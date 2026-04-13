Roberto Ángel Salcedo: “Queremos que cada provincia del Cibao pueda promover sus valores culturales"

Roberto Ángel Salcedo, ministro de Cultura de la República Dominicana., conversa con Diario libre de la primera Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

Del 20 al 26 de abril, el norte del país se transformará en un gran escenario cultural con el Cibao como epicentro. Un punto de encuentro de siete días, y la voz de 14 provincias, donde la literatura dialogará con la literatura, el arte, la música o la gastronomía, entre múltiples expresiones creativas.

En entrevista con Diario Libre, el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, detalla cómo esta iniciativa busca entrelazar generaciones, dinamizar la región y reforzar una identidad que se construye desde la diversidad cultural de esta rica región.

-¿Cómo nace la idea de esta feria y qué significado tiene que arranque en el Cibao?

Surge como parte de una política de descentralización de la actividad cultural. Para nosotros es fundamental darle una mayor democratización y amplitud al ejercicio de la cultura en el país. La zona del Cibao es una zona muy productiva, muy prolífica, y hemos concentrado este esfuerzo allí.

Con anterioridad se han hecho ferias de libros regionales. Lo que pasa es que decimos que es la primera porque estamos combinando los valores literarios del libro con la cultura. Aquí hablamos de música, de artes visuales, artes escénicas, danza, cine y gastronomía, entre otras expresiones.

Entonces se involucrará toda la región. Estamos hablando de siete días de feria, cuyo eje tendrá lugar en los jardines del Gran Teatro del Cibao, en el corazón de Santiago de los Caballeros como municipio. Es importante establecer que estamos institucionalizando esta feria regional para que se realice siempre en abril.

Sabemos que participan las 14 provincias, ¿cómo se van a asegurar de que todas tengan su espacio y voz?

Vamos a estar dedicando cada uno de esos días a dos provincias, lo que nos va a permitir, en esa semana, abarcar las 14 provincias del norte.

El primer día, el lunes 20, estará dedicado a Dajabón y Montecristi. El segundo día, el 21, a La Vega y Monseñor Nouel. El tercer día, a Valverde y Santiago Rodríguez.

El jueves 23, que es el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, lo estaremos destinando a las provincias Hermanas Mirabal y Espaillat.

El viernes 24 se enfocará en Duarte y Sánchez Ramírez. El sábado 25 en Samaná y María Trinidad Sánchez. Y finalmente, el día de cierre, a Santiago y Puerto Plata.

Ahí estaremos recibiendo a estudiantes de todas esas localidades. Hemos diseñado una agenda cultural muy variada, muy amplia. Estamos hablando de más de 220 actividades en esos siete días.

-Más allá de los libros, ¿qué tipo de experiencias podrá disfrutar el público en la feria?

Vamos con todas las manifestaciones: desde la puesta en circulación de libros, la realización de obras de teatro, salas de exposiciones, presentaciones de galas culturales, actos de reconocimiento a figuras de la cultura y conciertos.

Esto significa que no solamente vamos a utilizar el recinto ferial de los jardines del Gran Teatro del Cibao, sino que tendremos una especie de ruta de feria que nos llevará también a una agenda paralela en el Centro León, el Centro Cultural Ercilia Pepín, la Casa de Arte, el Monumento de Santiago y el Centro de Convenciones de UTESA.

También en el antiguo Hotel Mercedes, donde funciona en la actualidad el Centro Cultural Banreservas, tendremos salas de exposiciones que se integrarán a la dinámica general de la feria.

-Esta edición está dedicada a Ulises Francisco Espaillat, ¿qué aspectos de su legado estarán presentes?

Sí, cumpliendo un mandato presidencial, el Decreto 640-25, se creó una comisión encabezada por el Ministerio de Cultura, con la integración de entidades, historiadores e intelectuales, para trabajar en los preparativos del sesquicentenario: los 150 años del gobierno de Ulises Francisco Espaillat.

Hablamos de un gobierno que inició el 29 de abril del año 1876 y cumple 150 años. Por ello estamos dedicando la feria al presidente Ulises Francisco Espaillat y desarrollando su ideario.

Por ello tendremos la publicación de cuatro libros sobre su vida, así como textos del propio presidente Espaillat. Además, vamos a publicar, a través de la Editora Nacional, una antología de cuentos y otra de poesías con escritores del Cibao.

En total, tendremos seis publicaciones con ocasión de esta feria. Eso ayudará a la conexión con las nuevas generaciones, para que conozcan el valor de los autores del cuento y la poesía en el Cibao, y también puedan acercarse a la vida del expresidente Espaillat.

