A cuatro meses de asumir la dirección del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed), el ministro Víctor -Ito- Bisonó asegura que una de las principales prioridades de su gestión ha sido enfrentar los problemas de permisología, fortalecer los mecanismos de supervisión de obras y actualizar las normativas técnicas que regulan el sector de la construcción en República Dominicana.

Según explica durante un Diálogo Libre de este periódico, la entidad que lidera heredó competencias dispersas provenientes de distintas instituciones estatales. Entre ellas el Ministerio de Obras Públicas, el Instituto Nacional de la Vivienda, la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, programas de la Presidencia y dependencias de Salud Pública.

"Era como un Frankenstein institucional", describe el funcionario al referirse al proceso de integración de estructuras, expedientes y sistemas administrativos que debieron reorganizarse para poner en funcionamiento el Mivhed.

Con un presupuesto que pasó de unos 15,000 millones a 26,000 millones de pesos, además de recursos extraordinarios adicionales por 8,000 millones, la entidad enfrenta el reto de consolidarse como responsable de ordenar el desarrollo urbano y las edificaciones.

Permisología

Bisonó, que tiene ya 40 años en la función pública, reconoce que uno de los mayores desafíos del Mivhed consiste en agilizar la aprobación de licencias de construcción, un proceso marcado desde hace décadas por trámites burocráticos.

Explica que la emisión de una licencia definitiva no depende solo del Mivhed. Por ejemplo, acorde con el proyecto, pueden requerir autorizaciones del Ministerio de Medio Ambiente, Obras Públicas, Turismo u otras entidades. Si alguno de estos organismos detecta incumplimientos o faltan documentos, el trámite queda detenido.

A esto se suma que, en algunos casos, los propios desarrolladores o gestores no completan la documentación requerida, mientras los propietarios asumen que el expediente sigue avanzando.

Códigos

Uno de los principales avances para el reglamento del sector construcción es la entrada en vigencia del nuevo Código de Construcción de la República Dominicana, cuya implementación tendrá un período de transición de un año. Durante ese tiempo coexistirán las normativas vigentes y las nuevas disposiciones técnicas, hasta el 10 de abril de 2027.

La institución también trabaja en la actualización del código sísmico nacional y en la elaboración de un código de mantenimiento de edificaciones públicas, una iniciativa orientada a evitar el deterioro progresivo de infraestructuras estatales.

"Eso es parte de lo que lamentablemente hemos aprendido por cosas indeseables que habían sucedido antes. Lo que pasa es que no habían tenido, gracias a Dios, el impacto de la pérdida de la vida", reflexiona Bisonó. "Entonces tenemos que hacer conciencia. Muchas veces creen que es persecución, que es de necio, que es de maldad, que es política. Hasta que llega una desgracia".

Según Bisonó, la meta es establecer mecanismos permanentes de inspección y mantenimiento que impidan que edificios públicos lleguen a estados críticos por falta de seguimiento.

En este proceso, el Mivhed trabaja junto a la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie), para fortalecer las inspecciones estructurales y los controles de seguridad. De esta manera, Onesvie se encargará de las inspecciones y de la implementación de lo que está hecho. Y el Mivhed asumirá la aprobación, supervisión y la ejecución de obras actuales y futuras.

Residencias vulnerables y lluvias

El titular del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones señaló que en el país existen actualmente 1,200,000 viviendas calificadas como vulnerables.

Sobre viviendas en complejos residenciales de recién construcción que han sido inundadas por las lluvias de los últimos años, el director de Supervisión de Obras Privadas de la institución, Edgar Pellerano, explicó que las lluvias de los últimos años han sido en períodos y frecuencias que no se habían visto, aclarando que, a pesar de la supervisión de las instituciones vinculadas en la verificación de los planos de los proyectos habitacionales, estos no se diseñan para las precipitaciones que se han suscitado desde el 2023 hasta la fecha.

"No hay forma alguna, a menos que haya un sistema de alcantarillado eficiente, de combatir eso (la frecuencia y período de las lluvias)", declaró Pellerano. Sin embargo, reconoció que se debe hacer una revisión de los puntos vulnerables para determinar cómo se canalizan las aguas. "Pero son operaciones constructivas mayores, estamos hablando de cañadas. Y sí, hay muchos sitios que anteriormente no se inundaban que ahora sí", manifestó.

Analizan modelo de viviendas económicas El ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed), Víctor -Ito- Bisonó, reveló que desde la institución se analiza la propuesta de que en el país se construyan viviendas económicas progresivas, que permitirán a la población de menor poder adquisitivo poder acceder a una casa propia. Bisonó explicó que este tipo de edificaciones responden a viviendas con menor nivel de estética y acabado, pero que contribuyen a disminuir su costo hasta en un 20 %. "Si a una vivienda le quitas la cerámica por cemento pulido no hay diferencia, es solo estético. Si la casa tiene la puerta de entrada y la del baño, pero le faltan las de las habitaciones y les pone una cortina, funciona igual. Si le quitas la cerámica del baño, pero le dejas el lavamanos, el inodoro, y la ducha, funciona igual y cuesta 20 por ciento menos", detalló. El funcionario agregó que, si se le suma el bono otorgado por el Estado, las viviendas bajo ese modelo terminarían costando un 50 % menos. Añadió que estudian una iniciativa colombiana sobre ese tipo de casas. Afirmó que un adquiriente de este tipo de vivienda puede pagar entre 7,000 y 9,000 mil pesos mensuales "por una casa propia, económica, progresiva y hacia allá es que estamos trabajando". "Estamos motivando a los sectores que son desarrolladores (de viviendas) a que vean este modelo. Ya hay casas hechas, fuimos a una y estamos priorizando los cupos de los bonos a quienes inviertan en desarrollo en el interior y quienes inviertan en desarrollo para la clase más impactada y necesitada", destacó. Como parte de las iniciativas dirigidas a fomentar el acceso a la vivienda de los más vulnerables, el ministro citó un acuerdo firmado recientemente con la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) orientado a impulsar mecanismos de evaluación crediticia alternativa que faciliten el acceso al financiamiento habitacional para familias con historial crediticio limitado o inexistente.

Indhira Suero Acosta Periodista y docente universitaria, creadora de la columna Negrita Come Coco. Es exbecaria Fulbright y posee una maestría de la Universidad del Sur de la Florida. Entre sus coberturas se destacan historias sobre derechos humanos, migración, género y temas del Caribe.