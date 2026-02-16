Directivos del Instituto Dermatológico: "La incidencia en carcinoma de piel ha ido aumentando"

Los doctores Luisa González de Bogaert, Víctor Pou y Emma Guzmán hablaron sobre patologías de la piel. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

Cada día, entre 800 y 1,200 personas visitan la sede central del Instituto Dermatológico Dominicano y Cirugía de Piel Dr. Huberto Bogaert Díaz (IDCP), en el barrio María Auxiliadora.

Solo el año pasado, la institución atendió 230,000 pacientes a nivel nacional, una cifra que lo posiciona como uno de los centros especializados con mayor volumen de consultas en el sistema de salud dominicano.

En medio de esa alta demanda de servicios, uno de los temas que más preocupa a sus especialistas es el incremento en los casos de cáncer de piel, particularmente después de la pandemia.

Esta tendencia no solo se refleja en la percepción de sus directivos, sino también en las cifras más recientes: en 2025, se evaluaron 2,670 pacientes con lesiones sospechosas, de los cuales, 460 fueron tratados por cáncer de piel.

"Hemos visto que la incidencia en carcinoma de piel ha ido aumentando de una forma no alarmante, pero sí cuidadosa, que tenemos que tener cierta vigilancia al respecto", indicó la doctora Luisa González de Bogaert, directora adjunto y jefa de cirugía del Instituto.

460 Pacientes de 2,670 examinados en el Instituto Dermatológico durante el año 2025 fueron tratados por cáncer de piel.

"Definitivamente, el mundo cambió después de la pandemia. La presentación de los carcinomas postpandemia ha ido en aumento y de una forma más florida, más diversa, más agresiva", puntualizó la especialista.

La dermatóloga explicó que décadas atrás, el paciente sospechoso solía tener la tez blanca, pelo claro, y ojos claros, prototipo que ya ha cambiado, pudiendo afectar a cualquier tipo de piel.

"Llama la atención que son pacientes jóvenes, antes se veían pacientes ya de la tercera edad", intervino Víctor Pou Soares, director general del centro.

Como parte de sus programas preventivos, la institución impulsa jornadas educativas y de detección durante todo el año, con énfasis previo al Día Mundial del Cáncer de Piel, cada 13 de junio. Asimismo, recomienda vigilar los lunares bajo la regla ABCD: cambios en aspecto, borde, color y diámetro.

El centro cuenta con dermatoscopios y estudios histopatológicos para garantizar que toda lesión tumoral extirpada sea analizada, reduciendo riesgos de diagnósticos incompletos.

"Toda lesión tumoral debe de ser vista histológicamente para un complemento, porque si usted quita una lesión y no le hace biopsia, no tiene la seguridad de qué usted eliminó y puede evolucionar de una forma maligna", aseguró Emma Guzmán, presidenta del Patronato de Lucha Contra La Lepra.

Sus 60 años de curar y formar A lo largo de sus seis décadas, el Dermatológico ha consolidado un modelo de servicio como institución privada sin fines de lucro, enfocado en la recepción de 20 seguros médicos y asistencia en sus nueve sedes: Santo Domingo, San Cristóbal, Barahona, San Pedro de Macorís, La Romana, Higüey, Santiago y Valverde y Puerto Plata; invirtiendo más de 13 millones de pesos en exoneraciones a 38,000 pacientes de escasos recursos. El IDCP busca seguir fomentando sus avances tecnológicos, destacándose ya la implementación de historias clínicas digitales y equipos modernos, como los que exhibe el departamento de Tricología o láser para las várices. Este 2026, estrenará una nueva unidad en La Romana con un radio de 30 mil pacientes al año. En sus 60 años, el IDCP ha formado 410 dermatólogos.

Reducción de la lepra

Otro de los mayores aportes del Dermatológico ha sido la dirección del Programa Nacional de Lepra.

En 2025, se diagnosticaron 89 casos, una cifra que, aunque activa la vigilancia epidemiológica, refleja la efectividad de este programa, totalmente gratuito, que incluye la entrega de medicamentos. Además, ofrece apoyo psicológico, fisioterapia y calzado especial si hay deformidades.

"La lepra es un bacilo y es contagiosa. El logro del programa ha sido porque el paciente se toma el medicamento supervisado por el inspector. Es un tratamiento de control directo", precisó Guzmán.

"En estos 60 años, hemos logrado disminuir más de un 95 % de los casos que existían de lepra en el país y estamos al borde de lograr su eliminación y recibir de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) el certificado en algunas provincias ya libres, con ausencia de lepra", comentó el doctor Pou Soares.

El especialista hizo énfasis en que, aunque es contagiosa, se puede dilatar hasta 20 años en manifestarse. Barahona y la Línea Fronteriza son las zonas focales. "Ese es el problema, los casos que se dejen hoy, dentro de 15 o 20 años es que vamos a diagnosticarlos", añadió.