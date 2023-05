Carlos Ros, Luis Ros y Carlos Nieto: "Falta conocer más de los vehículos eléctricos para asegurarlos"

Ante la limitante que dicen enfrentar los adquirientes de vehículos eléctricos para asegurar sus unidades en el país, los ejecutivos de Ros Seguros & Consultoría precisaron que se encaminan en un proceso para conocer los avances del sector, debido a que la movilidad eléctrica sigue siendo un segmento complejo de respaldar.

De manera específica, Carlos Nieto, vicepresidente técnico de la aseguradora, indica a Diario Libre que todavía las piezas de vehículos eléctricos son difíciles de adquirir y, en el caso de las baterías, se comercializan a precios muy elevados.

"El problema es que muchos de esos vehículos eléctricos no tienen representantes con piezas, localmente. Las aseguradoras son todavía muy cuidadosas con los vehículos de motor porque al final se piensa (el cliente) que es el seguro que no quiere resolver cuando una pieza no llega a tiempo al taller", explica.

Asegura que esa minuciosidad las aseguradoras la tienen también con los vehículos tradicionales. Pero informó que hay algunas compañías de seguros que cuentan con sus catálogos para asegurar vehículos híbridos y eléctricos.

Riesgo de incendio

Además de las dificultades para adquirir piezas de reemplazo, detalla el alto riesgo que constituyen los vehículos no convencionales para las empresas de seguros por el uso de las baterías, las cuales, además de costosas, tienen un mecanismo de carga riesgoso. "Es un riesgo nuevo y, de hecho, se está visualizando el tema con el ejemplo de un incendio que se produjo en un barco, provocado por un vehículo eléctrico que iba abordo", puntualiza.

Al seguro general de la unidad, ya sea full o sencillo, se le suma el de incendio no controlado que podría elevar la cuota: "Una pérdida de algo simple, podría llevarnos a la pérdida total del vehículo", calcula.

Nieto reconoce que hay un tema de no conocimiento del sector eléctrico, pero adelanta que los aseguradores están dispuestos a conocer más detalles y monitorear la evolución del mercado.

Las fintech en seguros

A consideración de los ejecutivos de Ros Seguros & Consultoría, en el país abundan todo tipo de ofertas para asegurar desde mascotas hasta bicicletas, sin embargo, no existe una cultura aseguradora.

La empresa, que arribó a sus 50 años, se encamina a cumplir una nueva meta: impulsar el sector con la concientización sobre la importación de contar con un seguro.

Carlos Ros, socio presidente de Ros Seguros, expresa durante el Diálogo Libre la necesidad de culturizar a la población, porque es más alto el costo del impacto económico que la inversión en prevención, la cual debe ser vista como un ahorro de emergencia, fondo parecido al que se destina para casos de salud.

Al conversar sobre la penetración que han tenido las empresas fintech, que usan la tecnología para mejorar procesos y servicios, en el sector asegurador del país considera que son un segmento que llegó para quedarse y su modelo de trabajo se ubica en segmento de baja complejidad.