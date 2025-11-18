José Ignacio Paliza: “Abinader debe ser el presidente del PRM”

José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia y presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM). ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El próximo año 2026 termina el mandato de José Ignacio Paliza en la presidencia del PRM y su sucesor debería ser, según su aspiración, Luis Abinader.

Paliza ha promovido esta idea durante los últimos años. Dijo que la ha conversado con el presidente de la República, pero él no ha tomado la decisión, aunque tampoco la descarta. “Entiendo que él debe ser presidente del partido (…) Es una conversación que habrá de concluir en los próximos meses”, declaró.

Definió a Abinader como el dirigente con el liderazgo más fuerte y más decisivo para mantener la unidad del partido y estimular madurez en el liderazgo para que prime la cohesión del PRM.

Los independientes

En cuanto a las candidaturas independientes, Paliza cree que los partidos deben abocarse a aprobar la propuesta de ley que elaboró la Junta Central Electoral (JCE) para regularlas.

Sin embargo, la comisión de diputados que estudiaba la pieza se negó públicamente a discutir el tema y desafió la recomendación del Tribunal Constitucional de legislar al respecto, lo cual deja a los candidatos independientes la oportunidad de participar con requisitos mínimos y complica la organización de las elecciones del 2028.

“Sé que el PRM tiene mayoría en el Congreso Nacional, pero es un tema que tenemos que manejar con cuidado y con, digamos, elegancia, porque no podemos legislar de tal manera que se entienda que lo estamos haciendo para cuidar los intereses de los partidos”, expresó.

El funcionario consideró que los candidatos ajenos a los partidos pueden coexistir con ellos, pero hay que reglamentarlos para que no generen efectos indeseados.

“Los partidos tenemos que hacer un compromiso para facilitar el tema a la Junta Central Electoral. El liderazgo de los partidos también tiene que hacer su tarea en la construcción de las dinámicas congresuales de tal manera que podamos ayudar a la Junta”, indicó.