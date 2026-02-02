Marichal: "Que prohíban firma de 16 años. En mi época firmábamos con 20 y jugábamos 10 años en MLB"

Juan Marichal exhibe la forma del agarre de su lanzamiento mortal, el screwball. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

Un telegrama llegó a la casa de Juan Antonio Marichal Sánchez, en Laguna Verde. Después que lanzara en un partido contra la Fuerza Aérea Dominicana fue requerido para formar parte del equipo de ese cuerpo a solicitud de Ramfis Trujillo. Bastó verlo lanzar un juego para ser reclutado.

Y así comienza la travesía de una estrella que es inmortal en EE. UU. Y, claro, también aquí. Y para fortuna del béisbol dominicano, todavía tiene mucho que mostrar, enseñar y defender, en especial por los peloteros jóvenes, más allá de los 16 años.

Una de esas enseñanzas es una petición clara a las autoridades gubernamentales: "Que prohíban la firma a los 16 años", dijo Marichal, el protagonista invitado de Diálogo Libre. "En la época de nosotros firmábamos hasta de 20 y eran Grandes Ligas por 10 años".

Hasta el 2019 el período de firmas internacionales arrancaba el 2 de julio, pero desde el 2021 a causa del COVID-19 se fijo el 15 de enero como la fecha de inicio hasta el 15 de diciembre. Pero la edad se ha mantenido invariable: 16 años.

Ese número es el que el "Monstruo de la Laguna Verde" pide a las autoridades que se revise. "¿Y por qué esos jóvenes ahora de 18, 19 y 20 no tienen oportunidad? No los firman. ¿Y tú sabes el talento desperdiciado que hay ahí?".

"Si tú te dedicas a algo, trata de ser el mejor. Si tú das el 100 % en lo que tú haces, dicen los americanos, ´It´s no question to ask´, pero si juegas de forma displicente, entonces hay preguntas que hacer" Juan Marichal Inmortal del béisbol “

En contraposición a eso, peloteros cubanos rubricaron sus firmas con más de 20 años: José Abreu (debut en MLB a los 26 años), Liván Hernández (21), Yoenis Céspedes (26), Álex Guerrero (27), José Contreras (31), y en un caso especial, Orlando -El Duque- Hernández pactó con unos 32 años.

Un caso interesante aquí fue la firma de Jean Carlos Henríquez (32 años), jugador de las Águilas y de Santiago en la Liga de Verano.

Menciona peloteros que antes eran firmados a los 18 años. "¿Y por qué una regla tiene que abolir la otra? Y no permitirles a esos jóvenes que son súper atletas que les tomaría menos tiempo para llegar a Grandes Ligas. Porque un niño de 16 años todavía ni sabe qué puede hacer y qué no. Pero uno de 18 sí ya tiene idea", dijo.

Y para cerrar este inning dejó caer su pesado lanzamiento, un "screwball" al Comisionado de Béisbol, Junior Noboa: "Que se ponga las pilas".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/02/imagen-300126--dl-con-juan-marichal-031-05f282ce.jpg Juan Marichal (DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO)

Dejar los egos en el CMB

Para la grabación del sonado tema "We are the world", fue colocado un letrero a la puerta del estudio: "Deja aquí tus egos".

Marichal todavía recuerda, con lucidez, la derrota dominicana ante Países Bajos, en el Clásico de 2009. "Óigame, eso dio vergüenza", señala.

Ahora sugiere celebrar como él lo hizo en el CMB de 2013, en el que el país terminó invicto. "Jugamos a la altura como debemos jugar los jugadores dominicanos. Pusieron de su parte".

Es lo que plantea el legendario lanzador, acompañado de que renuncien a los egos. "Seguro", dice. Para esta edición (marzo, 5-17) "yo les exhorto a ellos a jugar de esa misma forma" como en 2013.

Ante los egos, reconoce que el pelotero tiene su "orgullo", lo cual no es una adversidad. "Yo diría que hay que tener orgullo de lo que tú haces. Si tú te dedicas a algo, trata de ser el mejor", eso significa entregar todo. "Si tú das el 100 % en lo que tú haces, dicen los americanos, "It´s no question to ask" (no hay que preguntar qué hacer), pero si juegas "de forma displicente, entonces hay preguntas que hacer", enfatiza la leyenda quien solo vistió la camiseta dominicana en una ocasión, en el Mundial juvenil de 1956 donde fue subcampeón.

Algo más de Juan Marichal Datos sobre el legendario lanzador Comida favorita: sancocho. Hoy día está más limitado con la ingesta Café negro con leche: negro descafeínado Música favorita: Jhonny Ventura, Juan Luis Guerra, Hermanos Rosario Películas: las de Clint Eeastwood; El Padrino, Cara Cortada Playa, río o montaña: el río y montaña. Otra pasión: la pesca, desde puente de Haina a Palenque. Buceaba. Peloteros muy cercanos: los hermanos Alou, Manny Mota y, entre otros, de fuera, Orlando Cepeda y David Concepción.

Los pitcheos de Marichal

La recta en cuatro costuras es uno de los cuatro lanzamientos con los que Marichal dominó las Grandes Ligas y, ¡claro¡, la liga dominicana, en la que completó 32 partidos para el Escogido.

La curva, con el mismo agarre. El slider, el agarre, un poco fuera del centro (off center).

Y aquí viene el grande, que le permitió acumular 243 triunfos en 16 campañas y ser el más ganador de los 60: el screwball.