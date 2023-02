Miguel Ceara Hatton: “Tratamos de mejorar la supervisión en las provincias y el ruido”

“Hay mucho de educación en el tema, porque los dominicanos sin ruido no disfrutamos, tenemos que trabajar esa cultura”, así se expresó la viceministra de Gestión Ambiental Indhira de Jesús a propósito de las quejas por contaminación sónica que con frecuencia hacen los ciudadanos a nivel nacional.

Las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente señalaron que a quienes les compete la atención a estas denuncias es a la Procuraduría de Medio Ambiente, la Policía Nacional y al Sistema 9-1-1. “Nosotros no tenemos los medios (para atender esas denuncias). Tenemos que ver con otras cosas, pero no con eso”, sostuvo el ministro Ceara Hatton.

Sobre las competencias del Ministerio en estos casos habló Indhira de Jesús, quien indicó que esa institución trabaja la parte de revisión de la legislación, puesto que la norma ambiental sobre el ruido data del 2003, y las herramientas para el monitoreo.

“Con la fiscalización ha habido un tema porque ha habido unas legislaciones posteriores a la norma ambiental y hay una necesidad de coordinación entre diferentes instituciones para atender cuando hay una denuncia”, señaló la funcionaria.

Sobre el monitoreo añadió que las autoridades entienden la importancia de tener mediciones para saber cuáles son los niveles de ruido con los que vive la sociedad dominicana, y así tener un diagnóstico del efecto en la salud.

Medio Ambiente ha tenido conversaciones con el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), que ha desarrollado unas investigaciones usando sensores para el monitoreo de grandes áreas. “Vamos a ver cómo podemos establecer una red de monitoreo que nos permita trabajar en base a datos para abordar el tema conociendo cuáles son los focos principales de emisión, las zonas más o menos ruidosas, pero eso nos va a tomar un tiempo”.

Indhira de Jesús sostuvo que, al no establecerse un monitoreo formal, la entidad no tiene datos para validad los niveles de los decibelios. “Hay quienes me dicen que los decibeles que pide la norma son los de una conversación normal, es algo que tenemos que trabajar. No tenemos estudios epidemiológicos que avalen que estamos sufriendo de manera colectiva los posibles efectos de vivir entre tanto ruido”.

Permisos en línea

El ministro explicó que los trabajos para agilizar y digitalizar los permisos ambientales implican revisar físicamente los pasos para determinar los tiempos en cada caso. Estas labores forman parte de la iniciativa Burocracia Cero que fomenta el gobierno.

De su lado, la viceministra de Gestión Ambiental, Indhira de Jesús, indicó que se ha desarrollado un proceso de digitalización de todo el trayecto de los expedientes, y que esperan que en los próximos meses “desde la solicitud pueda ser en línea hasta la entrega de la autorización”. Sin embargo, de Jesús hizo énfasis en la importancia de entender que, para lograr buenas autorizaciones ambientales, se necesita tiempo, sobre todo en aquellos procesos que involucran estudios de impacto ambiental.

Ceara Hatton explicó, además, que dentro de los trabajos relacionados con las autorizaciones han procurado mejorar el control en la emisión de permisos ambientales en las provincias, que corresponden a la categoría D, puesto que en las direcciones provinciales se registraron algunas irregularidades.

“Estamos tratando de mejorar la supervisión de los provinciales, estamos haciendo un esfuerzo muy grande en ese sentido, porque, a veces, estaban de su cuenta”, indicó el funcionario.

Pagos servicios

Como una forma de reconocer a los productores o campesinos por la protección de los bosques, el Ministerio ha comenzado los pagos por servicios ambientales. “A esas personas que están arriba (cuenca alta) les pedimos que cuiden las aguas que nosotros consumimos en la parte baja”, dijo Ceara Hatton.

