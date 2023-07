Kelvin Cruz: "Cualquier reforma fiscal debe contemplar un pacto de un 6% mínimo para los ayuntamientos"

El presidente de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) y alcalde de La Vega, Kelvin Cruz, y sus colegas de Salcedo, María Mercedes Ortiz, y del municipio de Cabral, Rafael Antonio Ferreras Féliz, plantearon la necesidad de un pacto municipal para que los ayuntamientos reciban al menos un 6 % de los ingresos del Estado, que les permita ejecutar las obras de sus comunidades.

Al participar en el Diálogo Libre, los ediles recordaron que ningún gobierno ha cumplido con la Ley 166-03 que dispone la entrega de un 10 % de sus ingresos presupuestados a las Alcaldías. Sin embargo, aseguraron que la administración del presidente Luis Abinader es la que más se ha acercado al mandato de la legislación llegando a un 6 %.

"Ahora mismo estamos sobre un 3 %, y aunque no estamos, como dicen, conformes, lo agradecemos porque ese aumento significativo ha salido en medio de momentos difíciles. El país ha estado inmerso en una serie de situaciones que vivió justamente al inicio del gobierno: la inflación, el alto costo de los commodities, el transporte aéreo y marítimo, el tema del precio alto del petróleo...", expresó Cruz.

Indicó que hay que poner el tema sobre la mesa para que, cuando haya una discusión de una reforma fiscal, se acuerde un 6 % mínimo a las alcaldías. Ve difícil cumplir con el 10 % que contempla la ley debido a los compromisos del gobierno, pero agradece que aun así el presidente Abinader ha hecho un esfuerzo con la asignación de partidas de hasta RD$4,000,000 para la construcción de aceras contenes, funerarias y otras obras.

Transferir al gobierno local

Por su lado, la alcaldesa de Salcedo, María Mercedes Ortiz, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), dijo que el Gobierno central ha transferido los recursos al gobierno local porque las pequeñas obras son las que impactan en la gente, que es el objetivo fundamental de la actual gestión.

"No es de una manera formal, tal vez, pero sí de una manera que impacta directamente al presupuesto con las obras más significativas que necesitamos en los territorios. Yo pienso que eso ha venido a oxigenar la carencia de que de manera formal no se haya podido hacer un aumento significativo", dijo Ortiz. Aseguró que con el bajo presupuesto municipal que reciben no tienen posibilidad de construir caminos vecinales y sólo se limitan a dar mantenimiento a los existentes.

Sobre el tema, el alcalde del municipio de Cabral, Barahona, por el partido de la Liberación Dominicana (PLD), Rafael Antonio Ferreras Féliz, dijo que en los municipios las cosas están cambiando y exhortó al presidente Abinader a que continúe ofreciendo su respaldo a las gestiones municipales dentro de las desigualdades y diferencias partidarias.

"Los pueblos necesitan mucho de nosotros y, ciertamente, cuando uno llega a la Alcaldía y la encuentras descalza en términos financieros, de equipo, de capacitación de personal, en todos los términos... entonces, tú dices ´wao, la cosa es más difícil".

Consideró que la Ley 41-08, de Función Pública, tiene que ser parte de un pacto: "Yo siento que la Ley 41-08 tiene que ser parte de ese acuerdo, que hagamos un pacto nacional en todas las alcaldías, sobre todo las pequeñas".

Elección de candidatos

Respecto a la escogencia de los candidatos a alcaldes del Partido Revolucionario Moderno, Kelvin Cruz, que también es secretario nacional de asuntos municipales de esta organización, dijo que los partidos han asumido una manera, "un poquito más que técnica y menos de confrontación" de elegir esas autoridades.

Citó los casos de la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana que hacen su elección mediante encuestas, de acuerdo con las informaciones que tiene, y que en el PRM se hace como un híbrido, una combinación.

"Por ejemplo, la elección del candidato presidencial va a ser por primarias de patrón cerrado. El tema de los senadores y diputados se va a hacer por encuestas, los alcaldes también por encuestas y el tema de los distritos municipales va a ser una parte por primaria de patrón cerrado y otra parte por encuesta. El tema de los regidores y de los vocales, serán primarias con padrón cerrado. Es decir, que tenemos una combinación de modalidades".

"Cada partido debe poner su candado" A los tres alcaldes les preocupa que en el torneo electoral participen personas de dudosa reputación como narcotraficantes o capitales del "mundo oscuro", situación que, según Kelvin Cruz, no es exclusiva de la República Dominicana "Cada partido debe poner candado. Tratar de hacer una buena depuración y ver que hay mucha gente que siempre quiere ser parte y que cualquiera llega como un buen samaritano a una comunidad, empieza a aportar en el deporte, hasta en las iglesias, en los diferentes sectores y se va colando en la sociedad. Pero... ¿quién los depura? ¿Quién pone el candado? ¿Quién busca el origen de ese capital y de dónde viene?La alcaldesa de Salcedo, María Mercedes Ortiz, sostuvo que en el caso del PRM se ha abierto un mecanismo de participación a través de la página del partido con los ciudadanos de cada territorio que podrán hacer denuncias, ya que a veces la cabeza de los partidos no puede estar en todos los territorios, pero los ciudadanos sí conocemos a todo el mundo". Acerca del tema, Rafael Antonio Ferreras Féliz, alcalde del municipio de Cabral por el PLD, considera que las comisiones electorales de los partidos deben investigar porque ése es su compromiso de garantizar una sociedad con un ejercicio político más saneado.