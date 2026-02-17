José Graziano da Silva: "Hoy en día el hambre está en las metrópolis"

José Graziano da Silva, exdirector de la FAO, pondera las políticas sociales como medida contra la pobreza. ( DIARIO LIBRE/ NELSON PULIDO )

En octubre de 2001, el brasileño José Graziano da Silva fue uno de los impulsores de Hambre Cero, el programa que sacó a más de 40 millones de personas de la pobreza en Brasil, basado en agresivos planes de políticas públicas a favor de las clases más vulnerables.

Debido al éxito del proyecto, el agrónomo y escritor ocupó, entre 2006 y 2011, la representación regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), organismo del que más tarde pasó a ser su director general, en el período 2011-2019. Previamente, en 2003, fue ministro de Seguridad Alimentaria en Brasil.

Nacido en Estados Unidos, ciudadanía a la que lamenta haber renunciado pese a conservar la italiana, se encuentra en República Dominicana, donde reflexiona sobre cómo se ha comportado el hambre 25 años después de la ejecución del programa, el cual fue replicado con éxito en otros países de América Latina y el Caribe.

"Antes, el problema del hambre era no comer... Hoy día, el problema es la mala alimentación" José Graziano da Silva Exdirector de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) “

"En aquel entonces nos enfrentábamos a un hambre rural. En cambio, hoy día el hambre está en las metrópolis", advierte, y cita a la población más vulnerable: personas en situación de calle, grupos que consumen drogas y quienes padecen problemas mentales. Graziano da Silva entiende que esto complica aún más la respuesta de las autoridades.

Otro aspecto, señala, es que "antes, el problema del hambre era no comer, que era lo típico de las zonas pobres; hoy día, el problema es la mala alimentación". En ese sentido, advierte que todos los programas de combate al hambre deben contemplar acciones contra este fenómeno. "Hoy día el tema de comer mal es muy importante... es mucho más complicado que dejar de comer".

Te puede interesar La FAO cita avances contra el hambre en el país y alerta sobre los niveles de obesidad

El agrónomo y asesor elogia cómo los gobiernos han aumentado la capacidad de producción de una forma "fantástica", pero no así la calidad, la cual considera que se ha deteriorado notablemente. Cita como causas el uso de químicos en la producción, los bajos nutrientes, los aditivos y los ultraprocesados, factores que están provocando el aumento de enfermedades no transmisibles, como la diabetes y el cáncer.

Durante un Diálogo Libre, Graziano da Silva manifiesta que la seguridad alimentaria demanda la integración del mayor número posible de instituciones, además del Ministerio de Salud Pública. Compara que solo en Brasil unas 39 entidades gubernamentales se encargan de garantizar una buena alimentación a la población.

Conferencia en el Palacio Nacional

En ese sentido, hoy, a las 10:00 de la mañana, dictará una conferencia en el Palacio Nacional sobre "Erradicación del hambre y seguridad alimentaria: la experiencia de Brasil", en la que compartirá cómo su país logró reducir el hambre y se convirtió en un referente internacional en seguridad alimentaria.

Entre los puntos que abordará, según un comunicado del Ministerio de la Mujer, figuran el fortalecimiento del sistema alimentario, el auge de la agricultura familiar y la producción local, los programas de protección social y el acceso equitativo a alimentos de calidad, entre otros.

Antes de esta visita, la última vez que Graziano da Silva estuvo en el país fue durante el terremoto de Haití, en 2010. En esta ocasión, agotará una agenda hasta el 22 de febrero, reuniéndose con autoridades y actores que luchan contra el hambre.

Políticas públicas, la receta

Luego de conocer pequeños pueblos marcados por la pobreza en Brasil, el especialista lideró el equipo que puso en marcha el programa Hambre Cero, basado en políticas públicas, generación de empleos, mejora del salario mínimo y control de precios de la canasta básica.

Además, las medidas se enfocaron en grupos vulnerables, como las embarazadas y los niños, que requieren políticas específicas. El resultado: 40 millones de personas salieron de la pobreza luego de 14 años de implementación del plan.

Graziano da Silva defiende la tesis de que los gobiernos no deben temer a aumentar los programas sociales, ya que el retorno de la inversión es inmediato.

Muchos de los planes del proyecto Hambre Cero de Brasil se implementaron y aún se aplican en República Dominicana, señala el agrónomo. Por ejemplo, recuerda que en la década de los 90 le llamó la atención un programa de ayuda social que existía en los colmados dominicanos, el cual fue incorporado en Brasil.

Otro plan citado fue un programa contra la sequía en la región nordeste de Brasil, basado en la captación de agua de lluvia a través de cisternas, lo que permitió impulsar el cultivo de alimentos.

Valora que América Latina lleva un ritmo favorable en la batalla contra el hambre y proyecta que para 2030 habrá una reducción significativa.

Honoris Causa en la UASD

El lunes, cuando el brasileño visitó la redacción de Diario Libre, estaba contento porque venía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), cuyas autoridades lo distinguieron con el grado de Doctor Honoris Causa, como "reconocimiento a su extraordinaria trayectoria internacional en la lucha contra el hambre y sus valiosos aportes a la seguridad alimentaria global".

"Al otorgar esta distinción, honramos a un académico y servidor público cuya labor ha demostrado que la investigación, la innovación y el compromiso social pueden transformar realidades y mejorar la vida de millones de personas, especialmente de los sectores más vulnerables".

Elogia programa RD frente a huracanes José Graziano da Silva dejó la FAO en julio del 2019. Al regresar al Brasil vio que el país estaba retrocediendo al mapa del hambre, debido a que, entre otras cosas, se descontinuaron los programas sociales. En ese sentido, sus primeros trabajos comenzaron con el diseño de un manual para los alcaldes que quieren implementar programas de combate al hambre. Una de sus características es diseñar estrategias anticipadas, como los planes para eventos climáticos, consistente, por ejemplo, en proteger un sector, cultivos y agricultura, de una sequía que vendrá en una época del año. En su estadía en el país, Graziano da Silva visitó a la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, donde verificó el "Programa de Acción Anticipatoria" (AA) , enfocado en las familias vulnerables a los fenómenos naturales. Elogió ese programa y dijo que es uno de los más adelantados de la región y que vino a aprenderlo, debido a que tiene todo organizado de cómo se distribuirán los fondos a las familias en caso de ser afectadas por un huracán.