El viceministro de Recursos Forestales, José Elías González, indicó que la iniciativa comenzó en la cuenca alta del río Yaque del Norte, en las inmediaciones de Jarabacoa, y se prevé ampliar el programa hacia el río Bao, próximo a Plan Sierra. El funcionario agregó que los pagos se hacen con contribuciones voluntarias de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) y la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan).

Añadió que para hacer los pagos están ajustando el precio por superficie, y que en algunos países pagan 50 dólares por hectárea. “Nosotros estamos en ese rango, entre 40 y 60 dólares por hectárea anual. No es el precio que deberíamos pagarles, es el que podemos pagar, si hacemos el cálculo correcto pudiera ser un pago mayor, sin embargo, hemos comenzado con eso y los beneficiados han estado conformes, aunque hicimos un ajuste de incremento”, agregó.

Playa Esmeralda sin foam

A propósito de la campaña que el Ministerio de Medio Ambiente ha fomentado contra el uso del foam (Poliestireno. Sustancia con la que se fabrica envases desechables), el viceministro de Recursos Costero-Marinos, José Ramón Reyes, anunció que, tras reuniones con la Asociación de Hoteles y Turismo de El Seibo y Miches (Promiches), se llegó a un acuerdo para que playa Esmeralda sea libre de foam.

“Nosotros planteamos que tenemos que tratar que las zonas en las que el gobierno quiere desarrollo turístico sean organizadas, porque resulta muy difícil organizarlas cuando inician”.

Sobre la iniciativa, el ministro ve imperativo el cambio de los patrones de consumo, aunque admitió que tal cambio no solo le toca a la República Dominicana.

El problema del sargazo

Ante la problemática que genera el sargazo en las costas dominicanas, el viceministro Reyes informó sobre la conformación de una mesa multisectorial para la gestión integral del sargazo, con el objetivo de crear consensos y acuerdos que permitan implementar acciones enfocadas en la protección de los ecosistemas marinos de los efectos nocivos de este tipo de algas.

Las autoridades informaron que dentro de los ejes fundamentales priorizados en la mesa se encuentran, trabajar para crear un plan de manejo integral y sustentable del sargazo, que permita aplicación sistemática de estrategias a corto, mediano y largo plazo, dirigidas a impedir que sigan llegando a las playas las algas en cantidades invasivas para poder mitigar sus efectos negativos.

Agregaron que se contempla promover la propuesta a nivel regional, ante el impacto del sargazo en las aguas del Caribe.

Indicaron, además, que la mesa está integrada por representantes de sectores públicos y privados, así como por académicos, emprendedores e innovadores, grupos hoteleros, empresarios, inversionistas de la zona costera, comunidades locales y usuarios del recurso.

Muro fronterizo y Laguna Saladilla Ceara Hatton fue consultado sobre la denuncia hecha por ambientalistas de los daños a manglares por la construcción del muro fronterizo en Laguna Saladilla, Montecristi. El ministro expresó que tenían conocimiento que habría una reacción a la obra, al tiempo que indicó que no se realizó ningún estudio de impacto ambiental. Días después de la entrevista, el Ministerio evidenció extracción no autorizada y corte de árboles, por lo que dispuso la paralización de los trabajos en la zona.

Buscan alternativas ante denuncias de extracción de agregados en ríos Ante las denuncias que han surgido sobre la extracción de agregados en zonas como el río Yuna, el ministro de Medio Ambiente manifestó que se determinó en un estudio que en cuatro tramos se podían intervenir sin hacer daño a ese río, a fin de resolver problemas de sedimentación y acumulación. Agregó que se han dado pautas para las intervenciones, sin embargo, en el caso del Yuna y otros ríos las explotaciones se han parado hasta que se determine que los trabajos se realicen correctamente. El viceministro de Suelos y Aguas, René Mateo, añadió que la política del gobierno es buscar alternativas con el tema de los agregados. “Hemos incorporado 23 minas nuevas, que representan cuatro millones de metros cúbicos anuales”, añadió el viceministro.