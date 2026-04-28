Arquitecta Elsa Taveras: “La Ciudad Colonial la veo como una ciudad viva, una marca país”

Rosa Taveras es parte de un equipo de profesionales que desarrolla proyectos urbanos en la Ciudad Colonial. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

La Ciudad Colonial resguarda en sus muros y calles la historia de una nación forjada a lo largo de siglos de transformaciones y que continúa con uno de proyectos urbanos más ambiciosos de los últimos años: su revitalización integral. En el corazón de esta iniciativa se destaca la emblemática calle El Conde que más que una renovación estética, se busca recuperar su esencia como un espacio vivo, dinámico y humano.

Aquí la historia late en cada piedra, árbol y centenarias edificaciones que rememoran importantes episodios de la vida del dominicano y que encuentra continuidad en la arquitecta Elsa Taveras y su equipo de la Red Caribeña de Urbanismo y Arquitectura (Recua).

Entrevistada en el Diálogo Libre, esta mujer, de 42 años, egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, asumió el reto de rediseñar uno de los espacios más simbólicos del país: la calle El Conde.

Con más de 20 años de experiencia y una profunda conexión emocional con la zona desde niña, Taveras representa una nueva generación de profesionales que entiende la ciudad no solo como un conjunto de edificaciones, sino como un organismo social en constante evolución.

El proyecto que lidera surge a partir de un concurso internacional celebrado en 2022, en el que participaron firmas de alto nivel de diversas partes del mundo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/27/2f3a0467-b2728d20.jpg El Banco Interamericano de Desarrollo junto al Ministerio de Turismo intervienen la Ciudad Colonial. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/27/la-alcaldia-junto-a-la-alcaldesa-del-distrito-carolina-mejia-da-el--primer-picazo-del-parqueo-de-la-jose-reyes202604200027-4a7b1560.jpg Momento en que la alcaldesa Carolina Mejía, Elsa Taveras y otras personalidades dan inicio a la construcción del parqueo de la José Reyes. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/27/270426--elsa-taveras-recua-009-a801fc7c.jpg Elsa Taveras en el Diálogo Libre. (DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO) ‹ ›

La propuesta de su equipo resultó ganadora, en gran medida, por su enfoque integral y su capacidad de interpretar la Ciudad Colonial desde dentro, no como un museo estático, sino como un espacio habitado, cargado de identidad y significado.

“La calle El Conde, por ejemplo, siempre fue un espacio de innovación arquitectónica. Allí estuvieron edificaciones pioneras, como el primer edificio con ascensor del país y estructuras modernas emblemáticas como el edificio Copello”, refiere.

Consenso con sectores

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es su enfoque participativo. Desde el inicio, el equipo se involucró con residentes, comerciantes, artistas y visitantes para comprender las dinámicas reales del lugar.

A través de talleres, encuentros comunitarios y actividades culturales, lograron construir una propuesta que responde a las necesidades de quienes viven y transitan diariamente por la zona.

Este proceso permitió identificar problemáticas clave: el deterioro de edificaciones, la falta de infraestructura adecuada, el abandono de inmuebles históricos y la disminución de residentes en áreas como El Conde.

Según los estudios realizados, muchas propiedades se encuentran en manos de múltiples herederos, lo que dificulta su intervención y recuperación. La propuesta plantea soluciones concretas a estos desafíos. En el caso de El Conde, se busca transformar la vía en un eje urbano moderno sin perder su esencia histórica.

El proyecto incluye mejoras en el sistema de drenaje para evitar inundaciones, renovación total de redes sanitarias y eléctricas, incorporación de áreas verdes y árboles para mitigar el calor, y un sistema de iluminación que resalte las fachadas y fortalezca la seguridad.

La profesional de la arquitectura se propone un itinerario histórico integrado en el diseño urbano, donde los transeúntes puedan conocer la historia del lugar a través de elementos interactivos en el pavimento y señalización informativa.

“La idea es que la calle misma cuente su historia, convirtiéndose en un espacio educativo y cultural accesible para todos”, cuenta. De acuerdo con Taveras, el proyecto de El Conde no solo representa una intervención urbana, sino una oportunidad histórica para redefinir la relación entre pasado y presente.

En un mundo donde muchas ciudades luchan por preservar su identidad frente al desarrollo, Santo Domingo tiene la posibilidad de demostrar que es posible crecer sin olvidar sus raíces.

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Un moderno parqueo

Un componente clave en la Ciudad Colonial es la construcción de un moderno edificio de parqueos en la calle José Reyes. Este proyecto no solo busca resolver el problema de estacionamiento, sino también convertirse en un espacio público vertical.

Con más de 240 plazas, áreas comerciales, oficinas, servicios sanitarios y un mirador en su azotea, el edificio funcionará como un punto de conexión entre la ciudad contemporánea y la histórica.

El diseño del parqueo incluye una fachada transitable, con balcones que permiten apreciar la Ciudad Colonial desde diferentes alturas. Además, se integrará un itinerario cultural que enriquecerá la experiencia de los visitantes, combinando funcionalidad con valor simbólico.

Retos y desafíos

Uno de los mayores retos sigue siendo la recuperación de edificaciones abandonadas. Muchas de estas estructuras, aunque valiosas desde el punto de vista patrimonial, presentan un avanzado estado de deterioro. La falta de mantenimiento, sumada a la complejidad legal de su propiedad, limita las posibilidades de intervención.

Ante esta situación, se han planteado recomendaciones como la declaración de utilidad pública de ciertos inmuebles, lo que permitiría su adquisición y transformación en espacios culturales, residencias artísticas. La intención es devolverles la vida y reintegrarlos al tejido urbano.

La visión de Taveras y su equipo no se limita a lo físico. Para ellos, el verdadero éxito del proyecto radica en lograr que la Ciudad Colonial vuelva a ser un espacio habitado, donde convivan distintas generaciones, actividades económicas y expresiones culturales.

En ese sentido, el fortalecimiento de la comunidad residente es fundamental. Proveer servicios adecuados, mejorar la calidad de vida y generar oportunidades económicas son elementos clave para atraer nuevos habitantes y retener a los actuales. La ciudad, insisten, debe ser vivida, no solo visitada.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/28/una-joven-arquitecta-en-el-diseno-de-la-historica-calle-el-conde-831578df-54bc9833.jpg La emblemática calle El Conde será sometida a rediseño. (DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO)

Mejor calidad de vida

“Una Ciudad Colonial revitalizada tiene el potencial de convertirse en una marca país, un referente internacional de cómo integrar patrimonio, innovación y desarrollo sostenible”, asegura Taveras. La inversión en infraestructura urbana de calidad no solo mejora la experiencia del usuario, sino que también genera un retorno económico significativo.

La apuesta es clara: crear espacios que inspiren respeto, apropiación y orgullo. Como señala Taveras, los espacios influyen en el comportamiento de las personas. Un entorno bien diseñado, seguro y atractivo fomenta dinámicas positivas, impulsa la actividad económica y fortalece el sentido de pertenencia.

La revitalización de la calle El Conde y su entorno es un acto de reconciliación con la historia. Un esfuerzo por honrar lo que fue, mientras se construye lo que será.