"En la Cruz Roja, somos mucho más que sangre y ambulancias"

Miguel Sanz Flores y Blaurio Alcántara abogan por mayor participación del sector privado en las labores de la Cruz Roja Dominicana. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

La Cruz Roja Dominicana conmemora hoy, 15 de abril, sus 99 años de fundación, fungiendo como una de las instituciones humanitarias más importantes del país, con presencia en todo el territorio nacional y un rol clave en la atención de emergencias, la prevención de riesgos y la asistencia social.

Fundada el 15 de abril de 1927 por iniciativa de la entonces primera dama, Trina de Moya, junto a un grupo de médicos, la institución tuvo su primera gran prueba apenas tres años después, tras el devastador ciclón de San Zenón en 1930.

A partir de ese momento, comenzó a consolidarse como un actor clave en la respuesta a desastres en el país.

Aunque tradicionalmente la población asocia la Cruz Roja con la donación de sangre y el servicio de ambulancias, sus autoridades aseguran que su labor es mucho más amplia.

"La mayoría de las personas cuando hablan de Cruz Roja piensan en sangre y ambulancia, pero, somos mucho más que eso. El primer pilar que tiene la Cruz Roja es justamente la prevención: prevención de accidentes, prevención familiar, llamar a la prudencia", afirmó su director, Blaurio Alcántara.

Actualmente, la institución desarrolla programas de formación en primeros auxilios, salud comunitaria, apoyo psicosocial y preparación ante emergencias, además de impulsar sistemas de alerta temprana en provincias como San Juan y La Altagracia para monitorear fenómenos climáticos, un programa de gallinas ponedoras, producción y panaderías para madres solteras en Elías Piña y Pedernales y sus tradicionales operativos por Semana Santa y Navidad.

Con más de 10,000 voluntarios activos y 156 filiales en todo el país, la Cruz Roja Dominicana se caracteriza por su rápida capacidad de respuesta ante emergencias.

"Somos los primeros en llegar y los últimos en salir", aseguró Alcántara, al recordar la reciente intervención tras las lluvias del pasado 8 de abril, donde los equipos comenzaron a operar desde la madrugada.

Estos voluntarios, capacitados en distintas áreas, realizan evaluaciones de daños, levantamientos de información y mapeo, ubicación de albergues y distribución de ayuda humanitaria, incluyendo kits de higiene, alimentos, herramientas, acceso a agua potable mediante plantas móviles y un almacén de apoyo logístico para dar soporte hasta a cinco mil familias.

"A las personas hay que enseñarles que no pueden vivir haciendo casas a orillas de ríos y cañadas y las alertas rojas deben respetarlas", subrayó.

La Cruz Roja también forma parte del sistema nacional de respuesta a emergencias, siendo la única entidad privada que participa en el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

"Somos la única institución de derecho privado que participa en el COE, somos la única institución auxiliar de los poderes del Estado en materia humanitaria", explicó su presidente, Miguel Sanz Flores.

153 ambulancias

Además, es uno de los principales proveedores del sistema 9-1-1, con una flota de 153 ambulancias equipadas y operadas por personal propio.

"El servicio que prestamos lo cubre la Cruz Roja, suministramos no solamente la ambulancia, sino todo lo que tiene que ver con los equipamientos, el personal, mantenimiento, combustible" Miguel Sanz Flores Presidente de la Cruz Roja Dominicana “

Sin embargo, advirtió que este servicio opera prácticamente subsidiado, debido a los altos costos operativos y el limitado apoyo económico, en especial, del sector privado.

"La Cruz Roja recibe, desde hace más o menos treinta años, tres millones y pico de pesos del Estado Dominicano", indicaron, al tiempo que explicaron que solo el banco de sangre requiere alrededor de ocho millones de pesos al mes para operar.

Sangre segura

En julio de 1949, la Cruz Roja fundó el primer banco de sangre en el país, de ahí la asociación como proveedor del componente biológico.

Para que una pinta sea segura, debe somertese a unos 14 o 15 análisis, incluyendo VIH y hepatitis.

Sanz recordó que la sangre O+ es la más frecuente, mientras que las de factor negativo, especialmente la O- y la A-, son más escasas. El tipo B+ también puede presentar escasez. Actualmente, la Cruz Roja funciona en 191 países alrededor del mundo.

El desafío de la donación de sangre en nuestro país

De acuerdo con Sanz y Alcántara, uno de los principales retos que enfrenta la institución sigue siendo la falta de donación voluntaria de sangre.

"Nosotros seguimos más o menos en lo mismo", reconoció su presidente, al señalar que apenas entre 1.5 % y 1.6 % de la población dona sangre, muy por debajo del 5 % recomendado internacionalmente.

El 90 % de esa sangre recibida es por reposición, es decir, cuando un familiar necesita sangre, lo que limita la disponibilidad en situaciones de emergencia.

"Solo sabemos la importancia de la sangre cuando tenemos una emergencia", resaltó.

Diariamente, la Cruz Roja procesa unas 200 pintas.

"El tema de sangre es de política pública. La sangre no se hace en laboratorio, se requiere haber conciencia de donar y para lograr eso tenemos que asumir esto como un tema país", enfatizó el director.

Para enfrentar esta situación, la Cruz Roja ha implementado un banco móvil de sangre y promueve alianzas con empresas e instituciones para fomentar la donación voluntaria desde el bachillerato.

"No importa si usted vive en una torre o vive en una cañada, puede necesitar de las acciones de la Cruz Roja. Si no hay donaciones, si no hay cultura de donar, no importa que haya hemocentro, no es cuestión de edificios", destacó Alcántara.

"Nuestra rentabilidad es la social. Es decir, ¿cuántas personas nosotros hemos atendido en un año? No repartimos dividendos, no perseguimos lucros", intervino Sanz.

Llamado a las ARS

Los directivos de la Cruz Roja hicieron un llamado a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) para que incluyan el tamizaje de la sangre dentro de sus planes de cobertura. "No se justifica que las demás ARS no tengan en su catálogo la cobertura de sangre, solo Senasa. No vendemos sangre, cobramos la cuota de recuperación por la tamización, unos 4,000 pesos", dijo Blaurio Alcántara.

Leer más La Cruz Roja Dominicana tiene más de 90 años de solidaridad y apoyo humanitario en el Caribe