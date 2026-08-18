Oliverio Espaillat: "Ahora es ´sí o sí´ que hay que montarse en el tren de la tecnología"

El ministro de Agricultura, Oliverio Espaillat, conversó con este medio en un Diálogo Libre. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

Oliverio Espaillat tiene la visión de que todas las etapas del ciclo productivo de los alimentos que se cosechan para consumo y exportación en la República Dominicana se pueden mecanizar. Con 25 años de experiencia aplicando tecnologías a más de 16,000 tareas de arroz en el Cibao, el agroempresario define la mecanización como su principal prioridad ahora que se encuentra como titular del Ministerio de Agricultura.

Espaillat asegura que las labores agrícolas que se realizan en el 2026 no son las mismas que la de hace diez o veinte años, cuando la oferta de trabajadores superaba por mucho la necesidad de contratación.

"El tema de la mano de obra es ya cada vez más complejo; cada día hay menos personas y cada vez menos quieren estar en el campo", subrayó. "Yo lo que digo es que ahora es ´sí o sí´ que hay que montarse en el tren de la tecnología".

Aunque aún no hay datos concretos sobre cuántos productores ya han mecanizado por completo sus cultivos a nivel nacional (pues hay quienes han invertido en sus fincas y quienes se dedican a ofrecer los servicios de usar drones, tractores u otras máquinas a quienes no lo tienen), Espaillat aseguró en un Diálogo Libre que esta tendencia se mantiene en crecimiento en el campo.

Iniciativa de Gobierno

Para acelerar aún más este proceso, el Ministerio de Agricultura inició el 14 de agosto la primera parcela demostrativa del Programa Nacional de Mecanización (Pronamec) en San Juan de la Maguana que, según datos de la institución, arrancó con una inversión de 200 millones de pesos.

En San Juan de la Maguana, el piloto cubrirá un área de unas 500,000 tareas de tierra, en una demarcación que produce habichuelas, arroz, tabaco, yuca, plátanos y batata.

En la Línea Noroeste (sobre todo en Mao y en Montecristi), así como en el Bajo Yuna y La Vega, el foco de los planes piloto dentro de Pronamec está en el cultivo de arroz y plátanos.

En Constanza, el plan piloto se enfocará en vegetales como papa, cebolla, zanahoria y remolacha, conformando seis demarcaciones que contarán con este piloto.

El funcionario aseguró que esta semana sostendrá una reunión con el presidente de la República, Luis Abinader, donde se definirán los montos que se estarán facilitando a tasas blandas y plazos de cinco a siete años para que tanto productores como asociaciones puedan adquirir los equipos.

"Se va a permitir que se agrupen 10 o 20 productores de acuerdo a los equipos que se necesiten en cooperativas. También, a personas que dan el servicio, se les va a apoyar para que lleven el servicio a los pequeños productores", indicó el titular de Agricultura.

Enfatizó que existen equipos de todos los tamaños y para todas las necesidades de la finca.

Sobran fertilizantes

Próximo a vencer, el 31 de agosto, el programa de subsidio a los fertilizantes, el ministro informó que el Gobierno ha registrado un excedente en esa partida, lo cual permitirá extender la subvención durante septiembre.

Explicó que los precios de los fertilizantes aumentaron en marzo como consecuencia de la guerra en Medio Oriente, lo que llevó al Ejecutivo a acordar con los principales importadores un mecanismo de apoyo para evitar que el incremento fuera transferido a los consumidores.

De acuerdo con el funcionario, una primera etapa, correspondiente a marzo, abril y mayo, representó alrededor de 1,091 millones de pesos en subsidios.

Posteriormente, se realizó una asignación de 1,171 millones de pesos para cubrir junio, julio y agosto.

Destacó que el subsidio ha funcionado para amortiguar el impacto del incremento de los costos de producción agrícola sobre los precios.

"No estamos persiguiendo" Al ser preguntado sobre cómo su gestión afrontará los resultados de las auditorías realizadas al Ministerio de Agricultura durante el cuatrienio 2020-2024, Espaillat afirmó que él lo ha dejado a manos de los departamentos que manejan las finanzas de esa institución, y confirmó que las áreas de Contabilidad (así como otras dentro del Viceministerio Administrativo y Financiero de Agricultura) están dentro de las oficinas en las que se ha integrado nuevo personal a su llegada. Indicó que las altas deudas contraídas por el Ministerio con proveedores (ascendente a 609.8 millones de pesos solo en el 2024) están siendo revisadas junto a la Contraloría General de la República, e indicó que, si bien están en disposición de ofrecer informaciones sobre el tema, no han solicitado el apoyo de otras entidades públicas (como la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental). "Nosotros no estamos persiguiendo ni nada de eso, porque esa no es la función de nosotros", precisó Espaillat. "Yo estoy enfocado en la producción, en los productores y en los colaboradores", expresó.

"Queremos que en octubre nos certifiquen" el mango El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, informó que los exportadores avanzan rápidamente en la implementación de las correcciones requeridas para levantar la suspensión temporal de las importaciones de mangos dominicanos a Estados Unidos, establecida por el Gobierno norteamericano desde el mes pasado. El funcionario añadió que buscan que el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal de ese país (Aphis) realice una visita en octubre para certificar que los productores cumplen con los estándares de sanidad necesarios para ingresar al mercado estadounidense y que se reanude el intercambio en la próxima cosecha, la cual sería entre febrero y marzo de 2027."Como lo estamos manejando directamente con ellos, estamos cumpliendo los requisitos que ellos exigen. Se adquirieron todas las trampas, se nombraron los técnicos que ellos dijeron, se están haciendo las podas. Entonces, ¿qué queremos? Que vengan en octubre, nos certifican nuevamente y nos quiten ese levantamiento", indicó.Hace un mes, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos bloqueó, de forma temporal, las importaciones de mango procedente del país después de haber advertido en 2023 sobre una serie de debilidades en los protocolos de inspección de la mosca de la fruta.Desde la prohibición, el Gobierno y los exportadores empezaron a implementar las enmiendas necesarias para levantar la suspensión.Espaillat informó que la suspensión afectó alrededor de un millón y medio de unidades de la fruta, con un valor estimado de 15 millones de pesos.En ese sentido, explicó que la sanción impactó específicamente al mango amarillo, que es el destinado al mercado estadounidense y representa el 22 % de las exportaciones nacionales de ese producto.El ministro agregó que el excedente fue asumido por otros mercados, por lo que no se registraron pérdidas significativas para los productores nacionales.

Irmgard De la Cruz Periodista. Egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con un semestre adicional en Comunicación Escrita cursado en Maryville College, Estados Unidos. Ha escrito sobre economía para los periódicos El Jaya y elDinero. Apasionada por las finanzas, la cultura, la literatura y el bienestar.