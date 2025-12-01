Ministerio de Medio Ambiente requiere más de RD$20,000 millones para manejo de todas sus áreas

El ministro Paíno Henríquez indicó que la entidad maneja un presupuesto nacional de 6,000 millones de pesos ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, indicó que, aunque se han registrado importantes aumentos en el presupuesto de la institución, se estima que la entidad requiere 20,000 millones de pesos "para tener un verdadero ministerio que pueda cumplir con todo lo que se le requiere".

"Nosotros tenemos una deuda histórica acumulada que obliga a una necesidad de fondos mayor a la que tenemos. Actualmente manejamos un presupuesto nacional de 6,000 millones de pesos", sostuvo.

Explicó que solo el manejo adecuado del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap) duplicaría el presupuesto completo que en la actualidad administra el Ministerio.

También señaló que Medio Ambiente financia las operaciones del Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa), el equipamiento de guardaparques, oficinas en todo el país, proyectos de reforestación y el mantenimiento de más de 300 infraestructuras del Sinap.

"Tenemos que entender que invertir en protección y conservación es invertir en la seguridad alimentaria y en el futuro (...) Es necesario invertir para garantizar la sostenibilidad de la República Dominicana", dijo.

"Debemos crear consciencia en la población y en los tomadores de decisión para que Medio Ambiente no siga siendo una de las cenicientas del Presupuesto", señaló el funcionario.

Comunidades y el "limbo jurídico" en áreas protegidas

Consultado sobre las acciones que realiza el Ministerio con los comunitarios de Salinas, localidad que está dentro de las Dunas de Baní, el titular reveló que fueron identificadas 54 comunidades ya establecidas antes de la Ley Sectorial de Áreas Protegidas (2004) y de los decretos que incorporaron esos territorios al Sinap.

"Eso crea un limbo o una situación jurídica muy compleja en esa comunidad, además de un círculo de pobreza por las restricciones: no pueden quemar nada, no pueden cortar nada, no pueden desarrollar nada. Eso genera una incertidumbre jurídica enorme porque no pueden titular sus propiedades y los comunitarios te dicen: ´Nosotros estábamos aquí antes; ¿cómo me dices que esto es área protegida?´. Pero también hay otros que se aprovechan de esa situación", detalló.

Sostuvo: "Hay discusiones a las que ya les hemos dado muchas vueltas y que creo que debemos comenzar a tener", y explicó que se están trabajando soluciones, sobre todo en las zonas de amortiguamiento de las áreas protegidas. Sobre la degradación en las Dunas de Baní, resaltó el acuerdo con la Armada e indicó que solo se han registrado dos intervenciones ilegales en más de un año.

Reingeniería interna

Henríquez explicó que, al llegar al cargo, encontró un Ministerio con más de 650 procesos, de los cuales apenas 18 estaban documentados. En poco más de un año han logrado superar los 100 procesos regulados y documentados, como parte de una reingeniería institucional que también incluye la mejora de más de 20 oficinas y la compra de equipos para brindar servicios fuera de la sede central.

Destacó la transformación digital que impulsa lo que llaman el "Ministerio Inteligente", que incluye la digitalización de permisos ambientales —que antes se gestionaban en expedientes físicos— y avances en más de 25 procesos.

A esto se suma la plataforma SIGEO RD, creada junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que ofrece 19 capas de información georreferenciada para que cualquier ciudadano pueda verificar si un proyecto está dentro de un área protegida, una zona inundable u otra categoría ambiental sensible.

El ministro señaló como prioridad la recuperación de la capacidad de respuesta ante incendios forestales. Informó que se ha incrementado en un 33 % la compensación económica de los bomberos forestales, quienes ahora están equipados "como nunca antes".

Además, se mantiene una coordinación estrecha con la Fuerza Aérea para disponer de helicópteros en pocas horas cuando ocurren incendios.