Grupo Velutini: "Logramos que las casas matrices entiendan lo sofisticado del público dominicano"

Luis Emilio y Emiliana conversaron sobre la trayectoria del Grupo Velutini en un Diálogo Libre. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

La afiliación cultural caribeña y el potencial de un nicho de mercado aún sin explotar en Santo Domingo fueron decisivos para que, hace más de 16 años, el Grupo Velutini escogiera a Santo Domingo como su próxima residencia, ante las perspectivas políticas y económicas cada vez más desfavorables de su país de origen, Venezuela.

Reducir este paso solo como una movida de capitales hacia destinos más promisorios sería acortar, por mucho, la experiencia de toda una familia de éxito en el sector financiero, inmobiliario y comercial que se vio forzada a dejar Caracas para aprender de otra cultura, otras experiencias y repensar su modelos de negocios en tierras para entonces ajenas a ellos, a finales de la década del 2000.

"A mí me sacaron del país llorando", confiesa Emiliana, una de los tres hijos de Luis Emilio Velutini, fundador del Grupo, al saber que dejaría atrás a Venezuela. "Me dijeron que era mínimo por dos años y máximo por cuatro; ese fue el discurso para convencerme. Ya van 16", narra ahora con una sonrisa.

Así, la actual directora de Relaciones Públicas de la compañía aceptó mudarse con su esposo y su hija de seis meses a la República Dominicana, siguiendo el mismo camino de su padre, su madre, sus dos hermanos y sus dos cuñados.

Para entonces, Emiliana no imaginaba que contribuiría a erigir una marca insignia que transformaría por completo la experiencia de consumo en las plazas comerciales y reimaginaría el urbanismo del Polígono Central, con la apertura de Blue Mall.

Tampoco que la elección de su familia se materializaría en más de 15 marcas que conforman el Grupo y más de un millón de metros cuadrados construidos a nivel nacional –incluyendo 3,000 unidades residenciales en Santo Domingo, Puerto Plata y Punta Cana–, a través de los cuales han podido generar más de 700 empleos directos y más de 15,000 indirectos desde que llegaron a la República Dominicana.

Abriéndose paso en el centro de la ciudad

Al reasentamiento de la empresa familiar le precedió un meticuloso estudio de mercado en los países de Sudamérica y el Caribe para determinar en cuáles otras nacionales el Grupo Velutini tendría más oportunidades de éxito.

Hicieron un estudio en el 2007 para analizar el patrón de consumo en la República Dominicana y dieron con un dato revelador: comparado con sus pares de la región, al dominicano es uno de los que más le importa la ropa de marca que usa; concretamente, al 83 % de las mujeres y al 75 % de los hombres, un dato que aseguran no ha de ser muy distinto hasta ahora.

"Eso llevó a que este (República Dominicana) fuese un mercado que evaluáramos como una opción muy real", asegura Luis Emilio Velutini hijo, director ejecutivo (CEO, siglas en inglés) del Grupo Velutini.

Con su expertiz en el desarrollo de centros comerciales, la familia empresarial identificó que tanto la oferta de plazas comerciales como de tiendas que ofrecían artículos de lujo en el país escaseaba. "República Dominicana para nosotros fue un destino no brainer (obvio, en español) porque había muchísima oportunidad; muchísimo que podíamos aportar", agrega Emiliana.

Con esta visión, el corporativo dio paso al desarrollo de Blue Mall, inaugurado en el 2010 en el corazón del Polígono Central: la intersección entre las avenidas Winston Churchill y Gustavo Mejía Ricart, tras la adquisición de los terrenos del icónico parque de diversiones Arcadas.

Un público sofisticado

Pensado como una gran plaza comercial de lujo, Blue Mall rompió los paradigmas en la capital, transformando la experiencia de compra de sus visitantes y sirviendo de referencia para que otros inversionistas aprovecharan un segmento de mercado ávido de consumidores que estaba, hasta ese momento, desatendido.

Tras la apertura de Blue Mall, se inauguraron otras plazas comerciales como Ágora Mall, Sambil y Galería 360. Su presencia se notaba en el descenso de consumidores en Blue Mall "de manera relevante".

Sin embargo, lejos de generar preocupación a la compañía, el Grupo Velutini vio que era el momento de enfocarse de lleno en ofrecer marcas de calidad y una experiencia más personalizada.

