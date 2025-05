Johnny Pujols: "El Gobierno sacrifica su gestión por miedo a perder su popularidad"

La práctica constante del Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader de retroceder en sus decisiones o proyectos fue calificada por el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols, como una "mala costumbre" que se repite para mantener la popularidad del Poder Ejecutivo en la población.

Al participar en el Diálogo Libre, el político opositor afirmó que el "Gobierno sacrifica su gestión por miedo a perder su popularidad" y, en consecuencia, evita tomar decisiones trascendentales para no afectar su imagen ante la sociedad.

Como ejemplo, citó el fallido proyecto de la reforma fiscal, que no se estudió ni por un mes en el Congreso por la presión social ejercida en contra de Abinader y que, posteriormente, llevó a este a retirar la pieza de la Cámara de Diputados en octubre pasado.

"Su capital político usted lo pone en riesgo todos los días desde la gestión pública. Su popularidad, usted tiene que intercambiarla por éxito en la gestión pública, entonces, tal vez, los funcionarios le tienen mucho miedo a eso", sentenció Pujols.

Sobre el proyecto de la reforma fiscal, recordó que el PLD nunca estuvo opuesto a un nuevo régimen tributario, sino que propuso al Gobierno que "ajuste sus finanzas" para encontrar los fondos públicos en otras áreas.

A consideración de Pujols, en el actual mandato gubernamental ha primado "una deficiencia en la administración pública" y una "falta de capacidad técnica" que, a su vez, provoca una baja inversión en obras públicas y proyectos.

Resaltó que la falta de proyectos e infraestructuras no obedece a una carencia de recursos públicos en el Estado ya que, asegura, el Gobierno ha tenido los fondos suficientes para ejecutar las obras que ha proyectado.

El político sustentó sus argumentos alegando que el Gobierno cuenta con fondos provenientes de los "peligrosos endeudamientos", además de recursos extraídos de otras fuentes, como la renovación del contrato con Aeropuertos Dominicanos (Aerodom).

"La razón por la que ha habido baja inversión de capital y poca eficiencia en la ejecución de obras, para mí tiene que ver con un carácter más técnico y más de eficiencia de la administración pública que de recursos", manifestó.

En ese aspecto, criticó lo que alega que el Gobierno celebra periódicamente: el sobrante de recursos en algunas instituciones.

Para Pujols, el hecho de que varias entidades reporten un excedente de recursos a final de año también se enmarca dentro de la "deficiencia del Gobierno", ya que "un presupuesto sin ejecutar evidencia metas sin ejecutar".

Rechaza quitar independientes

El secretario general del PLD no está de acuerdo con eliminar las candidaturas independientes de la Ley de Régimen Electoral, como han propuesto algunos legisladores. "El PLD no está de acuerdo porque ya hay una sentencia y no vamos a poder decir que es inconstitucional algo que el Constitucional está avalando y permitiendo. Lo que nosotros entendemos es que deben ser reguladas, porque todos los que estamos en la vida pública tenemos que cumplir ciertas reglas", manifestó.