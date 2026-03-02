Andrés Lugo Risk: "Esperamos licitar en seis meses la Inspección Técnica Vehicular"

Andrés Lugo Risk se esfuerza por firmar el segundo contrato de alianza público-privada desde el 2020. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

El director de Alianzas Público Privadas (DGAPP), Andrés Lugo Risk, espera poder lanzar en seis meses la licitación para contratar a las empresas privadas que se encargará de realizar la Inspección Técnica Vehicular (ITV) anual que ordena la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

El funcionario adelantó algunos detalles sobre el proyecto que promete convertirse en el segundo contrato de alianza público-privada (el primero es el puerto Arroyo Barril) que logra concretar el Gobierno desde que se creó la institución en el 2020.

Contempla una inversión de 80 millones de dólares (4,852 millones de pesos a la tasa del día) que serán aportados por la entidad contratista.

El territorio nacional se va a dividir en dos secciones o lotes que se van a asignar a las dos empresas que resulten favorecidas, cada una de las cuales construirá cerca de 15 centros en todo el país.

La licitación se abriría entre junio y agosto y, tras la adjudicación, a las empresas les pudiera tomar entre 18 a 24 meses construir los centros, tomando en cuenta la experiencia internacional, por lo que la primera inspección podría llevarse a cabo entre el 2028 o 2029.

Las dos compañías elegidas verificarán que motocicletas, carros, yipetas y camiones cumplen con las condiciones requeridas de seguridad para circular. Luego recibirán un marbete de Inspección Técnica Vehicular que deberán pegar en su vidrio delantero.

Los que no pasen

Los que no pasen la prueba, que tardaría unos 15 minutos, tendrán que asistir al taller de su preferencia para hacer los cambios o reparaciones necesarias al vehículo y volver a la inspección.

Lugo explicó que el costo para el usuario rondará los 3 mil pesos y que el Gobierno decidirá si mantendrá también el impuesto de circulación de vehículos o marbete, aunque este gravamen está establecido por la Ley 225-07.

En provincias con un parque vehicular pequeño no habrá sucursales, pero en las que tienen mayor población podría haber más de uno.

La ley de tránsito impone una sanción de un salario mínimo a los que no cumplan con esta obligación.

Un solo contrato firmado en seis años Durante sus seis años de existencia, la Dirección General de Alianzas Público Privadas (DGAPP) solo ha logrado la firma del contrato del Puerto Arroyo Barril, en Samaná, bajo esta modalidad, aunque ha trabajado en varios proyectos que terminaron ejecutándose en otro formato, como el Tren Metropolitano, la Autopista del Ámbar y el Puerto Cabo Rojo. Las licitaciones del tren metropolitano y de la Autopista del Ámbar quedaron desiertas ante la falta de interés del empresariado. Andrés Lugo Risk, su director, aseguró que "el proyecto turístico de Cabo Rojo era tan grande y tan amplio que desbordó los límites de la Ley 47-20 y no se pudo hacer como una alianza público-privada". Sigmund Freund dirigió esas gestiones y se encargó de formalizar la institución.

Por 12 millones de pesos

Este proyecto está siendo estructurado junto al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), encargado por la ley de tránsito de llevar a cabo las inspecciones y de emitir los marbetes correspondientes.

Para la asesoría contrataron a la firma alemana TÜV Rheinland Certio por 12 millones de pesos tras otro proceso de licitación.

Esta empresa tiene experiencia acompañando a gobiernos y consorcios privados en diversos proyectos de transporte, energía y tecnologías de la información y comunicación (TIC) en Europa, Asia y Oriente Medio.

"Tiene 150 años en el negocio de los vehículos y es quizás una de las más prestigiosas en la materia de inspección técnica vehicular", agregó Lugo.

El contrato tendrá una duración de varias décadas y, como toda alianza público-privada creada en el marco de la Ley 47-20, deberá terminar bajo propiedad estatal después de que las compañías recuperen su inversión.

A diferencia de otras iniciativas de alianza público privada que han muerto por falta de interés de los empresarios, esta ha llamado la atención de varias multinacionales, ninguna de capital criollo, según indicó Lugo.

"Hay una gran cantidad de empresas interesadas con experiencia en inspección técnica automotriz, extranjeras y con socios la mayoría", refirió.

El funcionario habló de la necesidad de ejecutar este proyecto en vista de la gran cantidad de accidentes que ocurren cada año en las calles dominicanas.

"EE.UU. nos ayuda a construir un portafolio" Andrés Lugo Risk informó que la institución recibe el respaldo del Departamento de Comercio de los Estados Unidos para la elaboración de un portafolio de proyectos bajo la modalidad de alianzas público-privadas (APP). Según explicó, una comisión vinculada a esa entidad estadounidense trabaja junto a la DGAPP en la identificación y construcción de un portafolio de iniciativas en distintas instituciones del Estado dominicano. "Estamos recibiendo el apoyo del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, una comisión está trabajando con nosotros elaborando, construyendo un portafolio de proyectos de APP en diferentes instituciones del Estado", señaló. 40 proyectos vistos Lugo Risk detalló que el acompañamiento consiste en evaluar los planes de proyectos que ya tienen las instituciones públicas, muchas con 30 o 40 iniciativas previstas para ejecutarse en un período de cuatro años, y determinar cuáles podrían desarrollarse bajo el esquema APP. "Nos están identificando, de esos 40 proyectos, hay cuatro o cinco que pueden hacerse a través de la modalidad APP", indicó, tras precisar que luego se realiza una evaluación rigurosa de cada propuesta antes de que pase a ser trabajada por la DGAPP. Un reimpulso El funcionario aseguró que este proceso forma parte de un "reimpulso institucional" que incluye la revisión de proyectos heredados, la exclusión de algunos y la reevaluación de otros que llevan varios años en carpeta, así como la búsqueda de nuevas iniciativas. A su juicio, con este acompañamiento internacional y la eventual modificación de la ley que regula las APP, en un plazo razonable la institución podría contar con un portafolio más amplio de proyectos disponibles para inversionistas nacionales e internacionales. La ayuda de Estados Unidos, según Lugo Risk, permitirá afianzar más proyectos a corto plazo.