Víctor Castro: “Había colusión entre 42 empresas que participaban en las licitaciones y fueron expulsadas del programa

Víctor Castro explicó a Diario Libre que el Ministerio Público investiga las supuestas irregularidades denunciadas contra la gestión pasada sobre un proceso de contratación de suplidores del desayuno y el almuerzo escolar.

Cuando asumió el cargo, Castro solicitó una auditoría a la Cámara de Cuentas, cuyo informe todavía no le ha sido entregado. Además, la Dirección General de Compras y Contrataciones (DGCP) y la Contraloría General de la República hicieron sus investigaciones y “elaboraron un expediente que se llevó a la Procuraduría General de la República (PGR)”.

El director del Inabie cuenta que todos los empleados mencionados en el caso fueron cancelados, excepto dos, “que permanentemente son llamados por la PGR para ser investigados”.

“Hay mucho interés desde la PGR de que haya consecuencias y el órgano rector de las compras (DGCP) está dando seguimiento a esto, y, créanme, va a haber consecuencias. Lo que pasa es que la justicia es lenta, pero tiene que cumplir con el debido proceso”, comenta el funcionario.

Víctor Castro indicó que la DGCP inició hace pocos meses una pesquisa en el Inabie, como parte de un plan piloto, que determinó que había colusión entre 42 empresas de las que participaron en la licitación para el desayuno escolar, las cuales fueron expulsadas del programa. Castro considera que ese número hubiera sido mucho mayor si se investigara a todos.

“Yo me imagino que si se hubiera hecho a los 2,177 esos 42 se hubieran multiplicado varias veces, porque el rumor público incluso dice que en el Inabie hay mucha gente que tiene más de una cocina y esta investigación de la DGCP valida que es así”, apunta.

Detalla que la debida diligencia que se han hecho para detectar a los infractores tienen que ver “con el cruce de informaciones que hay entre las compañías, número de teléfono, dirección, que usan las mismas oficinas, el mismo abogado, que tienen cuentas que se transfieren dinero de una cuenta a otra”.

El Inabie no sólo está facultado por ley a proveer desayuno escolar. La Ley General de Educación creó la entidad para “promover la organización de servicios, tales como: transporte, nutrición escolar y servicios de salud, apoyo estudiantil en materiales y útiles escolares, clubes científicos, tecnológicos y de artes, becas e intercambios de trabajo social, de turismo estudiantil, trabajo remunerado en vacaciones y de gobierno estudiantil”.

En ese sentido, Luz Josefina Felipe, encargada del Departamento de Aseguramiento a la Calidad, explica que también ejecutan un programa de salud visual, auditiva y odontológica, y hay unos módulos integrales que se han ido instalando en diferentes regionales del país.

Dice que la idea es hacer una identificación temprana de déficit de todas esas áreas para poder brindar una atención oportuna a los alumnos.

En lo que se refiere al sueño de que los estudiantes sean recogidos en la puerta de su casa por un transporte escolar, Castro admite que no han considerado proveer ese servicio, pero prometió “echar una mirada hacia ese aspecto”. Precisa que no quisiera verse involucrado en el transporte escolar de las grandes ciudades, pero sí en las zonas de difícil acceso, que a veces son las más olvidados.

Garantiza almuerzo llegará el 3 de octubre

El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), garantiza que todos los estudiantes del sistema educativo público recibirán el almuerzo el próximo 3 de octubre, ya que, a pesar del ruido por las licitaciones, sólo ha sido impugnado el 5 por ciento del proceso. Víctor Castro, director de la institución afirmó que el almuerzo llegará dos semanas antes de cuando se entregaba a unos 5,298 centros de la Jornada Escolar Extendida y la media tanda, lo que representa 5 millones de raciones diarias entre desayuno y almuerzo. “Las impugnaciones son parte de los procesos de licitación y ningún funcionario público puede sentirse mal, abrumado o acusado porque en el proceso de licitación se le impugne. A nosotros nos han impugnado en este proceso, impugnaciones que estamos atendiendo. No obstante, de manera paralela estamos adjudicando a los oferentes que van a servir que son el 95 por ciento y ya fueron entrenados en un proceso y están listos para el día 3”, explicó Castro. Enredo con suplidores El sistema educativo dominicano vive enredado con una madeja de suplidores que armaron cocinas para preparar comida y luego llevarla a las escuelas públicas. El esquema es un dolor de cabeza para el Ministerio de Educación y el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) en dos aspectos fundamentales: la calidad de los alimentos y la transparencia en los procesos de licitación. Esta situación lleva a más de uno a preguntarse: ¿por qué no se preparan esos alimentos en las mismas escuelas? La lógica elemental indica que sería más barato. El director del Inabie, Víctor Castro, está de acuerdo con estas reflexiones y confiesa que a veces él mismo se pregunta “en qué momento fue que se sacó la elaboración de los alimentos de los centros escolares”. Recordando el tiempo en que él era estudiante, añora lo que le servían en su escuela. “Yo me beneficié mucho de estos alimentos siendo niño: el jugo Trópico, la arepa que se preparaba en los centros, la harina, el trigo...”. Esos platos preparados, los mismos que acostumbraba comer en casa, fueron sustituidos posteriormente por un líquido compuesto de suero de leche y otras sustancias que se llegaba en un camión, y un pan “sobao”. Esta “leche” ha sido centro de muchas controversias durante su historia por su cuestionable valor nutritivo, su composición y por haber intoxicado a decenas de estudiantes en varias ocasiones. Junto a la leche, también llegaba el jugo de frutas, llamado néctar, tan dulce como lo indica su nombre. Castro admira el sistema brasileño, nación donde estuvo hace dos semanas, porque allí se preparan las comidas en las escuelas con productos de las comunidades. Explica que en más de 40 mil centros escolares del país más grande de Latinoamérica se elaboran los alimentos en los mismos recintos, pero allá “hay un empoderamiento social” y “todo el mundo está pendiente de eso”. Advierte que en Brasil no se prescinde de los suplidores, sino que son ellos quienes cocinan en los planteles. Aunque elogia ese sistema, el director del Inabie se cuida de no hablar en contra de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), porque “ahorita dicen que uno quiere acabar con las mipymes”. Sin embargo, deja caer esta aspiración: “ojalá nosotros avancemos a eso”. En la República Dominicana existe un “programa de transferencia” con características similares al de Brasil, pero solo se aplicará para el presente año escolar en 265 planteles, de más de 5,200 que recibirán alimentos. En esos casos, el Inabie transfiere el dinero a los contratistas para que ellos elaboren los alimentos dentro de los recintos.