Eduardo Sanz Lovatón: "RD va a terminar muy, bien sin perder un ápice de competitividad"

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, durante el Diálogo Libre. ( DIARIO LIBRE/STEVEN CURIEL )

Aunque los Estados Unidos ha incluido a la República Dominicana por tercera vez dentro de los países que deberán pagar aranceles —en esta ocasión, de un 12.5 % por la falta de un protocolo previo para frenar la importación de productos derivados del trabajo forzoso— las autoridades dominicanas mantienen una comunicación directa con sus homólogos estadounidenses y confían en conseguir "el arancel más bajo" para el país.

"Estoy convencido de que la República Dominicana va a terminar muy bien, sin perder un ápice de competitividad", garantizó el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón.

Planteó que este nuevo arancel está motivado por una búsqueda de Estados Unidos de que sus socios comerciales mejoren sus prácticas en torno a la prevención del trabajo forzoso, mientras sostiene la política arancelaria que la administración del presidente Donald Trump ha defendido con firmeza.

Sanz Lovatón precisó que casi el 40 % de los productos que se exportan al gigante norteamericano está exento de ese 12.5 % de arancel, gracias a que el país mantiene una matriz exportadora diversificada y que es socio signatario del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta), lo que amortigua el impacto de esas tasas.

Para el funcionario, una muestra de eso es cómo el sector exportador dominicano ha mantenido su tendencia de crecimiento, a pesar de la coyuntura arancelaria que se ha prolongado desde abril del 2025.

Y es que, en el primer semestre de este año, las exportaciones dominicanas acumularon 7,897.8 millones de dólares, para un crecimiento del 14 %, en línea con el desempeño del cierre del año pasado, cuando el sector reportó un aumento de 11.3 %, con 14,374 millones de dólares en 2025.

"Lo primero es admitir que no hemos perdido competitividad; ahora, lo segundo es estar vigilantes para que, en ningún momento en el futuro, la podamos perder", declaró Sanz Lovatón.

Mantener la estrategia

El ministro dejó claro que, en la actual coyuntura, las autoridades dominicanas han apelado a seguir manteniendo el intercambio comercial con los Estados Unidos.

Es esa vinculación —la cual definió como "cardinal" para la economía dominicana— la que requiere, de parte del Gobierno, actuar "con mucha sensatez" y ha hecho que otras alternativas bajo análisis —como aplicar la reciprocidad en el tema arancelario— estén fuera de la mesa.

"La relación entre los Estados Unidos y la República Dominicana es una relación estratégica y vital. El 60 % de nuestras exportaciones están dirigidas allí, son los principales emisores de turistas, son también donde viven la mayoría de nuestros conciudadanos que viven en el exterior, que, a su vez, nos mandan más de 10,000 millones de dólares consistentemente en remesas. Tenemos que actuar con mucha sensatez y no poner la carreta delante de los caballos", comentó.

En tanto que, el Poder Ejecutivo emitió el decreto 502-26 para fortalecer el marco institucional que ya tiene el país en materia constitucional, laboral, penal y aduanero, para prohibir el trabajo forzoso.

El decreto 502-26 refuerza y operacionaliza las facultades aduaneras para la identificación y gestión de mercancías, productos y bienes potencialmente elaborados mediante trabajo forzoso, a la vez que mejora la posición dominicana dentro de la discusión sobre las medidas comerciales actualmente vigentes.

Combustibles han sido tema más difícil

Al preguntarle a Eduardo —Yayo— Sanz Lovatón sobre cuál de los dos temas, entre el precio de los combustibles o el arancelario, ha sido más difícil de manejar durante su gestión al frente del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, no duda en responder que el primero, debido al impacto que implica el incremento del costo de los hidrocarburos para la inflación.

Sanz Lovatón destaca el "esfuerzo descomunal" por parte del Gobierno dominicano para contener el costo de los combustibles, señalando que hasta la fecha se han destinado casi 25,000 millones de pesos en subsidio a los derivados del crudo.

"A esta altura del año (el subsidio) es prácticamente dos veces y medio lo que se había presupuestado y eso ha sido un inmenso trabajo. El trabajo nuestro es proteger lo más que podamos a la gente", sostiene el titular de Industria, Comercio y Mipymes.

Sobre el tema, el funcionario adelanta que trabajan, junto con el sector privado y sindical, una revisión profunda de la Ley de Hidrocarburos para hacerle una propuesta al país que se adapte a los tiempos actuales.

"Esta crisis, que no había manera de predecir, nos ha dado grandes lecciones y creo que se pueden incorporar en una propuesta que estaremos lanzando al país sobre la modificación a la Ley de Hidrocarburos", afirma, al tiempo que señala que la legislación tiene más de 20 años de aprobada.

El comercio chino sigue bajo la lupa del Gobierno El mundo enfrenta una "inundación" de productos de fabricación china, una situación a la cual no escapa la República Dominicana, pero que el titular de Industria, Comercio y Mipymes afirma es combatida desde la actual gestión de Gobierno, al igual que posibles inversiones de esa nación en el país, estas últimas mediante prohibiciones por decreto. Sin embargo, Eduardo –Yayo– Sanz Lovatón sostiene que para comprender la magnitud del problema que representa el comercio ilícito chino, hay que "entender que la República Popular China ha tenido una política de estado dirigida a subvencionar la producción de sus industrias". "Occidente está compitiendo en condiciones desiguales. Todos los países están inundados de importaciones chinas, porque su matriz era exportar al mundo y para eso subvencionan sus fábricas y el mercado laboral. Durante un tiempo largo eso le encantaba al mundo, pero en los últimos años occidente ha querido corregir eso", explica. Apunta que economías como la estadounidense o bloques como la Unión Europea están impulsando aranceles y prohibiciones a las exportaciones de origen chino. Resalta que, en el ámbito local, ningún gobierno había enfrentado los desbalances del comercio con la nación asiática como se ha hecho en las gestiones de Luis Abinader. "Lo hemos atendido (el comercio chino), lo vamos a seguir atendiendo y estamos decididos (a continuar haciéndolo) y es gran parte de mi labor: proteger el aparato productivo dominicano y el comercio dominicano", sentencia. No obstante, el funcionario aclara que la acumulación de capital de origen chino durante los últimos 30 años no "desaparecerá de un día para otro ni tampoco conviene, sino, que lo que hemos hecho es combatir esto". Destaca que el Estado dominicano decidió, por decreto, prohibir la participación de empresas con capital proveniente de China en infraestructura aeroportuaria o vial.

Irmgard De la Cruz Periodista. Egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con un semestre adicional en Comunicación Escrita cursado en Maryville College, Estados Unidos. Ha escrito sobre economía para los periódicos El Jaya y elDinero. Apasionada por las finanzas, la cultura, la literatura y el bienestar.