El próximo 15 de marzo, la violinista dominicana Aisha Syed alcanzará un nuevo hito en su carrera al presentarse en el emblemático Wigmore Hall de Londres.

Este teatro, considerado uno de los centros más importantes para la interpretación musical a nivel mundial, es reconocido por su acústica impecable, su diseño elegante y su atmósfera íntima, lo que lo convierte en el escenario soñado para cualquier músico.

Tras haber brillado en espacios tan prestigiosos como el Carnegie Hall y la Filarmónica de Berlín, Syed expresa con emoción y orgullo el privilegio de representar a su República Dominicana una vez más, llevando su talento a lo más alto.

En este Diálogo Libre, la violinista nos comparte su preparación para este momento trascendental, las piezas que ha seleccionado para su recital y cómo la música se convierte en una poderosa vía de conexión, no solo con su audiencia, sino también con su propósito personal.

—¿Cómo se da la oportunidad de presentarte en el Wigmore Hall y qué sensaciones te genera este espacio?

A inicios del año pasado recibí un correo de invitación de parte del teatro del Wigmore Hall y realmente fue una experiencia increíble.

El Wigmore Hall es un teatro que ha estado teniendo los más significativos y destacados músicos y compositores de la música clásica. Entonces, para mí, como dominicana, como latinoamericana, es algo que me llena de mucha emoción y felicidad.

—Este será uno de los grandes hitos en tu carrera. ¿Qué otros dos han quedado grabados en tu memoria?

Tocar en el Carnegie Hall ya cuatro veces en todos sus auditorios, desde el grande, el Stern, la Filarmónica de Berlín, que eso para mí fue increíble.

Tocar con orquestas de la talla de la Filarmónica de Qatar, en Victoria Hall en Suiza, el Royal Opera House en la India, que de hecho vamos a regresar este año, con la fundación del maestro Zubin Mehta, la Mehli Mehta Music Foundation en Nueva Delhi.

Entonces, para mí eso fue increíble. Yo diría que eso, y ahora con el Wigmore Hall, definitivamente entra en el top 3.

—¿Qué piezas elegiste para este concierto y por qué las seleccionaste?

De parte del Wigmore Hall me pidieron someter el programa que yo iba a elegir, y después me pidieron que hiciera algunos cambios.

Terminó siendo un programa completo de compositores, algunos un poquito más contemporáneos, como Wynton Marsalis, Florence Price, una mujer, está también Samuel Coleridge-Taylor y William Grant Still.

Son obras que he tocado alrededor del mundo, otras nuevas para mí, así que no es solamente una emoción tan grande de estar en el escenario, sino de tocar estas piezas por primera vez en mi vida, después de tantos años de carrera.

—¿Con qué violín tocarás?

Tocaré con un Stradivarius Stevens, de la casa Florian Leonhard Fine Violins, valorado en 9.5 millones de dólares.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/17/aisha-syed-dl-2.jpg Aisha Syed se ha presentado en los más importantes escenarios de música clásica. (EDDY VITTINI/DIARIO LIBRE)

—¿Cómo te preparas mental y físicamente para un recital en un escenario tan prestigioso?

La preparación es exhaustiva, por así decir, y realmente las horas diarias que uno tiene que pasar son innumerables. Yo tengo dos pequeños, entonces tú te imaginas cómo es mi diario vivir.

Hago todas esas horas de práctica mientras ellos están en el colegio, y luego ya pues trato de dividirme entre muchas cosas. Es muy intenso. Realmente con una obra nueva es algo muy delicado, pero muy emocionante, porque es como que un respiro fresco, si se quiere, en el repertorio.

—¿Tienes alguna rutina especial antes del concierto?

Hay algo que hago siempre, siempre, siempre, y es calentar. Yo caliento tocando himnos cristianos, específicamente tres que me han acompañado alrededor de mi vida, y esos son “Amazing Grace”, “Come Thou Fount” y “Solo en Cristo”.

No solamente me ayudan a calentar súper bien, también me ayudan a enfocarme en el real propósito de mi vida, no solamente a través de palabras, sino de acción.

—En este recital, ¿hay algún aspecto del programa que sientas que será especialmente significativo?

