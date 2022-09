Faride Raful: “Las diferencias en la Cámara de Cuentas hay que evaluarlas bien”

La senadora perremeísta por el Distrito Nacional, Faride Raful, consideró que las diferencias entre los miembros de la Cámara de Cuentas deben evaluarse e investigarse bien.

La abogada, comunicadora y dirigente político fue entrevistada en el Diálogo Libre por un staff de periodistas encabezados por el jefe de redacción, Omar Santana.

Advirtió que en el caso de que se cree una comisión especial para estudiar el tema, con lo que ella estaría de acuerdo, los integrantes de esa comitiva, si se lleva a cabo un juicio político, deben inhibirse de conocer el proceso para destituir a los funcionarios públicos.

En ese sentido, favoreció que sea la Cámara de Diputados que realice investigaciones y no el Senado, que tiene la atribución constitucional de realizar un juicio político, si fuere necesario.

Raful fue cuestionada sobre la decisión de la Comisión Permanente de Cámara de Cuentas de la Cámara Baja de convocar a los miembros del pleno de ese órgano fiscalizador para investigar las denuncias filtradas sobre presuntas irregularidades y algún tipo de acoso.

Recordó que “cuando se hace un juicio político el precedente es que no se van uno ni dos, se van todos los miembros y habría que convocar nuevamente”.

La senadora perremeísta admitió que es usual que en los órganos colegiados existan diferencias y que al parecer lo que ocurre en el organismo no es reciente.

“Se viene suscitando una situación, aparentemente, desde hace tiempo. A mí me preocupa mucho lo de las denuncias de acoso, que yo creo que deben ser investigadas”.

"Lamentablemente ese va a ser el consenso que en este Congreso uno proyecta que va realizarse, un Código Penal sin las tres causales" Faride Raful Senadora del PRM “

Raful dijo que el acoso sexual es algo que, en la mayor parte de las instituciones, “está normalizado” y que eso no debe ocurrir.

Consideró que el Congreso Nacional escogió a los cinco miembros titulares de la Cámara de Cuentas por ser cinco profesionales de alta calidad, tener una hoja de vida intachable y porque no respondían a intereses partidarios

La senadora Faride Raful admitió que, de acuerdo con la conformación actual del Congreso Nacional, se proyecta que se podrá aprobar el Código Penal “posible”, que no es el que ella y varios sectores han abogado porque excluye las tres causales, que permitirían el aborto, y lo referente a la discriminación por orientación sexual.

Sin embargo, advirtió que ese no debe ser motivo para abandonar la lucha, que asegura, busca lograr que sean garantizados los derechos de todas las personas y que esos objetivos podrían lograrse en otra eventual reforma al Código Penal o a través de la aprobación de una ley alterna.

Sobre la reforma integran a la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, Faride Raful afirmó que “hay que sentarse y sincerizarse” aunque dé trabajo porque involucra enfrentar a algunos sectores de poder.

Dijo que hay que reformar todo el sistema, garantizar retiros dignos de los trabajadores y, también, mayores coberturas de servicios de salud.

Favoreció que los trabajadores puedan optar por el sistema de capitalización individual o un sistema de reparto, como se tenía con anterioridad.

La senadora por el Distrito Nacional se refirió al conocimiento de proyectos de leyes importantes, entre estos el de Ordenamiento Territorial, el cual dijo ha avanzado en un 96 %, por lo que espera que en los próximos días la comisión bicameral que lo estudia, y que ella preside, rinda su informe. Mencionó el estudio de ley de la Cámara de Cuentas y la aprobación de los proyectos de ley de vacunas y de Fideicomiso Público en el Senado.

Aseguró que el “Congreso del Cambio” ha logrado pasos de avances institucionales y que el PRM se ha preocupado mucho para no imponer su mayoría mecánica sino que trata de construir consensos.

Dijo que decidió dejar la vocería del bloque de senadores del gobierno, y el rol de presidir la Comisión de Hacienda, para dar oportunidad a sus pares y porque eso le permite tener más tiempo para acercarse a sus representados e impulsar la aprobación de varias iniciativas relevantes.

Eliminar barrilito sigue siendo su reto

Faride Raful manifestó como un compromiso que ha asumido el lograr la modernización y transformación del Senado, que incluye la eliminación del Fondo de Asistencia Social del Senado o “Barrilito”. Favoreció que se siga desmontando el clientelismo político y que las oficinas senatoriales provinciales sean instaladas por el Senado y no con esos fondos que utilizan los senadores. “Pienso que la eliminación del Barrilito es importante en la consolidación de la labor legislativa, que no solamente es proponer leyes sino representar, estar en el territorio... El rol del legislador no es tener fondos para el Barrilito”, analizó. Sugirió que se fortalezca el acompañamiento técnico de cada senaduría y que ese gasto lo asuma el Senado.