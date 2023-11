Omar Méndez Lluberes: “El 93 % de los egresados del ITLA está insertado con éxito en el mercado laboral”

La gran demanda para cursar carreras técnicas ha presionado la ampliación del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), que juega un rol fundamental en la República Dominicana para dotar a jóvenes de competencias técnicas específicas que el sistema académico superior no ha podido suplir.

Su rector, Omar Méndez Lluberes, explicó la importancia del instituto, tomando en cuenta que la tendencia mundial es la formación de técnicos o tecnólogos en dos años, con una inserción inmediata al mercado laboral.

“¿Cuántas instituciones tenemos que forman a nivel técnico de dos años? En el país no llegan a cinco. En el ITLA hay formación continua superior de dos años y es una clase de formación que, por ejemplo, en Estados Unidos tiene mucha fuerza. Tiene la ventaja de que el estudiante puede completar la ingeniería en varias universidades que homologan lo cursado en nuestra academia”, explicó en su participación en el Diálogo Libre.

Manifestó Méndez Lluberes que además de la sede principal, ubicada en La Caleta, se abrió un recinto en Villa Mella, donde se imparte formación continua y superior. También se trabaja para abrir, en enero de 2024, una nueva extensión en Moca, para formación superior. En Santiago existe un recinto para formación continua y se ampliará para impartir la educación superior.

Otros recintos funcionan en Santo Domingo Este y en San Pedro de Macorís. Se abrirá una sede en Monte Plata y se proyecta la expansión el próximo año en la región sur, con recintos en Azua y Pedernales.

“De dos recintos que encontramos en 2020, con las próximas inauguraciones, el 9 de diciembre en Monte Plata, vamos a tener seis ITLA nuevos, que en adición a los otros dos, serán ocho, de una promesa del presidente, Luis Abinader de llevar esta institución a 12 recintos”, agregó.

El rector destacó que la estrategia que desarrolla ese centro de formación tecnológica está basada en la expansión, con el objetivo de poder suplir la demanda de recursos humanos calificados en áreas que demandan los sectores productivos.

Gran demanda, cupos insuficientes

El ITLA logró incrementar su matrícula en un 40% en los últimos tres años, pasando de 3,090 estudiantes, en 2020, a 5,000 estudiantes.

Se imparten 15 carreras: Tecnologías en Desarrollo de Software, Redes de Información, Seguridad Informática, Multimedia, en Sonido, Mecatrónica, Manufactura Automatizada, Diseño Industrial, Manufactura de Dispositivos Médicos, Inteligencia Artificial, Telecomunicaciones, Analítica y Ciencia de los Datos, Informática Forense, Energías Renovables, y Simulaciones Interactivas y Videojuegos.

Sin embargo, esto no es suficiente para la demanda de cupo que reciben, expresa el rector del ITLA, que lamenta que más de 2,500 jóvenes no pueden ingresar a estudiar cada año al instituto, ya que no tienen la capacidad para acogerlos.

“Hay una fiebre por entrar al ITLA; cada cuatrimestre se nos presenta la situación de que miles jóvenes no pueden entrar. Y no es por una etiqueta que nos han querido señalar de elitistas... No es por eso, es por la calidad, no la podemos deteriorar”, argumentó.

Actualmente, cada curso recibe 25 estudiantes como máximo, para garantizar la calidad de la enseñanza. “Vamos a suplir esta problemática con las expansiones que estamos realizando. Es la única forma. Y obviamente en la sede central también tenemos un plan, para el año que viene, de construir más aulas”, anunció.

Las empresas requieren técnicos

Para el académico, antes en la República Dominicana se creía que las carreras técnicas eran de poco valor en el mercado. Sin embargo, afirma que ya existe un excelente reconocimiento sobre la importancia de la formación técnico-profesional y que esto lo demuestra la alta demanda de los empleadores, requiriendo talentos con habilidades y competencias orientadas a la práctica.

“Cada día recibimos solicitudes de distintas empresas requiriendo jóvenes de nuestro instituto para cubrir posiciones vacantes”, expresó.

Y es que en el país solo hay un 4% de profesionales técnicos o tecnólogos, dato arrojado por los inventarios levantados en las instituciones, en comparación con los Estados Unidos, que tienen entre un 38% a un 42%, o Europa, que tiene entre un 35% y un 40%, de acuerdo a la información suministrada por Méndez Lluberes.

En ese contexto resaltó que el 93% de los egresados está insertado exitosamente en el mundo laboral, y de los que están estudiando, el 86% ya tiene trabajo seguro en su último año.

Expuso, además, que el salario promedio mensual de los egresados del ITLA oscila entre 70,000 y 120 mil pesos.

“Tenemos un Departamento de Egresados donde prácticamente a diario nos piden técnicos en seguridad, software, ciencia de datos, ciberseguridad, manufactura de dispositivos, médicos, mecatrónica... ¡ No damos abasto!”, indicó.

Al rector del ITLA se le preguntó sobre dos carreras que tienen gran demanda entre los empresarios, pero que son poco estudiadas por los jóvenes: las energías renovables y la manufactura de dispositivos médicos, cuyo clúster afirma que necesita cubrir unos 26 mil puestos de trabajo que el sector prevé crear en los próximos cinco años.

Respondió que son un temas importantísimos sobre los que el Instituto trabaja continuamente . “Lo primero que nosotros tocamos es la sensibilidad de la familia y del joven. ¿Para qué estudiamos? ¿Para qué quieres formarte? ¿Quieres formarte para progresar en la vida? Para alcanzar logros, ¿verdad? Y que tu familia tenga una mejoría en la calidad de vida”, expuso y dijo que esa motivación da sus resultados.

Única academia de RD acreditada ABET El Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) logró convertirse en la primera y única academia de la República Dominicana en recibir la prestigiosa acreditación ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology). Méndez Lluberes explicó la importancia de esta acreditación, que es un sello de calidad reconocido a nivel internacional, que valida la excelencia de los programas educativos en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). “Este logro demuestra el alto nivel de los programas académicos de ITLA y su capacidad de preparar a sus estudiantes para el éxito en la industria global de la tecnología”, afirmó. Los programas acreditados son el Tecnólogo en Desarrollo de Software, Redes de Información y Mecatrónica. Al recibir esta acreditación, el ITLA se une a un selecto grupo de instituciones educativas en todo el mundo que cumplen con los estándares más rigurosos de calidad educativa.