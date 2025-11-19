José Ignacio Paliza: "Si hay una diferencia hoy es que no hay impunidad con el narcotráfico"

José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia y presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM). ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, afirmó ayer que el Gobierno mantiene un enfoque de "impunidad cero" frente a la influencia del narcotráfico en la vida política nacional.

Reconoció que resulta difícil evitar por completo que capitales ilícitos intenten penetrar en los partidos, pero sostuvo que lo que hace la diferencia en esta administración es la respuesta inmediata y la inexistencia de protección para los vinculados.

Explicó que en los últimos cinco años se han autorizado 355 extradiciones hacia Estados Unidos y Europa, aunque no todas son por narcotráfico, y se han decomisado 226,000 kilos de estupefacientes, lo que -según dijo- evidencia que no existe tolerancia ni complicidad institucional.

Paliza, quien también preside el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), señaló que cualquier dirigente político que incurra en actividades delictivas enfrentará las consecuencias, sin distinción de partido ni posición.

Durante su participación en el segmento Diálogo Libre de este periódico, el funcionario señaló que la penetración del narcotráfico no es un fenómeno exclusivo de un partido ni un episodio reciente, sino un problema de larga data que ha afectado a diferentes organizaciones políticas.

Aun así, defendió que bajo el actual Gobierno se ha establecido un precedente inequívoco: toda persona relacionada con actividades ilícitas enfrenta la justicia, y cuando corresponde, es enviada a jurisdicciones internacionales.

Casos concretos son el del regidor perremeísta del Distrito Nacional, Edickson Herrera Silvestre, quien se declaró culpable en los Estados Unidos de transportar cocaína hacia ese territorio.

Asimismo, ya fue condenado a 16 años de prisión el exdiputado oficialista Miguel Gutiérrez Díaz por distribuir cocaína, que sería llevada también a los Estados Unidos, y por lavado de activos.

"Si mañana surgiera otra persona vinculada a nuestra organización o a cualquier área del quehacer social vinculado al narcotráfico, ya sabe cuál es la suerte que le corresponderá, que es el de la justicia; cuando tiene vínculos con el exterior, su extradición", remarcó Paliza.

"El narcotráfico no tiene colores partidarios -agregó-. Ha habido participación del narcotráfico en el pasado en organizaciones políticas. Si hay una diferencia hoy -que no tanto así estaba presente en el pasado- es que hoy no hay impunidad".

Paliza reconoció que el alto costo de las campañas electorales continúa siendo un imán para capitales irregulares, pese al financiamiento público.

Detalló que el PRM ha implementado mecanismos adicionales de depuración para la selección de candidatos, como certificaciones de no antecedentes penales, pruebas de laboratorio para detectar consumo de drogas, declaraciones juradas de bienes y evaluaciones realizadas por las estructuras partidarias y la comunidad.

Sin embargo, admitió que estos filtros no son suficientes y que el sistema político requiere medidas más robustas para prevenir nuevas infiltraciones.

"Las campañas son caras", dijo. "Tenemos que buscar la manera de que sean más baratas, de que el elemento de dinero no tenga cada vez más fuerza en la discusión, pero no es el dinero el elemento fundamental para participar hoy en política".

"Estas semanas no han sido las más difíciles", asegura el ministro El Gobierno ha pasado por momentos difíciles durante las últimas semanas por el apagón energético nacional ocurrido el 11 de noviembre -que motivó la destitución de dos funcionarios- y por el mismo tema del narcotráfico. Sin embargo, Paliza aseguró que esta no ha sido la peor crisis de la administración de Luis Abinader y cree que su popularidad no ha bajado. "No conozco un estadio diferente en mi paso por el Gobierno que no sea el de atender situaciones de crisis. Pero, si me dices que hoy el Gobierno vive un momento distinto, no; ni estas semanas han sido las más difíciles", dijo. "Hemos vivido altas y bajas. Las encuestas o el sentimiento de la gente tienden a ser fluctuantes".

La migración haitiana

Otro de los temas problemáticos para las autoridades ha sido el manejo de la migración haitiana, que ha generado inquietud en la sociedad, la cual disminuyó luego de que el presidente Abinader convocara a un diálogo con los expresidentes Danilo Medina, Leonel Fernández e Hipólito Mejía. Esas conversaciones dieron como resultado en septiembre pasado un compendio de medidas propuestas en el Consejo Económico y Social de cuya aplicación el Gobierno ahora habla con ambigüedad.

"Hay un sinnúmero de esas medidas que han sido trabajadas y otras que están también en el proceso de su diseño", refirió Paliza, sin mencionar ninguna en específico.

"Abinader debe ser el presidente del PRM" El próximo año 2026 termina el mandato de José Ignacio Paliza en la presidencia del PRM y su sucesor debería ser, según su aspiración, Luis Abinader. Paliza ha promovido esta idea durante los últimos años. Dijo que la ha conversado con el presidente de la República, pero él no ha tomado la decisión, aunque tampoco la descarta. "Entiendo que él debe ser presidente del partido (...) Es una conversación que habrá de concluir en los próximos meses", declaró. Definió a Abinader como el dirigente con el liderazgo más fuerte y más decisivo para mantener la unidad del partido y estimular madurez en el liderazgo para que prime la cohesión del PRM. Los independientes En cuanto a las candidaturas independientes, Paliza cree que los partidos deben abocarse a aprobar la propuesta de ley que elaboró la Junta Central Electoral (JCE) para regularlas. Sin embargo, la comisión de diputados que estudiaba la pieza se negó públicamente a discutir el tema y desafió la recomendación del Tribunal Constitucional de legislar al respecto, lo cual deja a los candidatos independientes la oportunidad de participar con requisitos mínimos y complica la organización de las elecciones del 2028. "Sé que el PRM tiene mayoría en el Congreso Nacional, pero es un tema que tenemos que manejar con cuidado y con, digamos, elegancia, porque no podemos legislar de tal manera que se entienda que lo estamos haciendo para cuidar los intereses de los partidos", expresó. El funcionario consideró que los candidatos ajenos a los partidos pueden coexistir con ellos, pero hay que reglamentarlos para que no generen efectos indeseados. "Los partidos tenemos que hacer un compromiso para facilitar el tema a la Junta Central Electoral. El liderazgo de los partidos también tiene que hacer su tarea en la construcción de las dinámicas congresuales de tal manera que podamos ayudar a la Junta", indicó.