Claro que sí. De hecho, todos los compositores son de la diáspora de los afroamericanos, ya personas que han tenido un recorrido enorme y que han aportado mucho a la comunidad negra.

Para mí, resaltar esa parte es increíble. El Wigmore Hall pensó en mí por el hecho de mi disco Heritage, en el que incluimos una de las obras de William Grant Still.

Ellos, a raíz de haber escuchado ese disco, me invitaron y me pidieron un programa similar a eso. Y para mí eso ha sido un privilegio enorme, poder ser una voz para la diáspora. Para mí es un sueño hecho realidad, algo como que loco, que no pensaba que iba a suceder.

—Ya puedes decir que has llevado tu música por los cinco continentes. ¿Qué escenarios te quedan por probar o tienes especial ilusión por tocar?

Australia. Quiero presentarme en Sídney, me falta para completar ese espacio global. Hay muchos espacios maravillosos, pero también quiero repetir en la Filarmónica de Berlín, esta vez con la orquesta. Ese es como mi último sueño.

—¿Cómo cambió la maternidad tu carrera profesional?

Para mí mis hijos han sido de tanta bendición, o sea, no solamente en el aspecto de ser madre, que es muy bonito, pero al mismo tiempo es como que cada vez que me ha llegado un hijo, me han llegado cosas muy buenas en mi carrera y realmente no lo veo como ningún estorbo.

Todo lo mío está primeramente enfocado en el bien de ellos. Mis hijos significan la alegría de mi vida.

—¿Por qué te has quedado en República Dominicana con las pocas oportunidades que tiene un solista clásico aquí?

Es que mis oportunidades están en el mundo. Para mí República Dominicana es mi lugar, donde yo puedo tener mi vida personal a un nivel en el que puedo descansar, puedo estar con mis hijos, con mi esposo, tener mi vida familiar, porque mi mamá vive aquí y dos de mis tres hermanos.

Para mí esa estructura familiar ha sido muy importante, también mi esposo y yo hemos querido darles esa identidad a nuestros hijos, porque yo nací aquí, me fui a los 13 años a Londres, y mi identidad dominicana estaba súper bien formada. O sea, nosotros somos dominicanos y nos encanta eso.

No me parece bien borrar una identidad cultural por el hecho de que uno cree que le va a ir mejor a un país. A ti te va mejor donde tú te fajes, y en un mundo tan global como el de hoy, coger un avión no es nada, todo el mundo lo vive haciendo.

Su conexión con el público

El contacto con el público es esencial para cualquier artista y Aisha Syed lo sabe muy bien.

La violinista destaca la importancia de su enfoque en cada interpretación, no solo como una experiencia emocional, sino también intelectual.

Para Syed, “es muy importante, primero que todo, estar enfocada en dar lo mejor de mí para Dios, para la audiencia, para el público”.

Su objetivo va más allá de ejecutar las piezas; busca representar fielmente las ideas de los compositores, sumergiéndose en los contextos y vivencias que podrían haber influido en la creación de esas obras.

“Busco representar fidedignamente esos compositores, sus ideas, y pensar en lo que quizás estaban atravesando en sus vidas en el momento en el que escribían y componían esas piezas”, explica.

Syed también subraya la importancia de conectar emocionalmente con el público, pero no se limita solo a eso. “Para mí es muy importante, quizás, guardar la calidad de todo lo que trato de ofrecer como algo que estoy poniendo delante del público y que ellos puedan apreciar, no solamente a nivel emocional, sino intelectual”, afirma.

La violinista sabe que la música clásica puede ser compleja, y su enfoque no solo busca emocionar, sino también enriquecer la comprensión del público sobre la obra. “La música clásica es a veces un poquito difícil de entender en comparación a otras cosas”, reflexiona.

Siempre consciente del significado del lugar que pisa y de quienes han pasado por allí, su enfoque en cada presentación es ofrecer lo mejor de sí misma para enaltecer a su natal República Dominicana.

Te puede interesar Aisha Syed se presentará en Lima, como parte de su gira mundial "Homage"

Beatriz Bienzobas

Periodista, con más de 30 años de experiencia en revistas. Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, España. Actualmente, dirige la sección Revista de Diario Libre en la República Dominicana.