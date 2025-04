Ignacio Paliza sobre dominicanizar mano de obra: "Tenemos que hacer mucho más"

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, reconoció que, a pesar de los esfuerzos realizados por el Gobierno, no se han logrado avances significativos en la tecnificación de la mano de obra del sector construcción.

Tras el repunte de la migración haitiana, se ha puesto especial atención en actividades como la construcción y la agricultura, debido a la alta dependencia de estos sectores de trabajadores extranjeros, regularmente en situación de ilegalidad.

El pasado 26 de noviembre de 2024, el presidente Luis Abinader informó que el Gobierno trabajaba en un plan para dominicanizar la mano de obra en la construcción y la agropecuaria, una meta que se viene mencionando desde finales de 2023, tras la firma del Pacto Nacional por la Crisis en Haití.

A pesar de los distintos esfuerzos realizados hasta la fecha, Paliza expresó durante el Diálogo Libre: "Es un área donde tenemos que hacer mucho más".

"Tenemos que impulsar aún más los esfuerzos que el Gobierno ha ido llevando a cabo para tecnificarla (la construcción), para introducir tecnología y métodos constructivos distintos, y también elevar el nivel de los ingresos de los diferentes sectores vinculados a la industria de la construcción, de tal manera que se incentive más la presencia de dominicanos o de ciudadanos en situación de legalidad hacia ese tipo de trabajo" “

Entre los principales esfuerzos realizados, el ministro destacó que el Banco de Desarrollo y Exportaciones (Bandex) ha financiado "varios miles de millones de pesos" para proyectos que buscan modernizar este sector.

Al referirse a la dificultad de regularizar a estos trabajadores, el funcionario señaló que uno de los mayores desafíos es que gran parte de estos migrantes llega al país sin ningún tipo de documentación.

El ministro de la Presidencia aseguró que la actual administración no es la que menos ha invertido en obras de infraestructura.

"En términos relativos, en términos absolutos, no es real, porque estamos invirtiendo más cantidad de dinero; en relación al presupuesto, quizás no, porque tenemos un presupuesto cada vez más grande" “

Paliza afirmó que las proyecciones del Banco Central apuntan a que la economía crecerá en un 5 % este año, lo que podría permitir que continúen los financiamientos a obras de gran relevancia para el país, a pesar del retiro de la reforma fiscal.

Destacó que se están construyendo cuatro grandes circunvalaciones y otras infraestructuras viales como la Línea 2-C del Metro de Santo Domingo, el Monorriel de Santiago y el teleférico de Santo Domingo Oeste.

El Tren Metropolitano de Santo Domingo es una iniciativa del Sistema Integrado de Transporte para Santo Domingo, que en su primera fase se extenderá desde el Aeropuerto Internacional de Las Américas hasta el Centro Olímpico, y en una segunda fase continuará por la avenida 27 de Febrero hasta Pintura y la Prolongación 27 de Febrero, en Santo Domingo Oeste.

Este proyecto estaba contemplado para realizarse con las recaudaciones de la retirada reforma fiscal. Sin embargo, el ministro confirmó que sí se va a ejecutar.

El funcionario se abstuvo de mencionar algunos detalles importantes del proyecto, debido a que "en los próximos días" se realizará una actividad para dar todas las informaciones a los medios de comunicación.

¿Qué extraña de su vida antes de asumir el poder?

José Ignacio Paliza es ministro de la Presidencia y presidente del partido oficialista. A sus 43 años, confesó que lo que más extraña desde que asumió sus funciones en el Gobierno es su ciudad natal, Puerto Plata, y el tiempo para su vida personal. "Crecí allí, viví allí.

Puerto Plata me ha dado demasiado: me dio mi familia, me dio grandes amigos, me dio mis primeros pasos en la vida pública, y extraño mucho Puerto Plata, sus playas y las cosas que hacía". Reconoció que sus responsabilidades públicas y políticas lo han alejado de sus negocios familiares y le han restado espacio para ser padre, esposo y amigo.

Al preguntarle sobre sus aspiraciones futuras, reflexionó sobre el sentido de la política, afirmando que no se debe aspirar a cargos por ambición, sino por vocación de servicio. Expresó que este es su momento de seguir trabajando porque es joven.