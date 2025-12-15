Yerik Pérez: "Hay un terreno fértil para el turismo deportivo solo toca tomar acción y aprovecharlo"

Yerik Pérez, presidente y miembro fundador de la Asociación Dominicana de Turismo Deportivo (Adoturd). ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

El turismo deportivo se ha convertido en una de las tendencias de mayor crecimiento a nivel mundial y la República Dominicana tiene todos los elementos para liderar la región Centroamericana y el Caribe insular. Sin embargo, el país aún no capitaliza su potencial.

Así lo afirma Yerik Pérez, presidente y miembro fundador de la Asociación Dominicana de Turismo Deportivo (Adoturd), quien asegura que el país está ante "su mejor momento" para transformar eventos deportivos en una industria rentable, sostenible y medible.

Aunque a nivel mundial el 10 % del turismo se mueve por el deporte, en República Dominicana apenas 2 % de los visitantes llega motivado por actividades deportivas, según un reciente levantamiento del Ministerio de Turismo.

"Eso habla del gran potencial que nosotros tenemos de capitalizar el turismo deportivo", señala Pérez.

Medir para poder demostrar el impacto

Para Pérez, el primer paso para capitalizar esta industria es medir el impacto económico real de cada actividad deportiva masiva.

Pone como ejemplo Ocean Man, un evento internacional de natación en aguas abiertas que reunió a 1,250 atletas, de los cuales el 82 % eran extranjeros. Sumados a sus acompañantes, generaron más de 3,000 turistas en un solo fin de semana en Bayahíbe.

Pérez explica que cuando se demuestra ese impacto con datos, entonces puedes atraer inversión, justificar apoyo estatal y convencer al sector privado de replicarlo.

Convertir los eventos en experiencias completas

El turista deportivo tiene un gasto promedio mayor que el turista tradicional porque consume restaurantes, hoteles, transporte, actividades extras y cultura local.

Pérez indica que las personas no solo vienen por la competencia, vienen por todo lo que viven fuera de ella, esa experiencia de conocer más allá de la cancha, la localidad y el país donde se disputó el evento.

La región Este ya ha dado señales claras de lo que funciona: PGA Tour, torneos infantiles de béisbol y fútbol, ATP 2050 (tenis), exhibiciones internacionales, y eventos como el Mediterranean International Cup (Barça Academy). Estos eventos llenan hoteles, mueven transporte, y generan consumo local.

Pero Pérez señala que el paso que falta es estandarizar y medir, para luego exportar ese modelo al Norte, Sur y al Gran Santo Domingo.

Béisbol: producto turístico que RD aún no ha empacado

Aunque República Dominicana es potencia mundial del béisbol con 155 jugadores colocados la temporada pasada en Grandes Ligas y alberga academias de las 30 organizaciones de la Major League Baseball, el país no ha capitalizado ese activo como destino turístico.

Pérez explica que en Estados Unidos miles de surcoreanos y japoneses viajan solo para ver el Spring Training (entrenamiento de primavera). Una parte de ese público, dice, estaría dispuesto a venir al país si existiera una propuesta turística estructurada.

Además, las leyendas dominicanas como David Ortiz, Pedro Martínez y Vladimir Guerrero son íconos que internacionalmente generan tanto interés como grandes futbolistas o baloncestistas.

Pérez comenta que el país tiene muchas experiencias turísticas que pueden ser creadas para atraer un público, pero que se necesita un buen mercadeo. Insiste en que República Dominicana es un destino que se puede explotar con enfoque al béisbol.

Pérez entiende que la República Dominicana cuenta con condiciones que se prestan para replicar experiencias exitosas de destinos deportivo como Miami o México.

Casi tres lustros de experiencia en las oficinas de Grandes Ligas en RD Pérez es un abogado egresado con honores en 2008 de UNIBE (donde es profesor) con maestría en derecho corporativo (PUCMM) y especialidad en arbitraje internacional en la Universidad de Miami. Ingresó a la oficina de la MLB en Santo Domingo en 2009 como asistente, pasó por departamentos como el de investigación, y entre 2018 y mayo pasado fungió como director general, los ojos de la liga en el principal suministrador de talento internacional al circuito. A su salida de la MLB fundó Canvas Strategy Consulting y desde junio funge como consejero especial del Senado de la República. Desde la Asociación Dominicana de Turismo Deportivo (Adoturd) promueve iniciativas enfocadas en el desarrollo de la industria deportiva dominicana tanto desde el sector público como del privado.

Las ventajas que ofrece la RD al turismo deportivo

Yerik Pérez apunta como ventajas que tiene la República Dominicana el clima cálido todo el año, la ubicación estratégica en el Caribe, el visado flexible (ingreso con visa europea o estadounidense), playas, montañas y ciudades capaces de albergar deportes muy diversos.

Apunta a que contar con uno de los sistemas aeroportuarios más eficientes del Caribe, con vuelos directos desde Norteamérica, Europa y Sudamérica es un plus que reduce costos, acorta tiempos de viaje y facilita la llegada de atletas, acompañantes y equipos organizadores.

Con más de 90,000 habitaciones y un crecimiento constante, el país ofrece soluciones para atletas, familias, equipos técnicos y organizadores. La hotelería dominicana es un activo estratégico para eventos deportivos.

Destinos como Miches, Pedernales, Punta Bergantín, Bayahíbe y la Costa Norte amplían la capacidad hotelera y permiten que el turismo deportivo se distribuya territorialmente.

Pérez afirma que el país tiene mucho que ofrecer y el año 2026 va a ser sin precedentes en la historia turístico deportiva por la cantidad de eventos de gran magnitud. Pero Pérez aclara que no basta con tener eventos grandes. La clave es convertir esa exposición en negocios repetibles.

El calendario del 2026 —con el Clásico Mundial, el juego Barça–Real Madrid y los Juegos Centroamericanos y del Caribe— será la gran vitrina del país.

´´Hay un momento, hay un terreno fértil, solo toca tomar acción y aprovecharlo´´.

La Adoturd fue creada precisamente para unir lo que antes estaba disperso: federaciones, clubes, hoteles, organizadores, turoperadores y sector público.

La importancia del turismo deportivo ya es reconocida por los actores clave del sector. Prueba de ello es que Asonahores dedicó su Foro Anual de Inversión Turística al tema, con paneles especializados que analizaron oportunidades, retos y el potencial económico del deporte como motor de desarrollo.