Fue un gobierno efímero, pero se le cataloga como un presidente moral, un presidente ético. Incluso coincide, desde el año 2005, con la declaratoria del Día Nacional de la Ética, el 29 de abril.

-¿Cómo van a acercar la cultura del Cibao a esas nuevas generaciones con esta feria?

Para nosotros es importantísimo poder conectar los valores de la cultura con las generaciones que están surgiendo en este momento. Por eso, la presencia de estudiantes de escuelas, colegios y universidades es tan importante.

El valor cultural del Cibao es muy amplio, muy diverso, muy rico. Poder conectarlo con las nuevas generaciones también es una garantía de que esos valores permanezcan en el tiempo. Eso es lo que estamos procurando con esta feria regional, dándole un carácter institucional y aprovechando la celebración del Día Internacional del Libro.

-Hablando de estas nuevas generaciones, ¿qué presencia tendrá la literatura juvenil?

Para nosotros es esencial conectar la cultura y la lectura con las nuevas generaciones. Ya lo probamos en la pasada Feria Internacional del Libro porque disponer espacios para la literatura juvenil e infantil es determinante.

A nuestra edad, si nos gusta leer es maravilloso, pero crear el hábito a esta altura ya es más difícil. Por eso, hacerlo en la temprana edad nos ayuda a fomentar el amor por los libros y la lectura.

Habrá una área dedicada específicamente a literatura juvenil e infantil, procurando una conexión inmediata con los estudiantes. Creo que si abordamos temas de interés para jóvenes y adolescentes, podemos crear una base que les permita luego conectar con otros contenidos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/12/whatsapp-image-2026-04-12-at-42753-pm-222d9f6e.jpeg Roberto Ángel Salcedo, ministro de Cultura. (DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO)

"Tendremos seis publicaciones en esta feria. Eso ayudará a la conexión con las nuevas generaciones, para que conozcan el valor de los autores del cuento y la poesía en el Cibao, y puedan acercarse a la vida del expresidente Espaillat" Roberto Ángel Salcedo Ministro de Cultura “

-Hay una colaboración con el Senado, ¿cómo se traducirá eso en beneficios concretos para las comunidades?

Cuando hablo de diversidad cultural es porque tendremos una gran gala con la presencia del Senado de la República el viernes 24, para reconocer a 14 figuras de la cultura, una por cada provincia del Cibao.

Cada senador aportará el galardonado de su provincia. Será un acto bonito y digno para proyectar a figuras prominentes del arte, la literatura y otras manifestaciones culturales.

Esto nos permite ofrecer una programación más diversa y equilibrada, desde Dajabón hasta Samaná.

-La gastronomía también estará presente, ¿de qué manera?

Habrá una base permanente durante los siete días, con una representación gastronómica de cada provincia en un pabellón central.

Será el punto de entrada para que el público conozca un poco de cada rincón del Cibao. Luego, cada día se priorizarán las expresiones culturales de las provincias dedicadas, incluyendo su gastronomía. Esto hará que la feria sea dinámica, diversa y en constante evolución.

-¿Existen planes de expandir esta feria a otras regiones del país?

Sí, quizá con acciones más modestas por temas de infraestructura, pero queremos replicar este modelo en otras regiones.

Puedo adelantar que a finales de mayo estaremos desarrollando una iniciativa similar en el sur, específicamente en Barahona, en colaboración con Ucateba y la UASD.

También, una vez se aperture el Centro Cultural Rainieri tendremos un gran impacto en el Este del país. Como entidad pública, gubernamental, Ministerio de Cultura, vemos con muy buenos ojos este grandísimo esfuerzo de la familia Rainieri por dotar de un centro del mayor nivel en materia cultural para esa zona.

El impacto que tendrá en el Este será extraordinario y eso nos permitirá utilizar ese centro como el gran epicentro para el desarrollo y la difusión de la cultura en esa zona y, claro, en todo el país.

-¿Cómo van a asegurar que esta feria pueda mantenerse en el tiempo?

Hay iniciativas que trascienden los gobiernos. La Feria Internacional del Libro, por ejemplo, va por su edición número 28. Si trabajamos con institucionalidad, armonía y colaboración entre el sector público y privado, este proyecto podrá consolidarse como una política cultural sostenible en el tiempo.

-Entre tantas actividades, si tuviera que recomendar algunas imperdibles, ¿cuáles serían?

El pabellón del cómic será uno de los más buscados por los jóvenes. También tendremos un gran pabellón de editoriales, con énfasis en las del Cibao. Pero, además, habrá debates sobre el patrimonio cultural de la región, galas artísticas, danza tradicional, música típica, teatro y exposiciones.

Será, en definitiva, un hervidero cultural durante siete días, con más de 200 actividades que reflejan la riqueza del Cibao.