El Infotep flexibiliza requisitos de ingreso a población vulnerable

Reducir los requisitos de ingreso para formarse en el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), forma parte de las facilidades en las que la institución se orientará, de cara a las nuevas necesidades del mercado laboral, informó su director, Rafael Santos Badía.

Dicha propuesta consiste en no solicitar el certificado de aprobación del primer ciclo de media, antes conocido como octavo grado, a aquellas personas que buscan beneficiarse de la oferta de capacitación del Infotep, pero que, por alguna razón, no cumplen con este requisito.

"“El Infotep no solo forma a obreros, sino que también forma técnicos que pueden ir a la NASA”" Rafael Santos Badía Director de Infotep “

Al participar en el Diálogo Libre, Santos Badía indicó que bajar los requisitos para acceder a los cursos técnicos beneficiará a la población vulnerable por el abandono de los estudios, el no ingreso al sistema educativo o aquellos que perdieron su trabajo.

“A una persona que es un hombre pobre de un barrio, que no pudo ir a la escuela, pero que él quiere formarse, quiere aprender un oficio, yo no me le puedo parar en la puerta y decirle: dame el certificado”, reflexionó el funcionario sobre el motivo de la decisión.

Explicó que los cursos disponibles para personas vulnerables tendrán “reglas más flexibles”, pero advirtió que se mantendrán las mismas exigencias en el aprendizaje porque los “títulos se ganan”, lo que significa que las personas beneficiadas del servicio deberán cubrir los gastos y herramientas básicas del curso.

Santos Badía también señaló el uso de la “prueba de acceso”, una herramienta que servirá “para facilitar la integración de la gente con menos oportunidades académicas”, para que aquellos que no sepan leer (por ejemplo), puedan demostrar lo que saben, ya sea porque lo escucharon o lo vieron.

El funcionario prevé que este servicio en su fase inicial arranque con unas 200,000 o 300,000 personas en condición de vulnerabilidad debido a su nivel académico.

Más jóvenes

Santos Badía también informó que busca reducir la edad para ingresar a los cursos técnicos de 16 a 14 años.

“Vamos a publicar una resolución flexibilizando la edad para aquellos que van a cursos que no requieren un nivel de mínimo de 16 años”, adelantó el funcionario.

Los cincos servicios de los que habla el director y que moldearán la propuesta formativa del Infotep en lo adelante, además de integrar a la población vulnerable por estudios o edad, también incluye la formación en robótica e inteligencia artificial, servicios tradicionales que no se verán afectados por la tecnología, los oficios que necesitan una actualización por su riesgo a desaparecer, y la reconversión laboral y su componente de certificación por competencias.