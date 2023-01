Joel Santos: “La oposición lo que busca es convertir la palabra ‘fideicomiso’ en una mala palabra”

A decir del ministro de la Presidencia, Joel Santos, las críticas que han suscitado las propuestas legislativas del Poder Ejecutivo sobre Ley de Fideicomiso y el contrato, con sus adendas, del Fideicomiso para el Desarrollo Turístico de la Provincia Pedernales (Pro-Pedernales), no son más que una forma de torpedear los proyectos de desarrollo que tiene en planes el Gobierno.

“La oposición lo que está buscando es convertir la palabra ‘fideicomiso’ en una mala palabra. Eso es lo lamentable..., los mismos fideicomisos que ellos implementaron en su momento”, comenta el funcionario, al participar del Diálogo Libre, espacio del periódico Diario Libre que encabeza su directora Inés Aizpún.

Aunque con la opinión y votos en contra de las principales fuerzas políticas opositoras al Gobierno, que alegan vicios de inconstitucionalidad y supuesta enajenación de patrimonio público, las referidas iniciativas lograron pasar en la Cámara de Diputados con el voto mayoritario oficialista, y esperaban por su sanción en el Senado, pero la sesión acabó y el debate deberá reiniciar, según la oposición.

"Nosotros en ningún momento queremos desarrollar en áreas protegida" Joel Santos Ministro de la Presidencia “

En el centro de la discusión que se escenificó la semana pasada durante el conocimiento de las piezas en la cámara baja, estuvo la inclusión de más de seis millones de metros cuadrados de áreas protegidas entre los títulos de los terrenos que aportará el Estado para el proyecto Pro-Pedernales. Santos explica que se trató de un tema de delimitación de títulos, pero que el Gobierno no quiere desarrollar en áreas protegidas.

“El proyecto Pro-Pedernales, y, de hecho, así lo prueba el máster plan que ya fue trabajado y está en su proceso de aprobación en Medio Ambiente, no incluye áreas protegidas, ninguna. Ni un metro de áreas protegidas”, enfatiza el funcionario.

Explica que, como parte del proceso de aprobación de la adenda tres del contrato, que se conoció en la Cámara la semana pasada, se debe determinar el aporte de las tierras que hace el Estado a ese fideicomiso, el que implica una extensión de unos 46 millones de metros cuadrados.

Añade que, el diseño del aporte de esos terrenos abarcó tres inmuebles y que uno de los títulos de esas tierras, que no fue subdividido, incluía el Paisaje Protegido Playa de Cabo Rojo, aunque este no está en el máster plan del proyecto.

"Vamos a ver en los próximos días si el tema es una discusión técnica o la idea es torpedear los proyectos... lo que esto está pareciendo, es que hay una clara intención de que no se desarrolle el proyecto" Joel Santos Ministro de la Presidencia “

“De lo que llaman la atención los ambientalistas es sobre esto… y no choca con nuestra intención, pues nosotros en ningún momento queremos desarrollar en áreas protegidas”, insiste Santos. Enfatiza en que, incluso, en la misma adenda 3 se establece desde el principio que, si hubiese alguna área protegida, no se desarrollaría y siempre sería parte del Estado.

Recuerda que la inquietud pública de los ambientalistas llevó a una nueva redacción del contenido de la adenda de parte del Ejecutivo, que agregó una descripción directa del paisaje, además de comprometerse a someter la subdivisión del inmueble.

El cambio se hizo mediante modificación a la referida adenda, procedimiento con el cual el Gobierno buscó no retrasar el proceso, pues tiene planes de iniciar pronto el proyecto Pro-Pedernales.

Picazos en un mes

Santos informó que ya licitaron la construcción de los dos primeros hoteles para Pedernales y que avanzan en conseguir su permisología ambiental, con la idea de que el mes próximo se den los picazos para ambas construcciones. Pero al funcionario le parece, y lo lamenta, que hay una clara intención de que no se desarrolle el proyecto y que ese es el verdadero trasfondo de los cuestionamientos de la oposición.

“Ese tema de Pedernales, que no es solo Pedernales, pues Fideicomiso es un concepto, pero el de Pedernales, que es el que verdaderamente está en discusión, que es el verdadero trasfondo, que algunos no quieren que suceda, estamos hablando de 10,000 empleos directos y 30 mil empleos indirectos. Estamos hablando de desarrollar una zona que no ha habido forma histórica de encontrar una solución y que los gobiernos dominicanos tienen la responsabilidad de encontrar una solución”, dice.

Cree que los fideicomisos son los mecanismos que están abriendo esas soluciones y por eso “se está tratando de torpedear esos elementos”.

A la oposición que alega inconstitucionalidad en la Ley de Fideicomiso, les convida a probarlo, y le sorprende que luego de tantos meses de debates en el Congreso y de tantas explicaciones sobre el alcance de esa propuesta de Ley, sea a última hora que se exponga ese argumento y se sigan poniendo peros a la iniciativa.

Es “un candado” para las contrataciones futuras De acuerdo con el ministro de la Presidencia, Joel Santos, el presidente de la República, Luis Abinader, podría, como lo hizo el gobierno pasado, acudir a la figura del fideicomiso sin la necesidad de una ley. Sin embargo, ello permitiría que los lineamientos en que se rija cada acuerdo se determinen por las reglas que se conciban para cada proyecto y no se enmarcaría en la “visión de legado y orden” que tiene el mandatario. Con la ley, procuran regular los lineamientos de esos actos jurídicos, pues afirma que, con esa legislación, se regulariza y se pone un candado a las negociaciones futuras. “Sí, es verdad que la Ley de Fideicomiso lo que representa es un candado para todo esto, pero es que tenemos una visión diferente”, sostiene Santos.