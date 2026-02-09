Luis Emilio Velutini: “Vemos un riesgo potencial” en la alta oferta residencial en la región este

Luis Emilio Velutini, director ejecutivo y CEO del Grupo Velutini, durante el Diálogo Libre. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

El director ejecutivo y CEO del Grupo Velutini, Luis Emilio Velutini, advirtió que el mercado inmobiliario de la zona este del país atraviesa un proceso de crecimiento que, en determinados sectores, ha derivado en una sobreoferta de proyectos residenciales que podría representar un riesgo en el mediano plazo.

Además de inversiones en plazas comerciales y edificios de oficinas comerciales, el Grupo Velutini ha construido 3,000 unidades residenciales en Santo Domingo, Puerto Plata y Punta Cana. El empresario señaló que el principal desafío no radica únicamente en el volumen de desarrollos en ejecución en el este a nivel general, sino en la capacidad real de los compradores para asumir las entregas de las unidades.

Indicó que, en la actualidad, una parte significativa de los adquirientes formalizó sus compras en un contexto marcado por estímulos económicos derivados de la pandemia, los cuales ya no se encuentran vigentes.

“Lo vemos desde bajos costos, clase media y de lujo. La gente no está en recibir las propiedades”, expresó durante su participación en el Diálogo Libre de este periódico.

Explicó que, aunque el Grupo Velutini no ha experimentado una disminución en sus ventas, esta situación ya se manifiesta en otras empresas del sector y podría convertirse en un problema de mayor alcance.

“Reglas claras”

El ejecutivo señaló que el sector inmobiliario contempla la necesidad de establecer algún tipo de regulación para las plataformas de alquiler de corto plazo, como Airbnb, al considerar que actualmente compiten en condiciones desiguales frente a otros actores del mercado.

Indicó que la región este cuenta con más de 60,000 habitaciones destinadas al alquiler de estancias cortas, frente a unas 50,000 unidades ofrecidas por la industria hotelera tradicional.

Piantini y la ciudad

Al referirse al Piantini, en el Distrito Nacional, indicó que, pese a la percepción generalizada de saturación, el sector todavía cuenta con espacios y oportunidades por explorar. Explicó que se trata de una zona que continúa atrayendo demanda residencial, impulsada por su ubicación, su oferta de servicios y un estilo de vida urbano atractivo para nuevos residentes.

A su juicio, este proceso responde a una transformación natural del tejido urbano y del perfil de quienes habitan la zona.

Lentitud en los permisos para la construción El representante del Grupo Velutini afirmó que uno de los principales retos que enfrenta el sector inmobiliario no es la cantidad de permisos requeridos, sino la lentitud con la que estos son procesados por las instituciones correspondientes. “Creo que lo único por lo que podríamos verdaderamente quejarnos es que es difícil obtener todos los permisos, aun cuando tengas todo conforme a las reglas”, concluyó el empresario. Luis Emilio Velutini explicó que, aún cuando los desarrolladores cumplen con todos los requisitos establecidos por la normativa vigente, obtener las autorizaciones en un plazo razonable continúa siendo un desafío que afecta la ejecución oportuna de los proyectos.