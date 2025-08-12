Amelia Reyes: "Ya es hora de que aquí se trabaje en serio la promoción del turismo de salud"

La vicepresidenta de la ADTS, Amelia Reyes, participó junto al presidente Alejandro Cambiaso durante el Diálogo Libre sobre la necesidad de incentivar el turismo de salud. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

El turismo de salud, una actividad que consiste en viajar a otro destino para el cuidado de la salud y bienestar, se encuentra cada vez más en auge en la República Dominicana.

Datos de la Asociación Dominicana de Turismo de Salud (ADTS) al 2022 estima que a la República Dominicana ingresaron 1,321 millones de dólares en divisas gracias al turismo de salud.

Además, los turistas que requirieron algún tipo de servicio médico durante su estadía -conocido como medicina turística- aportó 91 millones de dólares adicionales, lo que muestra el peso de este segmento, que también moviliza a una amplia cadena de valor que se activa desde que el turista anticipa su viaje, hasta su regreso al país donde reside.

"Ya es hora de que aquí se trabaje en serio la promoción del turismo de salud", apuntó la vicepresidenta ejecutiva de la organización, Amelia Reyes, quien resaltó que se debe trabajar en fortalecer la Estrategia Nacional de Turismo de Salud, que el presidente Luis Abinader instruyó a los Ministerios de Salud Pública y Turismo a desarrollar en el Decreto 787-21.

Congreso Internacional de Turismo de Salud

Como parte de los esfuerzos por incentivar el turismo de salud dominicano, la ADTS celebrará en Santo Domingo la séptima edición del Congreso Internacional del Turismo de Salud y Bienestar, que se celebrará desde el 22 al 23 de octubre.

El evento está dedicado a todos los profesionales del área de la salud, empresarios, inversionistas vinculados y al público en general.

Tiene como objetivo reunir a todos los actores involucrados el ecosistema del turismo de salud para abordar aspectos tan importantes como la financiación, la inversión, la tecnología y la promoción de República Dominicana como destino.

Además, se compartirán las tendencias que están marcando este segmento, servirá como espacio para intercambiar experiencias y se fomentará el ambiente de negocios.

