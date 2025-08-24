Žilvinas Lapinskas: "Queremos que el mundo también vea a RD como un socio confiable"

Dentro de un inmenso hangar en construcción, los obreros parecen personajes diminutos en un universo de gigantes. Los enormes aviones Airbus A320F y Boeing 737 NG y MAX que se proyecta estacionar aquí, a partir del 20 de noviembre, marcarán el inicio de un innovador negocio en el país: el mantenimiento de aeronaves a gran escala, en la Zona Franca del Aeropuerto Internacional de Punta Cana.

Cuando falta poco para esa fecha, el CEO de FL Technics Group, Žilvinas Lapinskas, conversa con Diario Libre sobre este proyecto que lidera la empresa internacional que él representa.

—¿Qué fue primero: el interés de la empresa en abrir un centro de mantenimiento en la República Dominicana, o fue una propuesta del Aeropuerto de Punta Cana?

Estábamos buscando formas de ampliar nuestra red de instalaciones de mantenimiento base en las Américas. Visitamos varios aeropuertos en diferentes lugares y, finalmente, elegimos a Grupo Puntacana como nuestros socios. Al mismo tiempo, Grupo Puntacana planeaba ampliar su negocio en la Zona Franca, lo que lo convertía en una gran combinación empresarial.

—¿Por qué eligieron nuestro país por encima de otros en las Américas?

Por su ubicación estratégica y la creciente demanda de mantenimiento aeronáutico en toda la región. Creemos que los servicios de mantenimiento de aeronaves de alta calidad y eficientes prestados en Punta Cana ofrecerán una alternativa competitiva a los centros de Norte y Centroamérica.

Desde la perspectiva del cliente, una ubicación estratégica se traduce en menores costos de vuelos ferry, ya que Punta Cana es un destino popular para potenciales clientes de Norte y Centroamérica. La ciudad está a solo 90 minutos de vuelo de Miami y al alcance de aeronaves de fuselaje estrecho desde otros importantes centros de aviación de Estados Unidos. Esto le da a Punta Cana un fuerte potencial para convertirse en un actor serio en la industria MRO (Mantenimiento, Reparación y Operaciones) de las Américas. Además, la infraestructura aeroportuaria del país es una de las más avanzadas de la región.

—¿En qué otros países operan centros similares? ¿Cuántas aeronaves atienden allí y de qué tipos son?

La construcción del hangar de Punta Cana refleja el compromiso de FL Technics con la expansión de nuestra red global de MRO independiente. Esta red ya incluye hangares de mantenimiento base en Lituania (Aeropuertos Internacionales de Vilna y Kaunas), Escocia (Aeropuerto Internacional de Prestwick) e Indonesia (Aeropuertos Internacionales de Yakarta y Bali). Con la incorporación de la nueva instalación en la República Dominicana, el espacio total de hangares MRO de FL Technics alcanzará los 86,000 m².

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/25/imagen-hangar-5-983d1446.jpg Así luce en agosto la construcción de un hangar donde se estacionarán aviones para darles mantenimiento. (FUENTE EXTERNA)

La instalación de Punta Cana se desarrollará en tres fases estratégicas. La fase uno ofrecerá un hangar de 20,000 m² con cinco bahías de mantenimiento diseñadas para inspecciones mayores y un conjunto completo de talleres de apoyo, llevando el área total de infraestructura a 52,000 m². La fase dos duplicará la capacidad a 12 bahías, mientras que la fase tres se ampliará a 20 bahías, posicionando el sitio entre las mayores instalaciones MRO de América Latina.

El nuevo hangar dará servicio a aeronaves Airbus A320F y Boeing 737 NG y MAX, lo que permitirá a FL Technics apoyar a aerolíneas que operan en América del Norte, Central y del Sur.

—¿Cómo deciden qué aeronaves se enviarán a la República Dominicana?

Hay varios factores decisivos, pero el principal es la proximidad y la eficiencia logística. El Aeropuerto Internacional de Punta Cana es una ubicación estratégicamente conveniente para las aerolíneas que operan en las Américas y el Caribe.

—¿Cuál es la contribución económica estimada de este centro para la República Dominicana una vez que esté en operación?

Queremos convertirnos en el empleador preferido en la región del Caribe y proporcionar carreras significativas en la aviación para la población local creando más de 2,000 nuevos empleos en los próximos años. Queremos que el mundo vea a la República Dominicana no solo como un destino turístico de clase mundial, sino también como un socio confiable y con visión de futuro en aviación y mantenimiento de aeronaves.

—Ustedes han dicho que el centro formará a jóvenes en servicios de aviación. ¿Cuánto tiempo tomará la formación y a cuántas personas planean capacitar?

Estamos reclutando mecánicos de aeronaves, ingenieros, personal de logística y personal de apoyo administrativo. El hecho de que recibamos nuevas solicitudes a diario confirma que los dominicanos están ansiosos por ser parte de este nuevo capítulo en la historia de su país. Si bien las habilidades técnicas son esenciales, un título formal en aviación no es una obligación para el éxito. Los mecánicos, electricistas y trabajadores de reparación automotriz a menudo ya poseen muchas de las habilidades técnicas y de resolución de problemas requeridas en la aviación. Lo que necesitan es la orientación adecuada, capacitación y mentoría — lo cual nos enorgullece proporcionar.

Nuestro objetivo es crear un ecosistema de aprendizaje a largo plazo donde los jóvenes de toda la región puedan crecer de aprendices a especialistas en aviación con licencia. Ya estamos en conversaciones con universidades locales, escuelas de mantenimiento e instituciones vocacionales. También estamos trasladando profesionales experimentados de aviación desde nuestras otras ubicaciones MRO para asesorar al talento local.

—En 2020, se anunció que FTS Holdings Group construiría un centro en el antiguo Aeropuerto María Montez en Barahona para proporcionar mantenimiento exclusivo para aeronaves Boeing. Ustedes brindarán mantenimiento para Boeing B737. ¿Esto significa que el proyecto de FTS Holdings Group no se realizará?

No tenemos información sobre el futuro de este proyecto.

Desde FTS Holding Group se informó a Diario Libre que su proyecto en Barahona está en la fase final de levantamientos y requerimientos de cumplimiento, con un 90 % ya completado. Se está avanzando en el cierre contractual con la constructora y en el plan de capacitación técnica junto a su socio (AEA), en coordinación con un centro académico del país. "No representa ningún conflicto, nuestro proyecto con el que se está desarrollando en el este. Es nuestro entender que ambos van a contribuir con el desarrollo de la industria aeronáutica en el país", dijo Hahly Pichardo presidente de FTS Holdings Group.

—¿Qué autorizaciones han recibido de los Estados Unidos y de la República Dominicana para sus operaciones?

La nueva instalación, operada por nuestra subsidiaria FL Technics Dominican Republic S.A.S., se encuentra actualmente en proceso de certificación con el Instituto Dominicano de Aviación Civil y la Administración Federal de Aviación.

—¿Cuáles son sus expectativas para su negocio con este centro?

Visualizamos a Punta Cana como un centro MRO clave que nos permitirá competir con éxito en ambas regiones de las Américas.