Franklin García Fermín: "La fusión debe tener el mayor consenso; algunos temas están en debate"

La propuesta de fusión entre los ministerios de Educación (Minerd) y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (

) aún no se concretiza debido a que la comisión creada por el presidente Luis Abinader para estos fines no ha logrado ponerse de acuerdo en dos temas importantes: el Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondocyt), y la evaluación de la calidad de las universidades.

Así lo informó Franklin García Fermín, titular del Mescyt, en un Diálogo Libre de este periódico, en el que planteó su desacuerdo con que el Viceministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación pase a formar parte de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) o del Gabinete de Innovación como se ha planteado en la mesa de discusión.

El principal pilar de esta dependencia es el Fondocyt, un fondo de incentivo a la investigación científica y tecnológica a través del cual se subvencionan proyectos investigativos. Según el ministro, este no puede estar separado de la educación superior, ya que las academias son las protagonistas de los principales proyectos que se han fomentado en el país y que han sido financiados a través de este fondo.

"La investigación es otro punto importante. Las universidades y centros de investigación, como el Idiaf (Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales), juegan un papel fundamental en el desarrollo de proyectos de investigación en áreas estratégicas para el país, como la agricultura", explicó.

Actualmente, el Gobierno destina 338 millones de pesos anuales para el Fondocyt, los cuales Fermín considera "insuficientes". Señaló que el presidente Abinader tiene la intención de llevar ese monto a 1,000 millones anuales el próximo año.

En cuanto a la evaluación de la calidad de las Instituciones de Educación Superior (IES), que está a cargo del Viceministerio de Calidad del Mescyt, y cuya función aún no se delimita en la fusión, se trata de un proceso considerado indispensable en la institución, dijo Fermín.

"Este proceso es esencial para asegurar que las universidades mantengan altos estándares de calidad. El conflicto está en cómo integrar este proceso dentro de la fusión propuesta, ya que existen diferentes posturas sobre cómo abordar la calidad", explicó.

Aunque el ministro no dio más detalles sobre las observaciones expuestas por la comisión en este aspecto, propuso que los dos viceministerios antes mencionados continúen existiendo luego de la fusión de las instituciones de educación.

El ministro destacó que la UASD es una excepción, ya que sus salarios son más competitivos en comparación con otras instituciones; el sueldo bruto puede ir desde 5,000 a 364,000 pesos mensuales según la nómina de febrero 2025.Explicó que las evaluaciones quinquenales realizadas por el ministerio reflejan la preocupación por los bajos salarios y la falta de inversión en investigación. Además, subrayó que el Mescyt no puede exigir un aumento salarial, pero puede sugerir la mejora salarial para el proceso de crecimiento de las IES.Propuso la realización de un estudio actuarial para determinar un salario adecuado, considerando las diferencias en las tarifas de universidades privadas.

García Fermín explicó que estas observaciones realizadas al borrador del proyecto impidieron que este se presentará al Congreso Nacional el pasado 27 de febrero, como había planteado anteriormente el saliente ministro de Educación, Ángel Hernández, quien también forma parte de la comisión revisora.

El funcionario indicó que, aunque existe un plazo de seis meses para concluir el proceso, que comenzó en octubre de 2024, Abinader no ha establecido "presiones" para la entrega del proyecto.

"Esta comisión ha estado trabajando de manera consistente. La propuesta de fusión debe tener el mayor consenso, por tanto, es algo que no debe hacerse apresuradamente", señaló. "Una vez que se haya preparado, se enviará al presidente, quien la enviará a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo para su revisión. Luego, pasará al Congreso, donde se discutirá".

Indicó que, aunque inicialmente no estuvo de acuerdo con la fusión de los ministerios cuando era solo un rumor, después de que el presidente lo anunció, "tuvo que aceptarlo". Dijo que ha participado con el interés de que el proceso sea lo más beneficioso posible para el sistema educativo del país.

Señaló que su desacuerdo con la integración de las instituciones se debía a que el sistema preuniversitario aún arrastra deficiencias, a pesar de los esfuerzos del Gobierno actual y la inversión pública. En contraste, la educación superior ha sido un sistema que se ha robustecido y cuyas gestiones se han mantenido coherentes con el tiempo.

Critica las muestras de fuerza en el Congreso

Como una "distracción innecesaria" calificó Franklin García Fermín el hecho de que cuatro aspirantes presidenciales del Partido Revolucionario Moderno midieran sus fuerzas en el Congreso Nacional el pasado 27 de febrero.

La alcaldesa Carolina Mejía, el ministro de Turismo, David Collado, el director del Inapa, Wellington Arnaud, y el director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, se dejaron acompañar de congresistas que simpatizan con sus respectivos proyectos políticos durante su participación en el acto de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader.

"Cualquiera puede vender su idea, puede tener conversaciones, hablar de su propuesta, pero eso de estar dando demostraciones de fuerza no es conveniente, porque no nos podemos distraer. Eso no es más que una distracción innecesaria", manifestó el miembro de la dirección ejecutiva del partido oficialista.

A su llegada, Carolina Mejía estuvo acompañada por 23 diputados perremeístas, mientras que Wellington Arnaud contó con el respaldo de casi 30 representantes de la Cámara Baja. David Collado fue apoyado por 11 diputados, y al final de la rendición de cuentas, 15 legisladores acompañaron a Eduardo "Yayo" Sanz Lovatón en su salida.

García Fermín informó que recientemente planteó ante la dirección ejecutiva del partido de gobierno la convocatoria de una reunión para discutir un reglamento ético que regule la precampaña interna."Lo que implica eso es que un compañero, en esa campaña interna, no haga ataques de tipo personal o despiadados contra otro compañero, sino que se base en propuestas", dijo el dirigente del partido de gobierno.

"Eso es lo que tiene que venderse, para que el partido y la militancia, que es la que finalmente va a escoger al candidato o candidata, lo haga sobre la base de propuestas", añadió García Fermín, quien indicó que, hasta el momento, la dirección del Partido Revolucionario Moderno no ha dado respuesta a su solicitud.