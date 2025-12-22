Rafael Santos Badía: "El Infotep impartirá carreras técnicas en politécnicos"

La meta del Infotep es formar a 67 mil técnicos auxiliares y 21 mil técnicos profesionales en tres años. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Rafael Santos Badía, director del Infotep, informó que en enero comenzará el plan piloto de un programa para equipar e impartir talleres técnicos a estudiantes de politécnicos.

El proyecto, que ya comenzó en septiembre para algunos centros, incluirá a 73 politécnicos en su fase de prueba.

En algunos casos los estudiantes recibirán la formación dentro de sus recintos y en otros tendrán que ser trasladados a los del Infotep después de la hora de almuerzo.

La intención es que se comiencen a impartir formación técnico-profesional en supuestos politécnicos que en la práctica no funcionan como tal, y que los egresados obtengan la titulación del Ministerio de Educación (Minerd) y del Infotep.

"Hay 223 centros que se llaman politécnicos y tienen un pobre equipamiento, algunos, y otros, aunque se llamen politécnicos, no están equipados", refiere.

En ese sentido, pretenden convertirlos en verdaderos politécnicos y que comiencen a impartir clases con capacitadores del Infotep.

Al mismo tiempo, Infotep formará a 1,600 profesores del Minerd para especializarlos en formación ténico-profesional.

La meta es formar a 67 mil técnicos auxiliares y 21 mil técnicos profesionales en tres años. Estarán incluidos también los adultos que acuden a la escuela nocturna a terminar sus estudios.

Más centros y recursos

El Infotep opera simultáneamente en centros propios y en los centros operativos del sistema.

Los del primer grupo han sido aumentados de ocho a 63 en los últimos cinco años, mientras los de la segunda categoría se mantienen en 240, según su director.

Los fondos del Infotep, que provienen en su mayoría de los aportes de las empresas, pasaron de 4,063.8 millones de pesos en 2020 a 8,402.3 millones de pesos para 2026, para un incremento de más del 100 %.

Esta ampliación ha sido parte de una transformación de la estructura organizativa que reorganizó la institución, estableciendo nuevas direcciones, departamentos y áreas estratégicas.

Pusieron en marcha una expansión geográfica con la creación de las nuevas direcciones regionales del Cibao Sur, en San Francisco de Macorís, y Oriental, en Santo Domingo Este, con el propósito de descentralizar la oferta. El objetivo, según un documento oficial, es acercar la oferta formativa a comunidades antes desatendidas y optimizar la gestión operativa

