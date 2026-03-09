Biviana Riveiro: "Hay mucha confianza de los mercados en el país"

En territorios tan lejanos del dominicano como Qatar o el emirato Sharjah, en Medio Oriente, se ofertan en la actualidad productos criollos como jugos y cigarros. Junto a esta expansión comercial, en los últimos años el país logró generar confianza en el extranjero como un destino de inversión que ahora las autoridades buscan se dirijan hacia sectores de mayor valor agregado, como la tecnología.

La revelación la hace la directora del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), Biviana Riveiro, quien destaca el movimiento de capitales en inversión extranjera directa (IED) que vive el país en los últimos años provenientes de naciones de las Américas.

"Hay mucha confianza de los mercados internacionales en el país. Somos líderes de captación de flujos de inversión extranjera directa en los últimos años, no solo del Caribe, sino de Centroamérica", resalta.

Sin embargo, las autoridades buscan captar IED desde países más lejanos y trabajan con los Emiratos Árabes Unidos un acuerdo de protección recíproca de inversiones, precisa Riveiro. Indica que la apuesta por esos mercados no tradicionales de Medio Oriente permite continuar la senda de diversificación.

No obstante, añade que ese tipo de convenios comienzan a dejar resultados visibles después de cuatro o cinco años de rubricados.

"Yo estoy viendo hoy inversiones de Turquía y hace tres años que yo fui, toma su tiempo. Grupo Rica está vendiendo jugos en Qatar y eso surgió de la participación en la feria Agritek en 2022-2023. Adaptar un producto, el etiquetado, ponerse de acuerdo con el precio, ver si es factible económicamente, todo eso conlleva un proceso de negociación. Hay productos, más sencillos, como el cigarro, que ya tiene un posicionamiento internacional", declara.

Por cada dólar que recibe el país como flujo de IED se producen en la economía dos dólares adicionales y otro más por flujo de inversión por parte de la industria nacional, según puntualiza.

Crecer un 8 % cada año

La funcionaria, al participar en el espacio Diálogo Libre, que produce Diario Libre, indica que duplicar el tamaño de la economía al 2036, una meta establecida por la actual gestión de Gobierno, implica que cada año la captación de inversión extranjera crezca un 8 %.

"Queremos que toda la inversión que llegue del extranjero a República Dominicana sea de mayor valor agregado porque es la única manera de lograr duplicar las exportaciones, el tamaño del producto interno bruto y de la inversión extranjera", precisa.

En referencia a los productos que el país exporta a través de más de 4,300 líneas arancelarias y más de 4,400 exportadores activos, la titular de ProDominicana reconoce que se debe generar un mayor valor agregado a esos bienes.

"No solo exportar cacao, irnos a la exportación de chocolate; no solo una pieza, buscar que sea la pieza, luego un componente completo y luego un vehículo", explica.

Transformación estructural

El subdirector del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, Vladimir Pimentel, dice que el avance registrado por el país en términos de inversión y comercio exterior obedece a la transformación estructural en ambos sectores.

"En 2020 lo que teníamos, en promedio, en inversión extranjera directa eran 2,500 millones de dólares y ya en 2025 tenemos 5,000 millones de dólares. Esto quiere decir que el promedio de atracción de inversión está por encima de los 4,000 millones, casi el doble de lo que se tenía una década atrás", detalla Pimentel.

En tanto, Carolina Pérez, directora de Inteligencia de Mercado de ProDominicana, atribuye a la confianza por parte de los inversionistas el hecho de que la captación de IED se haya mantenido en crecimiento.

El país debe analizar qué necesita la industria de los semiconductores

Aunque la República Dominicana busca participar en la fabricación de semiconductores, la directora del Centro de Exportación e Inversión entiende que el país debe analizar lo que se requiere a nivel global en esa industria para poder formar parte del ecosistema de suplidores.

Al señalar que los semiconductores son fabricados y manufacturados en los mercados asiáticos desde la década de 1960, Biviana Riveiro indicó que el país "no puede querer empezar a hacerlo completo sino por componentes específicos, como lo establece la estrategia".

En agosto del año pasado, el Gobierno presentó la "Estrategia Nacional de Fomento a la Industria de Semiconductores", una hoja de ruta que traza el camino para que el país se inserte en las cadenas globales de valor en la manufactura y ensamblaje de esos artículos.

A la caza de la inversión en sectores de alta tecnología La directora del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), Biviana Riveiro, consideró que el país debe enfocarse en la atracción de capitales hacia industrias como la tecnológica, la aeronáutica o los servicios modernos. Para lograr ese objetivo, Riveiro calificó el reciente anuncio de inversión en el país por parte del gigante tecnológico Google como una plataforma habilitadora que permitirá atraer a grandes tecnológicas a producir bienes y servicios en República Dominicana. "Tenemos que traer otros tipos de industrias, que para su establecimiento deben tener más recursos y debemos poder suplir a nivel del talento humano. Tenemos que ir moviéndonos a los sectores de alta tecnología, inteligencia artificial, la industria automotriz, donde ya hemos captado inversión de empresas que manufacturan para ese (último) sector", declaró. La funcionaria informó que desde la institución que dirige se trabaja en continuar impulsando el desarrollo de criterios que son de relevancia para el establecimiento de grandes empresas tecnológicas en el país. Además de la inversión por parte de Google, que a mediados del mes pasado anunció que destinará 500 millones de dólares para un puerto de intercambio digital que enlazará la República Dominicana con los Estados Unidos, la titular de ProDominicana citó la de Punta Bergantín, donde se pretende generar un ecosistema de emprendedores de temas de tecnología. "Hay otras empresas en el país que ya están aportando su granito de arena, como algunas establecidas en el Parque Cibernético que ya están desarrollando temas de alta tecnología y uso intensivo y la preparación de los temas relacionados a la inteligencia artificial", manifestó. La titular de ProDominicana resaltó que, en cuanto al sector servicios, el país ha ido creciendo, impactado, además de por el turismo, por los denominados "servicios modernos, los tecnológicos y financieros".