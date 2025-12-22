Rafael Santos Badía: "La tasa de ocupación de los egresados de Infotep ronda el 75 %"

Rafael Santos Badía, director del Infotep, dice que el éxito de la institución se debe a una dinámica tripartita. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

Los egresados del Instituto de Formación Técnico Profesional (Infotep) tienen una alta posibilidad de insertarse en el mercado laboral gracias al enfoque práctico de la formación que reciben y a la vinculación que mantiene la institución con las empresas privadas.

El director de esa entidad, Rafael Santos Badía, asegura que la tasa de empleabilidad de sus egresados está entre el 75 % y el 85 %, según la modalidad formativa, mientras que una alta proporción se autoemplea.

Santos describe una dinámica tripartita (Gobierno, empresas y empleados) que ha sido exitosa en administrar el Infotep, mantenerlo alejado de la política, y hacerlo efectivo en la preparación de los recursos humanos que requiere la industria nacional.

"No ha habido una acción hacia el interior del Infotep de politización, lo que permite que esta institución esté formada básicamente por colaboradores técnicos", señala.

Nuevas demandas

Para mantener actualizada su oferta formativa frente a los cambios tecnológicos, el Infotep creó el 23 de junio 2025 su Observatorio de la Formación Técnico Profesional, orientado a facilitar la identificación de necesidades del mercado laboral en nuestro país.

Desde esta plataforma se puede obtener información del mercado laboral por ocupación y por sector de actividad económica, proyecciones de la demanda de habilidades, información sobre los programas de capacitación que ofrece el Infotep e información geográfica de las regionales, entre otros datos. Como parte de ese esfuerzo, el Infotep ofrece 117 carreras de la llamada Industria 4.0 y 83 en áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés), entre otros 605 programas formativos.

Formar a los empleados del polo turístico de Pedernales El Infotep se propone formar a los 31 mil empleados que requerirán las empresas del polo turístico que impulsa el Gobierno en Pedernales. Los trabajadores serán oriundos de esta provincia y de las otras tres que componen la región Enriquillo: Barahona, Bahoruco e Independencia. Harán lo mismo en la región El Valle: San Juan, Azua y Elías Piña. Para esto comenzará a operar entre febrero y marzo la Escuela de Hotelería y Turismo que se construye en Barahona en el antiguo hotel Guarocuya. "En los 72 hoteles que operan en el polo Punta Cana, Bávaro, Macao y Uvero Alto, provincia Altagracia, el Infotep forma el personal, desde los que lavan los platos hasta lo que atienden el frente del hotel", explicó el director del Infotep, Rafael Santos Badía.

Desafíos de la IA

Respecto a los desafíos que presenta el uso de la inteligencia artificial con las proyecciones de que se pierdan millones de empleos, el director del Infotep está confiado en que el mercado se adaptará y que también se crearán otros puestos de trabajo.

"Eso es para ocuparse y no para preocuparse, porque en 200 años se han dado cuatro grandes revoluciones científicas y ninguna ha sido para peor", afirma.

En el balance de su gestión, el funcionario calcula que entre agosto del 2020 y octubre del 2025 se capacitaron cientos de miles de personas en 230,873 acciones formativas, donde una persona hace más de un curso. El Infotep ha impartido formación técnico-profesional a 71,018 reclusos de 30 centros penitenciarios que operan en todo el país. El 87 % son hombres y el 13 % son mujeres. Santos sostiene que esa entidad destina a las zonas francas el 35 % de sus recursos económicos como parte de un acuerdo para devolver a las empresas el aporte que hacen a la institución.

"En cuanto a la formación de esos empleados para que aprendan esa nueva tecnología, el Infotep tiene una capacitación permanente. En cada centro de zona franca hay un centro de Infotep".

"Participaremos en diseño, corte y empaque de semiconductores" El director del Infotep precisó cuál podrá ser la participación de la República Dominicana en la industria de los semiconductores. Rafael Santos Badía aclaró que el país no producirá estos dispositivos, pero podrá participar en su cadena de comercialización. "Nosotros no vamos a ser fabricante de chip. Nosotros vamos a participar en diseño, corte y empaque de semiconductores y para eso estamos preparando a nuestra gente, y vamos a tener éxito", explicó.Reveló que las autoridades ya han firmado acuerdos con empresas tecnológicas como Microsoft y Huawei para certificar a sus profesores, y que el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) está encargado de coordinar todo este proceso. "Aquí se empaca la carga de muchas empresas y de aquí se va a los mercados. Y lo mismo va a pasar con los semiconductores que podían venir aquí, se pueden diseñar, se podrán empacar, se podrán, incluso, cortar. Ahora, fabricar no, porque eso es otro componente", acotó. La subdirectora de Infotep, Maira Margarita Morla Pineda, aclara que la formación en electrónica y en electricidad industrial es básica para las personas que se formen en semiconductores y chips.ChoferesPara renovar u obtener una nueva licencia de conducir los choferes del transporte público deben agotar 14 horas de formación en valores humanos, como parte de un acuerdo del Infotep con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant)."Mediante ese acuerdo nosotros le damos buena conducta como ciudadano, cómo conducir sin temeridad, cómo manejarse con las autoridades, cómo atender a los clientes", detalla. También trabajan con la Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrado) para la formación de 500 camioneros. Además, buscan reducir el déficit de mano de obra especializada para operar máquinas pesadas. Para eso crearon varios centros.