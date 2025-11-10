Wellington Arnaud: el PRM debe seguir en el poder más allá del 2028

Wellington Arnaud es uno de varios aspirantes a la candidatura presidencial para el año 2028, pero contrario a los demás precandidatos, Arnaud ya tuvo una oportunidad contra el actual presidente Luis Abinader, en el 2016, cuando fue también aspirante.

Aunque no habló directamente de sus aspiraciones inmediatas, se concentró en asegurar que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) debe mantenerse en el poder más allá del 2028.

"La tarea nuestra y el gran desafío es precisamente seguir trabajando con entusiasmo. Que la población dominicana siga valorando al PRM como el partido que gobierna para mejorar la calidad de vida de la gente. La institución política que tiene como prioridad que cada centavo del pueblo dominicano se invierta bien. Ese es el camino".

Arnaud entiende que trabajar para la gente es la principal garantía de quedarse en el gobierno.

"Para mí ese es el 90 % de la garantía de mantenernos más allá del 28. Porque la gente cuando uno está arriba, siempre espera más. Y cuando la gente no se siente conforme, tiende a mirar hacia atrás y nosotros no podemos permitirnos que este país retroceda".

Agregó: "Nosotros tenemos que... y nuestra generación tiene una gran responsabilidad sobre nuestros hombros, no de prometer, no de hablar, sino con los hechos demostrar la responsabilidad que tenemos nosotros para seguir echando hacia adelante este país y eso para mí es la prioridad. Por eso, mi trabajo y en lo que estoy enfocado es precisamente en trabajar".

Proceso claro y transparente

Consideró que el proceso interno debe ser claro y que eso le dará más fuerza todavía al partido oficialista.

"Que tengamos un proceso interno, una convención donde cada quien haga su trabajo y que sea como lo establece el estatuto y como se ratificó en nuestra dirección ejecutiva, la garantía de mantenernos más allá del 28 es que la dirigencia y las bases del partido voten por el que quiera que sea su candidato, inmediatamente pasa ese proceso de inicio", planteó.