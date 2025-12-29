La Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar está preparada para asumir la atención médica de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, evento que del 24 de julio al 8 de agosto de 2026 reunirá a miles de atletas, jueces, delegaciones y visitantes extranjeros en las competiciones de 37 disciplinas.

"En toda la historia del deporte olímpico no ha habido un solo evento que no haya tenido serios problemas de medicina. Esperamos recibir cerca de 14 mil visitantes y alguno habrá de enfermarse", afirmó el doctor José Joaquín Puello, presidente del complejo hospitalario y pasado presidente durante 20 años del Comité Olímpico Dominicano .

"La inversión ya la hicimos, las herramientas, los equipos de apoyo nosotros los tenemos. No hay que comprar nada. La Ciudad Sanitaria es el hospital público de mayor nivel. No solamente en términos de la infraestructura y equipos médicos, sino también de la infraestructura humana, que a fin de cuentas es la que más importa. Es esencial", resaltó.

Puello aclaró que, aunque la Ciudad Sanitaria será el hospital central, en algunas especialidades, tal como la ortopedia, recibirá refuerzo de personal del Hospital Ney Arias Lora y del Darío Contreras. Otra de gran demanda en estos juegos es la gastroentelorogía, por posibles intoxicaciones alimentarias fruto de una inadaptación a la dieta local.

Citó como una gran ventaja la existencia del helipuerto, que permitirá movilizar a jugadores que requieran atención desde localidades como Cabarete o Bonao, provincia Monseñor Nouel, donde se practicará vela y remo; así como la habilitación (en caso de incendios) de la Unidad de Quemados, del tamaño de una cancha de fútbol.

"Estamos preparados para recibirlos y atenderlos como se merecen", recalcó.

El doctor reconoció que les tomó tiempo contratar a las enfermeras del hospital porque por cada médico tiene que haber de cuatro a cinco enfermeras, "pero ya las hemos reclutado".

A pesar que el Ayuntamiento del Distrito Nacional ya inició un plan de embellecimiento del entorno, Puello dice que queda pendiente reestructurar la viabilidad en las calles alrededor del hospital. De igual modo, mejorar la falta de estacionamientos, hecho que entiende solo se logrará con la expropiación de terrenos por parte del Estado.

El especialista propone como solución inmediata el uso de carritos de golf que trasladen a los pacientes desde y hasta la estación de metro más cercana en la avenida Padre Castellanos.

"Los grandes hospitales del mundo tienen que tener un entorno higiénico. La infección viene generalmente del entorno", dijo.

Plena capacidad en enero

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/27/01092025-ciudad-sanitaria-2-9dee57a2.jpg Vista del edificio donde opera el Hospital Clínico Quirúrgico en la Ciudad Sanitaria. (ARCHIVO DL)

Puello adelantó que para los primeros días de enero estará en total funcionamiento el hospital clínico quirúrgico que lleva su nombre, el cual fue inaugurado el pasado mes de septiembre, con una inversión de 3,207 millones de pesos.

"La Ciudad Sanitaria debe andar recibiendo cerca de 5,000 visitantes en este momento, pero mucho cuidado, que cuando se abra ya full en unos días el Clínico Quirúrgico, me temo que vamos a llegar cerca de 10,000 personas por día", vaticinó.

El buen funcionamiento del hospital estaría complementado con las Unidades de Atención Primaria, que en el caso de la Ciudad Sanitaria serían necesarias unas 29. En la actualidad hay cerca de una docena disponibles.

"Hay que incrementarlas para que el cúmulo de pacientes que va a los hospitales disminuya y solamente internar o tratar a aquellos que necesitan un hospital de tercer o cuarto nivel. Es una tarea más de educación y cultura. El dominicano piensa que si no va a un hospital o a una gran clínica no lo atienden", opinó.

La inteligencia artificial no podrá reemplazar la calidez humana Al preguntarle sobre los avances tecnológicos en materia de Inteligencia Artificial (IA), el doctor José Joaquín Puello afirmó que una máquina nunca podrá reemplazar la calidad humana del médico tratante. "¿Cómo la computadora fría le puede dar un abrazo a la mamá de un niño que acaba de morir en el quirófano? La computadora nunca va a salir de ese marco y va a llorar con ella, eso no va a ocurrir", abundó. A pesar de eso, reconoce que la IA es de vital ayuda en la interpretación de los análisis, en la lectura de las imágenes y en conocer de una forma más extensa el diagnóstico diferencial de una enfermedad. "La conducta humana trabaja por repetición, hay cosas que nosotros pasamos por alto", comentó el especialista.

Educar a la población a comer sano y balanceado

Hasta hace unos años, la principal causa de fallecimientos en el país era la muerte infantil por infecciones, situación que hoy día ha sido sustituida por las enfermedades cardiovasculares.

El neurocirujano reflexionó sobre el estilo de vida que se lleva en la actualidad y cómo incide en la ocurrencia de infartos y derrames cerebrales.

"Hay que educar a la gente en cuanto a la ingesta de los alimentos, educación en salud. ¿Qué usted come? ¿Hace ejercicio? ¿Usted consume demasiados hidratos de carbono, demasiado grasa? Hay que balancear la dieta", planteó.

Y a pesar de que han pasado cinco años, Puello sostiene que el Covid es en gran medida uno de los responsables en ese incremento en las enfermedades cardiovasculares.

"Se pensaba que todo era pulmonar. No, el Covid es una microangiopatía, de los micro vasos, con microembolismo. Traducido al español coloquial, significa que el virus ataca el cuerpo entero: riñón, hígado, intestino, cerebro, corazón, pulmón, entero lo ataca", detalló.

Aquí se suma una tercera causa: la diabetes.

"La diabetes es un enemigo silencioso, no te avisa hasta que un día empieza el hormigueo en los pies y el hambre no se te quita", subrayó.

Finalmente, recordó que la buena salud no solamente física, sino también mental.

"Ahora vamos hacia lo fácil, hacia lo que nos da placer instantáneo y aumenta el nivel de dopamina y de la oxitocina en el cerebro", aseveró.

Caso Senasa

Sobre la actual situación del Seguro Nacional de Salud (Senasa), el doctor recordó que para los hospitales públicos, "Senasa es la principal fuente de mantenimiento desde el punto de vista económico".

"Esto que ha pasado, obviamente nadie lo esperaba. Hay que dejar esto en manos de la justicia y que la justicia resuelva lo que tenga que resolver, enderezar el barco. No nos queda de otra", consideró.

Dijo que la Ciudad Sanitaria se vio afectada por retrasos en los pagos, los cuales ya empezaron a ser restablecidos.