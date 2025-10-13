Crece 2025: un evento enfocado a "capacitar, acompañar y conectar" a los emprendedores

La presidenta del Ccpsd, Lucile Houellemont, resaltó el impacto que la Cámara de Comercio espera para Crece 2025. ( DIARIO LIBRE/MATÍAS BONCOSKY )

Con el objetivo de brindar asesoría y acompañamiento a quienes desean emprender en una micro, pequeña o mediana empresa (mipyme), además de otorgar herramientas a quienes ya tienen sus negocios y quieren seguir expandiéndolo, la Ccpsd lanzará el evento "Crece 2025".

Durante este viernes 17 y el sábado 18 de octubre, los emprendedores contarán con una plataforma en la que recibirán capacitaciones y asistencia técnica gratuita: desde cómo crear una empresa desde cero, con su plan de negocios, hasta cómo organizar una feria o ronda comercial.

El evento -que se celebrará en el hotel Embassy Suites- contará con la presencia del presidente Luis Abinader y la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien participará por primera vez de un podcast en vivo.

Asistencia e impacto

La presidenta del Ccpsd, Lucile Houellemont, espera que más de 3,000 emprendedores de todas las edades se den cita en el evento, que ha programado hasta 24 actividades, entre las que se incluye conferencias sobre formalización, liderazgo marca personal, inteligencia artificial aplicada a negocios, ventas, mercadeo e inversiones.

Asimismo, se compartirán experiencias de marca y casos de negocios exitosos.

"Hemos identificado, a través de estudios que se han hecho, que el 70 % de los emprendedores y pequeños y medianos empresarios dicen que su mayor necesidad son, precisamente, estas capacitaciones en el área de negocios", observó la ejecutiva.

Indicó que el interés de la Cámara de Comercio, como entidad facilitadora de los negocios durante todo su ciclo de vida, es ofrecer herramientas para que las personas puedan hacer su negocio, formalizado, hacerlo crecer y, de esta forma, generar un impacto positivo para la economía, en el que el 85 % de las empresas que conforman el tejido empresarial son mipymes.

"La economía puede crecer, pero el impacto del desarrollo se mide en las personas", remarcó Houellemont, quien considera que este tipo de actividades incentivan a las empresas a buscar las vías de expandir sus operaciones, acceder a financiamiento y posicionar los productos y servicios que ofrecen en otros mercados.