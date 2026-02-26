Kelvin Cruz, ministro de Deportes: "Tenemos una agenda de trabajo bien agresiva"

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz y el presidente del Comité Organizador de los Juegos, José P. Monegro. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

Un impulso masivo a la construcción de instalaciones deportivas y un novedoso modelo de gestión autosostenible son dos de los ejes fundamentales en los que se enfoca el Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec), que dirige Kelvin Cruz.

El segundo aspecto está motivado por el modelo aplicado en el Estadio Olímpico Félix Sánchez con miras a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Lo planificado contempla el levantamiento, desde cero, de varios multiusos en el Gran Santo Domingo y un centenar a nivel nacional "en un período de dos años", informó Cruz, quien junto a José Monegro, presidente del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026, participó como invitado en Diálogo Libre.

"En este momento se están construyendo 32 multiusos", dijo Cruz. "Ya hemos inaugurado como tres y se están construyendo los demás, simultáneamente".

148 Días restan para el 24 de julio, fecha de la apertura de los Juegos de Santo Domingo 2026.

Municipios y multiusos

El ambicioso proyecto de construir 100 multiusos en de dos años incluye 25 en igual número de municipios que actualmente carecen de este tipo de instalaciones.

Una vez ejecutado ese plan, por primera vez en su historia, los 158 municipios del país tendrán un bajo techo.

"Se está cerrando una brecha que quedaba, en términos de deporte, que de los 158 municipios del país quedaban 25 sin un techado multiuso por lo menos", señaló Cruz.

El país, según datos obtenidos del Miderec, cuenta con unas 4,088 instalaciones deportivas. De estas, 813 corresponden a baloncesto, aunque 320 son mixtas de baloncesto y voleibol.

Entre los municipios beneficiados, se encuentran Puñal (provincia Santiago); Sabana Iglesias (Santiago); San Víctor (Espaillat); Villa Hermosa (La Romana); El Pino (Dajabón); Fundación, Laguna Salada y El Peñón, en Barahona; Tábara Arriba, Padres Las Casas y Pueblo Viejo, en Azua.

En sentido general, serán cinco en Azua, tres en Barahona y dos en varias provincias.

Fondos por corrupción

Como resultado de distintos casos de corrupción en los que se vieron involucradas autoridades pasadas, el Gobierno dominicano ha recuperado recursos mediante la devolución de fondos.

El pasado 27 de enero, en el Palacio Nacional, el presidente de la República, Luis Abinader, designó una Comisión de Veeduría responsable del seguimiento y supervisión del proceso de contratación de las obras deportivas financiadas con RD$2,000 millones recuperados por actos de corrupción.

Entre esas obras figuran intervenciones en el complejo deportivo de San Pedro de Macorís, así como la construcción de un estadio en San Juan de la Maguana. También se reconstruirá el Centro Olímpico de La Vega, incluyendo piscina, estadio de béisbol, pista de atletismo, pabellón de balonmano y canchas de tenis.

Un nuevo Palacio Fernando Teruel

La principal instalación de baloncesto en La Vega, el Palacio de los Deportes Fernando Teruel, también entra dentro del programa de remodelación de obras del Miderec.

Contiguo a la instalación actual se construirá una obra con mayor capacidad de asientos. "Tenemos una agenda de trabajo bien agresiva", dijo Cruz.

Teruel es un exdirigente de baloncesto, nativo de esta provincia y ganó su exaltación al Pabellón de la Fama por su recorrido deportivo de más de cinco décadas.

Proteger las obras

El Estadio Olímpico Félix Sánchez es, sin dudas, el mejor ejemplo del funcionamiento de un patronato para la protección de una obra deportiva, un deseo manifiesto del presidente de la República, Luis Abinader.

El Centro Acuático Juan Pablo Duarte también cuenta con su patronato, aunque no con el nivel de estructuración del Félix Sánchez.

"Debo decir, que lo que se ha hecho ahora con el Félix Sánchez es sencillamente un modelo perfecto de lo que debe ocurrir aquí con cada uno de las instalaciones deportivas", dijo Cruz.

Lo que antes costaba entre 100 mil y 200 mil pesos, ahora asciende a "125 mil dólares por un día" por el derecho de uso del parque, en caso de que se alquile completo. "Y eso se invierte en el Estadio", señala José Monegro, quien además de presidente del comité de los juegos es miembro del patronato.

El cuidado de las obras deportivas ha sido, históricamente, una de las grandes debilidades de la administración deportiva pública.

El usuario del Estadio Olímpico, continuó Monegro, debe pagar ahora "una fianza, un seguro y un depósito".

Al margen del alquiler, explicó, se exige un depósito "de 30 mil dólares, aparte de los 125 mil".

El depósito es reembolsable, salvo que se detecten imperfecciones una vez cedido el estadio, como daños en sillas, llaves u otras áreas. Si no ocurre nada, se devuelve esa suma.

Para protegerse de daños mayores, el patronato también cuenta con cobertura. "Para grandes daños hay un seguro de 50 millones de pesos. Si se produce un daño mayor al estadio ya se aplica el seguro", explicó.

"¿Dónde va el turista?, donde hay estabilidad económica" José Monegro se mantiene firme en su principio de organizar unos Juegos económicos. Y lo explica así: "Austeridad es invertir lo que hay que invertir en lo que hay que invertir". Pero se debe tomar en cuenta, precisa, que el montaje de los Juegos (julio 24; agosto 8) incluye una serie de renglones en los que, inevitablemente, se gasta mucho dinero, como la alimentación y el transporte, por solo mencionar dos. Eso "no hay forma de reducirlo". Para este año, el presupuesto asignado para los Juegos es de "tres mil millones de pesos"; el año pasado fue de mil millones y se les entregó "925 millones, que era lo que necesitábamos para ese momento". El presupuesto del Miderec es de 8 mil millones de pesos, pero esa cifra incluye los tres mil millones destinados a los Juegos de 2026, que es de donde se nutre el Comité Organizador. Los Juegos dejarán un legado, entre otros puntos, en instalaciones deportivas. Esto incluye cámaras de vigilancia y pantallas de vigilancia, las cuales permanecerán en varias obras una vez estos culminen. Este evento funcionará como el motor principal para rescatar infraestructuras que tenían más de 20 años sin intervenciones adecuadas. No es lo único. También está el turismo, que el Comité Organizador considera será otro aporte. Cuando se montan unos Juegos de este nivel, apunta, "tú le muestras al mundo que somos un país con estabilidad política, económica y social". Y, efectivamente, "esas son cosas que nos atraen turistas". Con ese punto como base, cuestiona: "¿Dónde va el turista?, donde hay estabilidad política económica y social".