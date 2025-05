Roberto Herrera: "Va a salir una licitación para reparar 1,300 escuelas con cierto nivel de problema

Más de 1,300 escuelas serán intervenidas por la Dirección de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación (Minerd) por su marcado deterioro, tanto técnico como estructural, lo que implicará la contratación de empresas constructoras y un presupuesto que supera los 4,000 millones de pesos.

Entre 35 y 50 de esos planteles están en estado crítico y algunos requerirán la demolición total. De hecho, ya está la orden para demoler una en Samaná y otra en Villa Trina, según explicó en un Diálogo Libre el ingeniero Roberto Herrera Polanco, titular de la mencionada institución.

Esos números son el resultado de un trabajo de campo que hace Infraestructura Escolar y que ha evaluado las condiciones físicas de más de 1,600 recintos de educación básica y secundaria.

Herrera informa que en dos semanas anunciarán una licitación para seleccionar a los contratistas que estarán a cargo de corregir las fallas acumuladas por el paso del tiempo, el abandono o vicios de construcción.

Presupuesto y el "nudo legal"

La entidad cuenta con un presupuesto para este año de 11,000 millones de pesos: 4,000 millones para este mantenimiento y 6,000 millones para la terminación de unas 6,000 aulas en proceso constructivo.

Unas 505 de esas escuelas forman parte del famoso "nudo legal" que encontró el actual Gobierno para poder continuar las obras que sobrepasaban el 25 % de su presupuesto inicial, algo que prohíbe la ley.

Herrera está a cargo del proceso de "desconcentración" de esta dependencia del Minerd, que ordenó el Poder Ejecutivo, con el propósito de permitirle más agilidad en el trabajo de levantar y mantener los cerca de 6,300 recintos públicos de educación dispersos en toda la geografía nacional.

Desde ya, están llevando a cabo el "Plan 24/7", que consiste en realizar reparaciones luego que termina la docencia y los fines de semana en siete provincias: Santo Domingo, San Cristóbal, Azua, Puerto Plata, San Pedro de Macorís, Santiago y La Altagracia.

Unas 400 escuelas con letrinas En pleno siglo XXI, existen cerca de 400 escuelas en el país con letrinas para estudiantes y maestros, mientras el sistema educativo se esfuerza por actualizarse con las nuevas tecnologías. Roberto Herrera aporta este dato y asegura que construir baños en su lugar es parte de otro plan que manejan. Esta iniciativa no contempla, sin embargo, el problema del deterioro omnipresente en los baños de las escuelas públicas, que normalmente carecen de elementos básicos como agua y papel de baño.

Las demoliciones

La revisión preliminar del Centro Educativo Carmela Shephard, en Sánchez (Samaná), y del Centro Educativo Ulpiano Córdoba, en Villa Trina (Espaillat), fue suficiente para recomendar la demolición inmediata, una suerte que compartirán otros institutos cuando los estudios especializados lo confirmen.

"Hemos evidenciado que entre 35 y 50 escuelas -ya lo vamos a confirmar con los estudios a profundidad-, evidentemente, van a tener inconvenientes", afirma Herrera.

Para no crear alarma, el funcionario asegura que lo anterior no implica un riesgo de colapso, sino una medida de precaución ante estructuras que ya cumplieron su vida útil o cuyos materiales ya no pasan las pruebas de resistencia.

"A veces, la indicación de que hay que demoler una escuela no es para que la gente entienda que ya se va a caer. Pero sí, como ingeniero y como profesional, tenemos que tener la previsión de que en un tiempo aquí puede haber inconvenientes", precisa.

En el caso de Villa Trina, esperan la entrega de aulas móviles para mudar temporalmente a los estudiantes en este y otros casos, mientras construyen una nueva escuela en el mismo solar.

El problema

La pregunta lógica en esta situación es por qué las escuelas se deterioran hasta llegar al punto de la demolición.

Además de la falta de mantenimiento que padece la generalidad de obras públicas, Herrera indica que antes del 2011 no se tomaba en cuenta el aporte sísmico con rigurosidad ni se hacían los estudios geotécnicos para evaluar las condiciones del suelo.

Las escuelas construidas antes del 2011 son la mayoría, y muchas no fueron preparadas en función de su terreno, lo que las hace más susceptibles a fallar.

En ese año, el Gobierno promulgó el Reglamento para el Análisis y Diseño Sísmico de Estructuras. Aun así, el ingeniero admite que varios proyectos en desarrollo se han tenido que derrumbar por incumplir las condiciones contratadas, un evento común en las obras públicas.

Nudo legal impide terminar o comenzar 505 escuelas Todavía las autoridades no terminan y, en algunos casos, tampoco han comenzado la construcción de 505 escuelas de las 711 que el Gobierno del presidente Luis Abinader encontró atadas por un "nudo legal" por sobrepasar su presupuesto en más del 25 %. Cuando Herrera asumió su puesto de director de Infraestructura Escolar encontró que 206 de esos planteles habían sido inaugurados, cuatro años después de que la Ley 118-21 otorgó una amnistía para continuarlos. El tiempo permitido por esa norma se agotó y el Congreso Nacional tuvo que aprobar una prórroga hasta el 2027 y permitir la modificación de los precios utilizando valores del 2023, todo esto con la Ley 83-24. Herrera apuesta por la reactivación de esos proyectos para reducir el déficit de aulas, que actualmente rondan los 7,000, según sus datos. Para eso, trata de motivar a los contratistas poniendo a su disposición los recursos necesarios. Espera entregar 1,350 aulas este año, y 2,500 en 2026. Se trata de una tarea complicada tomando en cuenta que decenas de ellas no se han logrado comenzar. Cerca de 40 contratos han sido rescindidos y en varios de esos casos los adjudicatarios recibieron adelanto de dinero. "El que tiene un contrato e hizo un mal uso de los fondos se le están rescindiendo los contratos y se le somete a la justicia. Ya hay gente en los tribunales", refiere Herrera. Entre las 505, hay 231 con un nivel de ejecución del 0 al 29 %, y 110 están entre el 60 y el 79 %. Unas 89 superan el 60 % y sólo 75 pasan del 80 %. Todos estos problemas son la herencia de un programa de construcción masiva de escuelas de la gestión del peledeísta Danilo Medina que, a juicio de Herrera, incurrió en malas prácticas en la ubicación y entrega de obras a ingenieros y empresas que no tenían la experiencia y capacidad para ejecutarlas.