Sigmund Freund sobre fusiones: "Cuando culminemos con esta etapa, el plan es seguir con otras"

La fusión de ministerios no es solo una decisión administrativa: es, según Sigmund Freund, ministro Administrativo de la Presidencia, un gesto político que busca demostrar que el Gobierno también está dispuesto a hacer sacrificios para eficientizar la administración pública.

Sin embargo, ha pasado a ser un reto por las complejidades que conlleva la caracterización de funciones, la ubicación de personal y los cambios en las edificaciones.

Durante una entrevista en Diálogo Libre, el funcionario ofreció detalles sobre la iniciativa de reestructuración y racionalización de la administración pública, la cual contempla la fusión o eliminación de 10 entidades, incluyendo la unificación de cuatro ministerios y la supresión o absorción de siete organismos adicionales.

Esta reforma tiene como objetivo generar un ahorro estimado de 25 mil millones de pesos.

Entre los cambios más significativos destaca la unificación del Ministerio de Hacienda con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd), que dará origen al Ministerio de Hacienda y Economía, encargado de las funciones de planificación e inversión económica del país.

Freund adelantó que este anteproyecto de ley ya está prácticamente listo para ser sometido al Congreso. "Además de la fusión, se traspasarán al Ministerio de la Presidencia funciones como la cooperación internacional y el ordenamiento territorial, que estaban bajo la sombrilla del Mepyd", explicó.

"Ayer estábamos dándole los toques finales en la consultoría. Entendemos que para el lunes (ayer) o el martes (hoy) estaría depositada en el Congreso, y esa sería la primera ley que estaríamos presentando sobre fusiones" “

Se identificaron duplicidades y redundancias que por años han afectado el funcionamiento del Estado. "Esta reforma busca corregir eso, aunque entendemos que no se puede hacer un corte abrupto. El impacto debe ser progresivo y estratégico", aseguró Freund.

Reubican empleados de carrera para preservar puestos y pensionan otros

"No se trata de fusionar 100 más 100 y que se queden 200. Esa no es la idea", dijo Freund, quien dejó claro que el objetivo es eficientizar, no duplicar estructuras ni mantener puestos innecesarios. Como parte de este proceso, el Gobierno ha iniciado una etapa de depuración de personal, centrada en aquellos que ya han solicitado ser pensionados.

Freund explicó que muchas de las entidades que serán fusionadas o eliminadas cuentan con un número significativo de empleados que cumplen con los requisitos para jubilarse, lo que facilita el proceso sin recurrir a despidos masivos. "En algunos casos hablamos de un 10 % del personal listo para pensión", reveló. Además, Freund recordó que una gran parte del personal pertenece a la carrera administrativa, lo que les otorga una protección legal ante despidos arbitrarios.

"La ley impide desvincular a un servidor público de carrera a menos que haya una falta grave debidamente comprobada", puntualizó.