Paíno Henríquez: La contaminación por plástico "es una situación de emergencia que debemos abordar"

Entre las observaciones realizadas a la Ley de Residuos Sólidos se contempla la prohibición de envases plásticos específicos, como sorbetes, bolsas plásticas y cubertería; materiales cuyo reemplazo por productos biodegradables no generaría un problema económico para los consumidores.

Así lo indicó el titular del Ministerio de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, durante el Diálogo Libre. El funcionario señaló que las disposiciones no contemplan, en una primera etapa, productos como los envases utilizados para comida o el "plato del día", debido a los costos que esto podría suponer para los consumidores.

"Las opciones biodegradables o que pueden compostarse, como el cartón y la fibra de caña, tienen una diferencia significativa en el precio y aumentarían el costo del plato del día. Tenemos más de un millón de consumidores diarios del plato del día y, si tú le subes 20 o 25 pesos, impactas la canasta familiar", indicó.

Henríquez añadió que las disposiciones también incluyen una restricción a las importaciones de foam, debido a que "están llegando a competir incluso con la producción local y eso ha generado volúmenes aún mayores".

"A partir del año que viene, lo que requiere la ley es que el tipo de foam que se utilice sea biodegradable, un tema que también estamos discutiendo con el sector del plástico para definir qué estándares y cuáles componentes químicos podrían declarar ese foam como biodegradable", detalló el ministro.

El COVID-19 y los hábitos de consumo del GSD

El titular de Medio Ambiente resaltó que la gestión de residuos sólidos constituye un reto, debido al incremento en el consumo y la generación de desechos de la población, además de las "debilidades serias" en su manejo.

En ese sentido, Henríquez citó un estudio de 2015 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que señalaba que el Gran Santo Domingo generaba unas 3,000 toneladas de residuos diariamente, con una proyección de 5,000 toneladas para 2030. Sin embargo, para el año 2025 la demarcación casi supera las 6,000 toneladas de basura.

"Lo que hemos comprobado por el tipo de desecho que estamos recibiendo es que la pandemia modificó mucho los patrones de consumo del Gran Santo Domingo (...) Ahora hay más aplicaciones para pedir comida y no cocinar en casa, lo que ha generado un volumen de residuos distinto al que se producía antes: más orgánico y ahora también más plásticos y envases de un solo uso", detalló.

Explicó que la falta de una recolección y un traslado efectivos ha provocado que estos residuos lleguen a las cañadas y ríos de las ciudades.

El pasado director del Fideicomiso DO Sostenible agregó: "Nosotros hicimos un levantamiento, en nuestras funciones anteriores, y se identificó que más de 500 toneladas de residuos, sobre todo de envases y plásticos de un solo uso, estaban impactando la cuenca del Ozama e Isabela diariamente. Esto es una situación de emergencia que tenemos que abordar".

El ministro indicó que, con la implementación del Reglamento de Responsabilidad Extendida del Productor —un mandato de la Ley de Residuos que establece que quienes se benefician del producto que origina el residuo deben recolectarlo—, se busca corregir esta situación. La iniciativa se encuentra actualmente en vistas públicas.

"Al invertir en biodiversidad, en áreas protegidas y la protección de nuestras cuencas, tú estas invirtiendo en desarrollo y la sostenibilidad del país " Paíno Henríquez Ministro de Medio Ambiente “

Cuencas y ríos: el eje de la política ambiental

Al ser consultado sobre la respuesta del Ministerio de Medio Ambiente ante la degradación de los ríos en la República Dominicana, una realidad constatada y reseñada por Diario Libre, el ministro explicó que el enfoque estratégico de la institución es manejar integralmente las cuencas, ya que "el 85% de las cuencas altas son áreas protegidas".

Informó que ya están en marcha planes para las cuencas del Yaque del Norte, Yuna y Yaque del Sur, con financiamientos que, en algunos casos, superan los 200 millones de dólares y con trabajos coordinados junto al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), ONG locales y cooperación internacional.

Las iniciativas también conllevan proyectos para los próximos seis años con una inversión de 10,000 millones de pesos que incluyen la construcción de acueductos.

Citó el plan del Yaque del Norte, que incluye reforestación, obras de drenaje, tratamiento de aguas residuales y acciones en microcuencas.

La complejidad de la extracción de agregados

Henríquez reconoció que la extracción ilegal de áridos en los ríos constituye uno de los retos más complejos y desafiantes, ya que funciona como una estructura organizada con sistemas de alerta y centros de acopio, en medio de una demanda nacional que convierte el negocio árido en un mercado de hasta 50 millones de metros cúbicos al año, con precios que rondan entre los 800 y 1,000 pesos por metro cúbico.

Aseguró que su gestión no ha otorgado permisos para extracción en ríos y que los operativos han reducido la disponibilidad de material, generando incluso escasez en el mercado y presiones del sector construcción por el aumento de precios de los agregados; un ejemplo del "dilema del desarrollo" que enfrentan desde el Ministerio.

Como alternativas, citó el uso de canteras secas y el próximo inicio del dragado de la presa de Valdesia, que contiene unos 35 millones de metros cúbicos de sedimentos que pueden ser aprovechados.