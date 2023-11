Ejecución de las sentencias y mantener la jurisprudencia, retos del Tribunal Constitucional

Al sentar las bases del papel que debe jugar en la sociedad el Tribunal Constitucional, los jueces salientes coincidieron en que el reto más grande que enfrenta la entidad es la ejecución de las sentencias que emite y que se mantenga la jurisprudencia dejada en estos 12 años.

"Recuerdo que el día que nos juramentaron, solo nos entregaron la Constitución y la ley orgánica que crea el Tribunal Constitucional 137-11, en nuestros hombros estuvo la encomienda de forjar desde cero este tribunal", expresó el juez Justo Pedro Castellanos Khoury.

El magistrado Víctor Joaquín Castellanos Pizano contabilizó unas 90 sentencias de inconstitucionalidad que no se están cumpliendo, incluso por parte de instituciones públicas, aspecto que calificó como un irrespeto al Tribunal Constitucional.

Indicó que el organismo ha creado una Unidad de Seguimiento de ejecución de las sentencias que tiene como el objetivo, velar y supervisar el acatamiento de lo que el alto tribunal decide.

"Tenemos unas 90 sentencias que la parte demandada no ejecuta, no son tantas, pero, no obstante, a nuestro juicio es un irrespeto al tribunal que tiene que ser resuelto. Para eso creamos una unidad de seguimiento para la ejecución de las sentencias que está funcionando y estamos luchando para asegurar la ejecución en ese sentido", manifestó.

A su vez, el juez Rafael Díaz Filpo recalcó: "Esa es una tarea pendiente de los jueces que vienen, luchar para que las sentencias del tribunal se cumplan".

Cuidar la jurisprudencia

Otro reto para los próximos jueces y los ocho que quedan es mantener la jurisprudencia dejada en estos 12 años, que cambiaron el paradigma del país en el ámbito social, político y jurídico.

Para los magistrados, estos logros son el legado más preciado que dejan y aspiran a que nada ni nadie pueda revertirlos, a menos que sea por el bien común.

"Hay sentencias que son emblemáticas y que trazan un camino a seguir a partir de aquí. Así es que yo le sugiero a los jueces que mantengan la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que la mantengan... para cambiar un precedente hay un mecanismo, que no puede cambiarse por cambiarse. Hay que convocar a todos los jueces, a los 13 jueces, y cada uno decide. El que propone cambiar el precedente tiene que mandar por escrito por qué propone cambiar el precedente. Un precedente se puede cambiar siempre y cuando las circunstancias hayan variado", expresó Díaz Filpo.

Funcionamiento del Tribunal Constitucional

Debido a la multiplicidad de criterios entre los jueces, el juez Justo Pedro Castellanos Khoury consideró que la nueva gestión en el Tribunal Constitucional podría evaluar algunos aspectos del funcionamiento del tribunal, como el quórum para la toma de decisiones.

"Considero que después de 12 años hay cosas que se pueden al menos evaluar, por ejemplo, sigue siendo estrictamente necesario que para todas las decisiones se requiera nueve votos de 13. Tal vez podamos llegar a la conclusión de que en alguna materia sí es necesario y en otras tal vez no y eso podría facilitar la fluidez de los casos. Trece cabezas pensando de manera diferente con frecuencia hace difícil conseguir nueve que estén de acuerdo en una misma visión", expresó.

Por otro lado, los jueces se refirieron a lo pequeño que ha resultado el edificio que alberga al Tribunal Constitucional y a la ubicación inadecuada donde se encuentra, cerca de la congestionada intersección de las avenidas Luperón y 27 de Febrero.

Actualmente, al lado del alto tribunal, se construye lentamente otro edificio para ampliar sus instalaciones.

Por la falta de espacio, las sesiones del Constitucional se celebran en la Suprema Corte de Justicia.

Jueces salientes https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/22/imagen-07092023---dialogo-libre-con-milton-rey-guevara---matias-boncosky7.jpg Milton Ray Guevara Presidente del TC Se define como un apasionado de la docencia, actividad que combina con sus funciones y que seguirá desarrollando al cumplir su mandato en el organismo. Además, se sumará al campo profesional privado, dando consultorías, así como escribiendo sus memorias. "Yo dejaré el tribunal como un transbordador espacial listo para seguir avanzando", aseguró al participar en el Diálogo Libre del 11 de septiembre pasado. Se define como un apasionado de la docencia, actividad que combina con sus funciones y que seguirá desarrollando al cumplir su mandato en el organismo. Además, se sumará al campo profesional privado, dando consultorías, así como escribiendo sus memorias. "Yo dejaré el tribunal como un transbordador espacial listo para seguir avanzando", aseguró al participar en el Diálogo Libre del 11 de septiembre pasado.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/22/imagen-15112023---entrevista-a-jueces-del-tribunal-constitucional---matias-boncosky-1.jpg Rafael Díaz Filpo Juez primer sustituto Apasionado de la Constitución y la jurisprudencia, la puntualidad y celeridad enarbolan su trayecto en el Tribunal Constitucional. Lo que hará tras ceder su cargo en el alto tribunal es compartir más con su familia y llenar de más amor a sus nietos. Indudablemente, no abandonará su pasión. Piensa abrir una oficina de consultoría para jueces, se dedicará a dictar conferencias sobre Derecho Constitucional, ya tiene varias en carpeta, así como un canal de Youtube para compartir con su público su amplia experiencia en la materia. Apasionado de la Constitución y la jurisprudencia, la puntualidad y celeridad enarbolan su trayecto en el Tribunal Constitucional. Lo que hará tras ceder su cargo en el alto tribunal es compartir más con su familia y llenar de más amor a sus nietos. Indudablemente, no abandonará su pasión. Piensa abrir una oficina de consultoría para jueces, se dedicará a dictar conferencias sobre Derecho Constitucional, ya tiene varias en carpeta, así como un canal de Youtube para compartir con su público su amplia experiencia en la materia.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/22/imagen-magistrado--lino.jpg Lino Vásquez Samuel Juez segundo sustituto Se ha desempeñado como profesor de postgrado y especialidades en la Pontificia Universidad Madre y Maestra (Pucmm) y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Al concluir su estadía en el alto tribunal ya sabe cuál será su próxima ocupación: "Me dedicaré a concluir algunos trabajos doctrinarios y opúsculos pendientes de publicación. Además, ofreceré asistencia legal pro bono a víctimas que no dispongan de recursos económicos donde se evidencie una grosera vulneración a derechos fundamentales. Y, en la medida de las posibilidades, a alguna actividad de pedagogía constitucional". Se ha desempeñado como profesor de postgrado y especialidades en la Pontificia Universidad Madre y Maestra (Pucmm) y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Al concluir su estadía en el alto tribunal ya sabe cuál será su próxima ocupación: "Me dedicaré a concluir algunos trabajos doctrinarios y opúsculos pendientes de publicación. Además, ofreceré asistencia legal pro bono a víctimas que no dispongan de recursos económicos donde se evidencie una grosera vulneración a derechos fundamentales. Y, en la medida de las posibilidades, a alguna actividad de pedagogía constitucional".

