Francisco Javier García: "Estoy seguro que seré el candidato del PLD y el presidente en 2028"

Su hablar es pausado pero firme, no titubea al responder preguntas, pero más que nada, el exministro de Turismo, Francisco Javier García, desborda confianza al hablar de sus aspiraciones con miras a las elecciones presidenciales del 2028.

"Yo no solo voy a ser el candidato del PLD, porque de eso no tengo dudas, sino que voy a ser el presidente de la República en el 2028", expresó García para Diálogo Libre de este diario.

Pero el exministro de Turismo recientemente enfrentó un obstáculo en su lucha por conseguir la candidatura, cuando el Tribunal Superior Electoral impidió que el Partido de la Liberación Dominicana eligiera un precandidato, como sucedió en el 2022, cuando se escogió a Abel Martínez.

"En las elecciones del 2020, el PLD obtuvo un 38 %, en las del 2024, un 10 %. Cuando obtuvimos 38%, yo le propuse al presidente del partido que en mayo del 2022 debíamos elegir el candidato del PLD. Si aquella vez lo hicimos dos años antes, lo lógico es que esta vez lo hiciéramos tres años antes. Todos acordamos hacerlo ahora en el 2026", indicó.

"Yo planteé que el que quiera que el PLD se vaya hasta octubre del 2027 sin candidato, es un aliado del PRM. Primero, porque la Fuerza del Pueblo ya tiene su candidato. El PRM tiene precandidatos, en el PLD no hay precandidatos sino aspirantes y debemos esperar la reunión del Comité Central para definir eso", agregó.

Está confiado

El hecho que esa entidad haya terminado tercero en las elecciones presidenciales del 2024 no preocupa a García, pues considera que la organización ha comenzado a levantarse.

"El 10 % fue lo que obtuvo el candidato presidencial, pero en el voto municipal, el PLD obtuvo un 23 %, y ese es el liderazgo local del PLD. El partido se ha vuelto a reposicionar, hay un sentimiento de esperanza y tiene condiciones para competir en las elecciones del 2028", agregó.

Preocupado por educación

García alertó sobre la situación de la educación de la República Dominicana y la comparó con lo que pasaba durante el Gobierno del PLD.

"Eso de volver a la discusión de que hay estudiantes que si les faltan aulas, que si no les faltan aulas, eso es penoso para la República Dominicana" Francisco Javier García Aspirante presidencial del PLD “

Dijo que no hubo un año escolar en los gobiernos del PLD en los que los estudiantes no tuvieran sus útiles escolares el día en que se iniciaba la docencia.

"Todo el mundo sabe que eso es una conquista del PLD porque a los estudiantes antes no se les daban los útiles escolares, la mochila, los libros, los uniformes... y ahora el Gobierno fue quien dijo que el 42 % de los estudiantes al inicio del año escolar no tendría sus útiles", mencionó al cuestionar también la escasez de aulas.

Vuelta al pasado

El dirigente político cuestionó las ejecuciones del Gobierno del Partido Revolucionario Moderno y de Luis Abinader y alegó que se perdió mucho del terreno ganado durante los mandatos del partido morado.

"Yo digo este gobierno me recuerda una serie de televisión que yo veía cuando era pequeño, esa serie de televisión a mí me fascinaba y era una serie de televisión en la cual habían dos actores que eran los protagonistas que entraban en un túnel y entonces a ellos los regresaban hacia atrás en el tiempo. A veces los llevaban a la Revolución Francesa, a veces lo llevaban a la Segunda Guerra Mundial. A veces los llevaban a la Primera Guerra mundial y esa serie de televisión se llamaba "El túnel del tiempo"; cuando yo veo lo que está pasando con el sistema eléctrico dominicano, la sensación que tengo es que estamos viendo la película "El túnel del tiempo", porque nosotros hemos retrocedido 40 años con este problema", subrayó.

La salud

El político también cuestionó la situación de salud de la República Dominicana en el 2025.

"Yo he recorrido el país dos veces desde julio del año 2024 y he visitado todas las provincias, primero y después visité todos los municipios del país y la mayoría de los distritos municipales y ahora he visitado tres provincias y cuando yo voy a los municipios; yo pregunto cómo están las condiciones de la salud, la gente la descripción que te hace es que los hospitales públicos son una especie de casa del terror", sostuvo.

También se refirió a las condiciones de hospitales emblemáticos del Distrito Nacional, como el Salvador B. Gautier.

"Aquí mismo, en la capital, tú encuentras la situación del Salvador B. Gautier en el que el propio director de Cardiología denuncia que hay situaciones para los pacientes que son denigrantes por su condición humana", comentó.

Afirmó que hay un grupo de pacientes que llegan al hospital que hay que internarlo "y sin embargo han durado dos semanas en una camilla en Emergencia porque una parte de las habitaciones de ese hospital tiene el problema de que están cerradas por las malas condiciones, que no hay condiciones para abrirla y que las que están abiertas hay habitaciones que son compartidas entre hombres y mujeres".

Consideró que esa situación es simplemente inaceptable.

"Si a mí me dicen que esa situación ocurre en Burundi, en Madagascar, en Sierra Leona, está bien porque son países de África, con un nivel de pobreza espantoso; pero en la República Dominicana, donde el gobierno se da el lujo de gastar decenas de miles de millones de pesos en pensiones de gente que no la necesita. El Gobierno lleva una política de derroche... que el Gobierno no pueda disponer de 100 millones de pesos para resolver el problema de un hospital tan emblemático, entonces eso es penoso", sentenció.

La división golpeó la organización García reconoció que el PLD tuvo aciertos y desaciertos durante sus 16 años consecutivos de gobierno, pero consideró que su principal problema fue el fraccionamiento ocurrido en el 2020 y por eso trabaja para recuperar la unidad de la organización. "La gente dice "el mundo cambió" y te quieren decir que lo que sucede ahora es diferente a antes. El mundo siempre ha cambiado, la transformación de la sociedad se da en cada minuto. Y son los seres humanos que tienen que darse cuenta de los cambios. El error principal que cometimos fue dividirnos. Si no nos hubiéramos dividido, estuviéramos gobernando", comentó.Explicó que lo más importante en estos momentos es mantener la unidad del partido y evitar más salidas o escapes."Lo primero que debo hacer es trabajar en la unidad del Partido de la Liberación Dominicana. Por eso no toco ni con el pétalo de una rosa a los compañeros que están compitiendo internamente en el partido", dijo. También admitió que hubo muchas cosas que pudieron hacer diferentes."Hay cosas que las hicimos bien y pudimos hacerlas mejor, pero el nuevo gobierno del Partido de la Liberación Dominicana corregirá lo que sea necesario. Sí puedo decir que demostramos que somos una legión de servidores. No hay un solo servicio público que no mejoró durante nuestro gobierno". También valoró los ocho años de mandato de Danilo Medina, como los mejores de la gestión peledeísta."He identificado cada cosa que debemos mejorar, vamos a plantear aquellas cosas que nos faltaron hacer por falta de tiempo. Reconozco los 16 años del gobierno del PLD. Reconozco que los mejores ocho años fueron los últimos ocho, del presidente (Danilo) Medina, porque cosechó el trabajo de Leonel".