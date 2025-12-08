La alcaldesa del Distrito Nacional ha hecho de la recuperación del espacio público una de sus prioridades, un esfuerzo que —subraya— solo ha sido posible gracias al apoyo decidido del sector privado.

Durante cinco años, su gestión ha convertido la ciudad en un laboratorio de políticas públicas orientadas a rescatar parques, plazas y áreas comunes, con intervenciones en sectores de distintos niveles socioeconómicos.

Para lograrlo, ha sido necesario indemnizar a ocupantes sin derecho formal, pero con años instalados en esos espacios, lo que ha permitido retiros voluntarios y ordenados antes de cada intervención. "Especializamos fondos para generar ciertas indemnizaciones, pequeñas, pero que les permitan a ellos, si fuera el caso, reiniciar actividades en algún otro espacio; eso se hace con un acuerdo formal y antes de uno intervenir, ellos ya han hecho el retiro voluntario de sus pertenencias", cuenta Mejía.

La Alcaldía tiene identificados otros 14 puntos adicionales que serán transformados cuando existan los recursos.

"El sector privado de este país es realmente un privilegio, es un lujo...han sido más que comprensivos, solidarios y participativos " Carolina Mejía Alcaldesa del Distrito Nacional “

Alianzas público-privadas

Durante el Diálogo Libre de este medio, Mejía dijo que este respaldo ha venido, de manera determinante, del empresariado. Según explicó la alcaldesa Carolina Mejía, la alianza público-privada se ha convertido en un pilar para recuperar y sostener 206 parques y otros espacios públicos.

Destacó que los empresarios han mostrado responsabilidad, comprensión y solidaridad en un momento en que los municipios enfrentan severas limitaciones financieras. "Han sido nuestros grandes aliados", aseguró, al reconocer que su contribución ha permitido resultados palpables y sostenibles.

Mejía señaló que, con un presupuesto municipal equivalente a unos 85 millones de dólares —de los cuales el 75 % se destina al pago de prestadores del servicio de recogida de desechos—, la participación privada ha sido esencial para ejecutar proyectos de mejora urbana. Esto incluye la recuperación del Malecón por etapas, con la creación del paseo deportivo, pensado para brindar a la juventud espacios adecuados para ejercitarse y convivir.

"Es imprescindible, y lo hablaba con el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, que avancemos con la ley de capitalidad, porque hay que tener recursos. Necesitamos los recursos, que bien administrados, realmente rinden, y así impactar positivamente en la vida de la gente".

Afirmó que la aprobación de la ley de capitalidad es crucial para dotar a la ciudad de los recursos que necesita para seguir mejorando la vida de su gente.

Plan integrado de SD

La edil también destacó los avances del Plan Integrado de Santo Domingo, que define los ejes de intervención y el diseño de las nuevas galerías pluviales, además de la creación de una institución público-privada que administrará esta infraestructura.

Manifestó que desde febrero a la fecha se ha trabajado en la contratación de los expertos para la definición y el diseño de las galerías y en paralelo se trabaja en la definición de lo que debe ser la nueva entidad que la dirigirá.

"Cuando nosotros llegamos, yo le planteé al presidente la necesidad de hacer una recuperación de lo que llamamos paseo marítimo, en el Malecón, que termina en el cartódromo; en la Núñez de Cáceres. La idea es poder ir por etapas, viendo cómo llegamos hasta la Luperón en diferentes intervenciones. En esta ocasión estamos haciendo el paseo deportivo. ¿Por qué deportivo? Porque tenemos una población enorme de jóvenes que necesita lugares para el sano esparcimiento, para ejercitarse y hacerlo de la manera correcta", expuso Mejía.

El tema de la basura sigue siendo un reto Para la alcaldesa Carolina Mejía, el manejo de los residuos sólidos sigue siendo uno de los grandes retos en la ciudad; aún así está convencida de que la constancia y la educación son claves para avanzar. Y recuerda que no se pueden cansar de recoger los residuos porque entonces no se lograrían los objetivos. Informó que a diario se sacan de los colectores de agua, cientos y miles de plásticos como botellas, bolsas, también colchones, muebles y cualquier tipo de enseres, dependiendo de cuál sea el sector. "Hay varias cosas que nosotros tenemos que hacer de manera integral y una es la educación ciudadana. Yo quiero hacer una campaña y cuando la tenga bien definida voy a venir a tocar las puertas para que nos sumemos todos a ese compromiso, porque yo necesito que la gente sepa primero que con limpiar su frente está generando bienestar colectivo". Mejía recordó sus años de infancia cuando su abuela, nada más leventarse, lo primero que hacía era barrer el frente de la casa con un "tirigüillo", pero lamentó que eso se haya perdido. Y comentó que el Ministerio de Medio Ambiente junto a Obras Públicas, la Alcaldía de Santo Domingo Norte y Salud Pública trabajan en un proyecto que sustituirá el vertedero de Duquesa. "Esperamos que se dé ese nuevo lugar, al que se pueda acceder de manera segura y donde pueda haber una inversión, una renovación del servicio", concluyó la funcionaria municipal.