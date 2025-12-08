Carolina Mejía: "Estoy trabajando con las estrategias para un padrón cerrado"

Carolina Mejía aspira a ser la candidata presidencial del PRM. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

La secretaria general del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Carolina Mejía, informó que para mediados del año que viene se escogerán las nuevas autoridades de esa organización.

Confesó que siente satisfacción porque, durante ocho años ha contribuido con las dos victorias del PRM que llevaron al presidente Luis Abinader al poder, así como a otros compañeros a cargos electivos y hacer de su partido una opción de poder.

Luego de agotar el proceso de escogencia del presidente o presidenta, secretario general y demás cargos del partido se procederá a trabajar en la parte relativa a los candidatos presidencial y vicepresidencial.

Recordó que la Junta Central Electoral (JCE) es la que establece los plazos de los procesos. En este caso será el 3 de octubre de 2027 cuando se hará la convención interna con el padrón cerrado y para ello se inició la campaña "Verifícate" que se difunde por los medios de comunicación.

"Termino mis ocho años de gestión, que me han dado una inmensa satisfacción. Haber acompañado al presidente Abinader y a nuestros candidatos en dos victorias electorales forma parte de mi hoja de vida", expresó durante la entrevista concedida a Diario Libre.

Elecciones 2028

En cuanto a sus aspiraciones presidenciales para las elecciones del 2028, Carolina Mejía dijo: "Las estrategias mías van claramente dirigidas al proceso interno con las características que tendremos, que es un proceso de primarias con padrón cerrado y eso es lo que yo he venido trabajando desde hace un tiempecito muy bien".

Manifestó que siempre le gusta aclarar que, tanto ella como sus compañeros, tienen un compromiso primario con el presidente Abinader de hacer una buena gestión.

Al ser preguntada sobre si sus aspiraciones podrían afectar su labor como alcaldesa, respondió tajantemente que no.

"No chocan en absoluto. Tengo un equipo probado y un manejo efectivo de la ciudad. La confianza que la gente depositó en mí es sagrada y no la voy a defraudar", aseguró.

Reiteró que no renunciará a la alcaldía para dedicarse a aspiraciones políticas, ya que considera un deber culminar el mandato otorgado por los votantes.

Los aspirantes

Hasta ahora los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que han manifestado su intención de ser nominados a la presidencia de la República para los comicios de 2028 son: Raquel Peña, vicepresidenta de la República, y Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional.

También David Collado, ministro de Turismo; Eduardo Sanz Lovatón, director general de Aduanas; Wellington Arnaud, director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa); y Tony Peña Guaba, coordinador de Políticas Sociales de la Presidencia.