieran sumar al partido, siempre y cuando se agoten los debidos procesos.

Destacó que la Dirección Ejecutiva es el máximo organismo de decisión política del PRM donde solo 60 personas son miembros.

“En la construcción se debe dar el ejemplo con la meritocracia para que la dirigencia del partido se sienta representada en quienes tomen las decisiones por ellos arriba”, manifestó al participar en el Diálogo Libre de Diario Libre.

“Siempre prefiero la guitarra, porque soy medio bohemia”

Aunque han sido nombrados compañeros del Partido Revolucionario (PRM) en el tren gubernamental, la senadora Faride Raful admitió que han fallado en lograr que la dirigencia de la organización sea insertada para hacer sus aportes al gobierno. A su juicio, en estos dos años de gestión, muchos han sido tomados en cuenta y otros lo serán. “Faltan evidentemente porque nosotros tenemos un partido con muchos talentos, personas y recursos humanos que se fueron preparando mientras estuvieron en la oposición política, no solamente en el ámbito político sino en el profesional y técnico y quieren tener la oportunidad de participar en el gobierno”, puntualizó. Explicó que la falta de nombramientos se debe a muchas circunstancias entre ellas que el gobierno asumió en medio de una crisis generada por una pandemia y con situaciones difíciles, heredadas en materia de corrupción. “Después de dos años, yo creo que se abren las puertas para que los ministros, los directores puedan permitir que más talento nuestro del PRM se inserten”, consideró. ¡Menos crítica! Raful afirma que sigue siendo la misma, pero admite que el hecho de pasar de la oposición al oficialismo, como senadora del Distrito Nacional, la convierte en una persona que debe apostar a la construcción de diálogo y de oportunidades. “No solamente quejarme, sino qué estás haciendo para cambiar las cosas, lo he asumido con la misma criticidad, pero por supuesto trazando pautas para hacer propuestas que ahora sí puedo lograr”, apuntó. Refirió que como diputada era una entre 190, en la oposición, donde nadie, según dice, le hacía caso y la trataban de apabullar. Raful expresó que ahora la situación ha cambiado, pues se convirtió en una figura política que asume una posición de estado por pertenecer al partido de gobierno. “Ya ese es el rol nuestro, ser crítica, pero participativa, proponente, responsable de mi demarcación, porque tengo una labor de representación muy importante, porque también me he convertido en la voz de quienes quieren una mejor calidad de vida en su entorno y no pueden llegar a las instituciones competente”, enfatizó.

Con guitarras o violines

Al ser cuestionada en torno a las imputaciones de la oposición de que no es lo mismo con guitarra que con violines, Raful respondió: “yo siempre prefiero la guitarra, porque soy medio bohemia”. “Me quedo con la misma guitarra con la misma crítica, hay un mensaje fundamental que no estamos viendo y que yo siempre resalto, nosotros tenemos un Presidente con el que yo puedo tener diferencias, como tengo mis diferencias con el partido, pues no es para estar todo el tiempo de acuerdo”, puntualizó.

Materia de corrupción

De acuerdo a la senadora del PRM, tras el presidente de la República Luis Abinader asumir destituyó a más de 40 funcionarios, la mayor parte de ellos por temas “no muy claros en la administración de los fondos públicos”. Indicó que las situaciones sobre los manejos salieron a relucir en investigaciones periodísticas, poniendo en evidencia la voluntad expresa del gobierno en contra de la corrupción. Precisó que incluso, el Ministerio Público está llevando casos de personas que han sido nombradas en el actual gobierno. Puso de ejemplo el caso de la Lotería Nacional, cuyo antiguo administrado se encuentra preso, luego de un juez admitir las pruebas y mantenerlo en prisión.