"Todos los días estamos incorporando marcas nuevas; cada vez que abre una tienda nueva, caminas por Blue Mall y te sientes en cualquier parte del mundo (...); estamos trayendo las mejores marcas del mundo a la República Dominicana." Luis Emilio Velutini hijo, CEO de Grupo Velutini. “

"Eso (la apertura de otros centros) liberó mucho al final del día. Si tú vas a comprar lujo, tú no quieres 45 personas en la tienda; tú quieres un pasillo relativamente vacío. A Ágora Mall le va bien, a 360 muy bien, a Sambil, también. Había mercado para todos", asegura Luis Emilio.

En su tercer año de operaciones, Blue Mall vaciaba algunos de sus locales comerciales. Mientras se rumoreaba que la plaza perdía terreno por la competencia, sus ejecutivos negociaban en el exterior con marcas de renombre para que se motivaran a abrir su primera sucursal en la República Dominicana.

La gestión llevó al éxito de la apertura de tiendas como Saint Laurent, Louis Vuitton, Madison o Dolce & Gabbana –que ya ha ampliado tres veces su local para elevar los estándares de su sucursal en el país e incorporar más mercancía–.

"Hemos logrado que las casas matrices entiendan lo sofisticado del público dominicano. Antes, el público dominicano estaba acostumbrado a viajar y, esas casas, acostumbradas a recibir a los dominicanos en Madrid, Miami o Nueva York. Nunca le habían puesto la lupa a Dominicana para invertir ellos como marca", resalta Emiliana.

Tanto Luis Emilio como Emiliana aseguran que el orgullo de la empresa es que todas las tiendas en Blue Mall han sido aperturadas desde su casa matriz y se mantienen en conversación con negocios de otras latitudes para que abran sus puertas en el país.

"Todos los días estamos incorporando marcas nuevas. Cada vez que abre una tienda nueva, caminas (por Blue Mall) y te sientes en cualquier parte del mundo (...), estamos trayendo las mejores partes del mundo a la República Dominicana", enfatizó Luis Emilio Velutini.

Expansión

El éxito del modelo de negocios del centro comercial, orientado a un público que valora el lujo, daría paso a que el centro comercial abriera su primera sucursal en las afueras de la capital en el 2017, el Blue Mall Puntacana, tras una asociación 50-50 con el Grupo Puntacana.

La sucursal llegó en momentos en los que la marca del centro comercial seguía fortaleciéndose tras tres años de integrar el JW Marriott Hotel a sus instalaciones, el primer complejo turístico de la marca en la capital, con una oferta orientada a los viajeros de negocios.

Hoy día, el concepto de Blue Mall y la visión de desarrollo inmobiliario del Grupo Velutini han permitido la expansión de la marca a través de la construcción del Blue Mall Residences y el Blue Mall Luxury Suites, dos apartahoteles de lujo que formarán parte del World Trade Center Santo Domingo.

Desarrollo inmobiliario

Como parte de sus inversiones en el país, el Grupo Velutini ha construido 3,000 viviendas: desde unidades de lujo –como el proyecto Villa Marina, en Cap Cana, con 23 apartamentos– hasta viviendas de bajo costo para la clase media –que rondan los 100,000 dólares–.

Ejemplos dentro de este último segmento están los proyectos Jardines del Pueblo Bávaro – con 130, 280 y 786 unidades habitacionales, respectivamente– y el Green One Punta Cana I y II –con 35 y 64 apartamentos–. En Puerto Plata está el Green One Playa Dorada, –con dos edificios que tienen entre 400 y 490 unidades— y Gardens, un proyecto en desarrollo con 600 unidades.

Para los próximos cinco años, la empresa tiene en agenda la construcción de seis nuevos proyectos que sumarían más de 3,000 viviendas y más de 150 comercios.

"Somos una empresa dominicana" Dieciséis años después de haber elegido un nuevo hogar, la familia Velutini se ha enraizado en la República Dominicana, país con el cual han desarrollado apego y afecto. En momentos en los que Venezuela vive una transición política influenciada por los Estados Unidos, la idea de volver genera sentimientos encontrados en la familia: parte de sus seres queridos siguen en Caracas.Con la visión puesta en el presente, Luis Emiliano Velutini asegura que continuará en la República Dominicana: aquí están sus allegados, amigos, los amigos de sus hijos, su círculo más cercano y los negocios del Grupo.A pesar de estar negada al principio, cuando Emiliana Velutini piensa en la posibilidad de retornar a Venezuela lo siente como "volver a emigrar".Con firmeza, expresa que se quedará en la República Dominicana, país con el que ha desarrollado fuertes lazos y uno del que el Grupo Velutini se ha convertido en embajador, a través de las alianzas y acuerdos internacionales con otras empresas que también depositan su confianza en el país. La ejecutiva lo resume en una frase: "Somos una empresa dominicana".