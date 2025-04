Pierre Esperance: "Yo le sugiero a las autoridades haitianas que hablen con las dominicanas"

A medida que pasa el tiempo, la crisis en Haití se prolonga sin una salida concreta. Las bandas haitianas siguen expandiendo su control en los barrios de la capital donde operan, el Consejo Presidencial de Transición (CPT) continúa sin poder convocar a elecciones y la comunidad internacional duda si podrá seguir otorgando ayuda financiera.

La coyuntura actual demanda que las autoridades haitianas convoquen a sus homólogas dominicanas a un diálogo, sobre todo, ante el protocolo masivo de deportaciones que implementa el Gobierno dominicano desde octubre del 2024, a juicio del sociólogo haitiano Pierre Esperance.

"Yo sugiero a las autoridades haitianas que hablen con las autoridades dominicanas", puntualizó Esperance, quien es el director ejecutivo de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH), una organización que educa a personas en condiciones vulnerables en Haití en el conocimiento y defensa de sus derechos, ofreciéndoles acompañamiento.

"Creo que las autoridades haitianas deberían enfocarse en crear un ambiente de diálogo y reunión con las autoridades dominicanas, y encontrar una forma de proteger la frontera. También, para buscar una manera en que, desde ambos lados, se respeten los derechos humanos de las personas que son deportadas", manifestó en un Diálogo Libre.

Deportar a embarazadas y parturientas

En cuanto a los protocolos que la Dirección General de Migración ha puesto en marcha para la deportación de indocumentados en situación irregular -incluyendo a haitianas embarazadas y parturientas-, Esperance exhortó al Gobierno dominicano a "explicar" a los agentes migratorios, policiales y militares a cómo ofrecer protección a estas mujeres y a sus hijos durante el proceso.

"Lo que hemos visto en la última semana no debe repetirse, pero, al mismo tiempo, no podemos culpar a las autoridades dominicanas por deportar a quien ilegalmente vive allí", sopesó.

"Como defensor de los derechos humanos" -agregó Esperance-, debo culpar a mi propio país, a sus autoridades, por no hacer nada para proteger nuestros derechos y nuestras vidas", zanjó.

Considera que esta situación hace aún más apremiante que el CPT entable un canal de comunicación inmediato con las autoridades dominicanas a través del Ministerio de Relaciones Exteriores para abordar este tema.

CPT: un gobierno incapaz

Esperance acusó al Consejo Presidencial de Transición por ser incapaz de poder generar las condiciones para garantizar la estabilidad política y económica que Haití requiere para disminuir los altos niveles de emigración, comenzando con la convocatoria a elecciones, una tarea pendiente desde el asesinato de Jovenel Moïse, el 7 de julio del 2021.

Calificó su gestión como "catastrófica" en base a las expectativas que se tenían de esta comitiva para llevar paz e instaurar orden. "Ya llevan un año en el poder, y no han hecho nada", lamentó.

Para el ejecutivo, la falta de acercamiento del Gobierno haitiano con el Gobierno dominicano ante el endurecimiento de las políticas migratorias en las últimas semanas como una muestra de que, a la gestión del CPT "no le importa la gente" ni "el país".

Precisó que muchos de los haitianos que dejan su país para vivir en la República Dominicana lo hacen más por la falta de seguridad ciudadana que por la situación económica, lo que demanda que el Gobierno haitiano encuentre una manera de resolver la crisis.

"No es tiempo para la confrontación, es tiempo para el diálogo. Haití está en una mala posición para confrontar a las autoridades dominicanas. Por eso debemos hablar con ellas ahora", insistió.

República Dominicana no puede "controlar" la crisis en Haití

Tajante, Esperance rechazó la idea de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas actúe con lentitud en el apoyo a la policía haitiana para enfrentar a las bandas haitianas, porque la comunidad internacional crea que la República Dominicana deba encargarse de la crisis en Haití.

"No lo creo. República Dominicana no puede controlar la crisis, ni resolverla en Haití", subrayó, tras reconocer que hay mucha tensión entre los dos países porque las relaciones diplomáticas no son buenas.

Lo que sí entiende Esperance –coincidiendo con la postura que defendió el canciller dominicano, Roberto Álvarez en la última reunión con la ONU la semana pasada– es que la conformación de la Fuerza Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) ha sido insuficiente para combatir a las bandas.

Esto es así porque tanto la Policía Nacional como la milicia haitiana carecen de equipamiento para mitigarlas.

Desde su punto de vista, la administración de Donald Trump debería "reconsiderar" su decisión de retirar la ayuda económica a Haití, al igual que suspender los programas de inmigración, ya que el entorno en su país no es seguro para que los inmigrantes que viven en Estados Unidos regresen.