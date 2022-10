Miosotis Rivas: “La ONE no tiene un plan oculto, el único plan es el desarrollo del país”

“La Oficina Nacional de Estadísticas no tiene un plan oculto, no hay nada detrás ni ningún interés. El único plan es el desarrollo del país”. Así quiere Miosotis Rivas dejar establecido y aclarar cualquier duda, respecto a la inclusión de los extranjeros en el X Censo Nacional de Población y Vivienda que estarán desarrollando entre el 10 y el 23 de noviembre próximo.

En la jornada se empadronará a todos los residentes habituales en el país, es decir, aquellos con seis meses en adelante en el territorio, a quienes se les dará facilidades para que puedan entender y llenar el formulario censal.

En caso de que las personas no hablen español, habrá traductores, de inglés, creole, ruso, chino. Además, establecerán otras estrategias que permitan a los empadronadores hacer un mejor conteo, expone Rivas, al participar como invitada del Diálogo Libre.

La funcionaria comenta que, cuando escucha algunos “ruidos”, como que con el empadronamiento se favorecerá a algunos grupos poblacionales, la ponen a pensar que, incluso la Biblia refiere la necesidad del censo hasta para ir a las guerras.

Como lo ve, el censo es un tema que está en la tradición de las poblaciones, por mucho tiempo, y pide no tenerle miedo. Justifica que deben generar esos datos para el desarrollo del país.

“Imagine usted, cualquier persona que es residente habitual, independientemente de su condición migratoria, utiliza agua, luz, bota basura, puede utilizar un servicio médico y si es familia, puede enviar a sus hijos e hijas a escuelas. Hay una serie de cosas que, independientemente de tu estatus, tú estás haciendo y que, una de las cosas que decide el censo, son las asignaciones presupuestarias a las alcaldías, a muchas instituciones del Gobierno para apoyar planes”.

Abordaje migración

Por eso, insiste, incluyen el tema migratorio, que será una de las unidades de análisis y que se abordará con preguntas como lugar de residencia de la madre del entrevistado al momento de éste nacer, tanto de si es una provincia distinta a la que reside en la actualidad u otro país. También se pregunta si algún miembro del hogar pasó a vivir en los últimos cinco años en otro país, para conocer la emigración reciente.

Pero esas interrogantes no las puso esta gestión. Rivas recuerda que, al iniciar su gestión, encontró un trabajo ya hecho respecto al Censo, incluidas las boletas con los cuestionarios a aplicar ya probadas en terreno, puesto que la jornada se realizaría en 2020, cuando fue suspendida debido a la pandemia del COVID-19.

Población extranjera

Para el caso específico de la población haitiana, la más numerosa entre los migrantes en el país, aclaró que se trata de una estadística, no de un conteo, y que, por ser una migración flotante, de gente que viene y va, se requiere de trabajos muchos más enfocados.

“El Censo te puede dar un aproximado, no el dato idóneo. Por eso se realiza la Encuesta Nacional de Inmigrante, para el próximo año, tenemos esta encuesta, que es específica para esta población. Entonces, con los datos del censo, cruzamos esos datos y tenemos una mejor estimación de la población total de los residentes extranjeros en RD”, indica.

Pidió tener “la confianza de que en la ONE, por secreto estadístico, estamos comprometidos a no entregar datos desagregados o por individuo, a nadie, no. Pueden tener la plena confianza”.

Como garantía de ello, puso la independencia administrativa de la entidad que dirige, la que recordó es una oficina técnica.

“Nosotros estamos bajo la tutela del Ministerio de Economía, que es administrativa… nosotros no entregamos datos a nadie, datos desagregados, entregamos datos agregados de políticas públicas, para la política pública. Esa es nuestra misión, recoger los datos, trabajarlos y construir estadísticas que sean oficiales, basadas en parámetros de calidad que sustenten esa producción de ese dato”, manifestó Rivas, al tiempo que recuerda su perfil como profesional que se desempeñaba fuera del país cuando fue designada por decreto presidencial como directora de la ONE, en agosto de 2020.

Las encuestas de la ONE La directora de la ONE recuerda que en el año 2020 se puso a circular la Enhogar de 2018; en 2021 la del 2019 y que ya este año hicieron la Enhogar 2021, de la que ya se adelantaron los datos preliminares y que se levantó entre octubre y diciembre del año pasado. También hicieron el levantamiento, en abril y julio de este año, de la Enhogar 2022, cuyo informe básico se dará a conocer en noviembre próximo y en la que se incluyen temas como la victimización y sobre las pequeñas y medianas empresas.

Desfase de la ley dificulta el registro estadístico

Desde la dirección de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), Miosotis Rivas dijo que han identificado la gran necesidad que hay en el país de fortalecer los registros administrativos que hacen las instituciones de las informaciones que manejan.

El desfase de la Ley 5096 sobre Estadísticas y Censos Nacionales dificulta que desde esa entidad se pueda acompañar, más allá de la buena voluntad de las que lo permiten, a las instituciones para que apliquen iguales criterios en el levantamiento de los datos. La obsolescencia de la ley incide, además, en la desactualización de los datos que compilan o en que se levanten datos que no sirven para fines estadísticos, señala Rivas.

Dificultades

“La primera dificultad que existe es que no hay una ley actualizada que te permita esa coordinación que es necesaria… Como la ley es vieja, limita mucho el trabajo que se puede hacer. Nosotros no podemos más que acompañar, con buena voluntad, a las instituciones del Gobierno, en mejorar el registro. Pero, el hecho de hacer el registro, no significa que eso sirve para hacer una estadística”.

Luego pone de ejemplo el tema de las muertes violentas, del que dice, la Policía Nacional define el dato de una forma, el sector salud de otra y, al final, en la ONE no pueden dar el dato individualizado, sino agregados. “Y ese dato yo no lo puedo agregar porque son conceptos totalmente diferentes, muchos no vienen levantados por sexo, o temas de dónde se levantó ese registro, entonces, da muchas dificultades y hay una necesidad de acompañar a fortalecer los registros administrativos de las instituciones”, dice.

En la ONE, los datos provienen de tres fuentes: los censos, las encuestas y los reportes que hacen las instituciones estatales.

Además del Censo Nacional de Población y Vivienda que se realizan cada diez años y que preparan para llevarlo a cabo en noviembre próximo, la entidad levanta la Encuesta Nacional de Hogares (Enhogar) la que apuran para que llegue de manera más oportuna a la población.

Eso, atendiendo a una demanda expresa durante las consultas que realizó Rivas al llevar a la institución: “todo el mundo te decía que (quiere) estadísticas oportunas y de calidad, dentro y fuera, era lo principal”.