https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/22/imagen-15112023---entrevista-a-jueces-del-tribunal-constitucional---matias-boncosky-2.jpg Justo Pedro Castellanos Khoury Juez "Hablar más con la prensa", restringir sus opiniones sobre acontecimientos de la vida nacional ha sido una de las limitaciones que tiene como juez: "los jueces hablan por sentencias", enfatizó. Fuera del Tribunal Constitucional Castellanos Khoury se proyectó como fuente de consulta en materia del derecho y de la constitución. "Quiero volver a mi ejercicio profesional, quiero volver a mi trabajo como escritor, tengo varios libros en carpeta, y tengo trabajado varios libros durante estos años ya de carácter que no tienen que ver con el mundo jurídico y quiero terminarlos y a eso me quiero dedicar", explicó. "Hablar más con la prensa", restringir sus opiniones sobre acontecimientos de la vida nacional ha sido una de las limitaciones que tiene como juez: "los jueces hablan por sentencias", enfatizó. Fuera del Tribunal Constitucional Castellanos Khoury se proyectó como fuente de consulta en materia del derecho y de la constitución. "Quiero volver a mi ejercicio profesional, quiero volver a mi trabajo como escritor, tengo varios libros en carpeta, y tengo trabajado varios libros durante estos años ya de carácter que no tienen que ver con el mundo jurídico y quiero terminarlos y a eso me quiero dedicar", explicó.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/22/imagen-15112023---entrevista-a-jueces-del-tribunal-constitucional---matias-boncosky-3.jpg Víctor Joaquín Castellanos Pizano Juez Pensar qué hará después se mantiene en incógnita. Apenas estudia la posibilidad de retornar a la docencia o al bufete de abogados ,"yo todavía no he decidido qué es lo que voy a hacer, seguramente, regresaré a la docencia, fui profesor en el Estado durante 30 años, de manera que voy a regresar a la docencia, tal vez me voy a dedicar a la Constitución Jurídica también, y tengo pendiente varias obras centralizadas, de manera que todavía tengo muchas tareas pendientes". Pensar qué hará después se mantiene en incógnita. Apenas estudia la posibilidad de retornar a la docencia o al bufete de abogados ,"yo todavía no he decidido qué es lo que voy a hacer, seguramente, regresaré a la docencia, fui profesor en el Estado durante 30 años, de manera que voy a regresar a la docencia, tal vez me voy a dedicar a la Constitución Jurídica también, y tengo pendiente varias obras centralizadas, de manera que todavía tengo muchas tareas pendientes".

Recomendación a los nuevos jueces Ser juez del Tribunal Constitucional es un desafío, donde lo primero que está en peligro es la vida, esto acompañado de algunas restricciones sociales, sin embargo, esta labor es concebida más que como un trabajo, como un acto de servicio para el fortalecimiento de la constitucionalidad del país por lo que ninguno de los jueces salientes está arrepentido. Al dejar su cargo, el anhelo de los magistrados es que los nuevos jueces actúen conforme a lo que se espera de un constitucionalista: defender la Constitución y exhibir un comportamiento digno de su cargo. Cada uno de ellos les ofrece recomendaciones basadas en sus experiencias. El consejo que regala Díaz Filpo es la "puntualidad en todas las actividades del Tribunal Constitucional"; el de Castellanos Khoury "que aprovechen el tiempo para realizar aportes a la institucionalidad democrática del país pensando en los intereses generales de la sociedad dominicana"; Castellanos Pizano recomienda la paciencia "que tengan mucha paciencia, mucha paciencia para poder enfrentar los desafíos propios de este tribunal, que es por un lado conocer expedientes, rendir sentencias, y por otro lado llevar al conocimiento de la población el contenido de la Constitución." Finalmente, el juez Lino Vásquez Sámuel recomendó "ética y alta sensibilidad social para ceñirse a la Constitución y comprometerse imperativamente con su defensa y protección."